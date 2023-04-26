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Пополнение ВС РФ: из Крыма на "срочку" торжественно отправили призывников - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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Пополнение ВС РФ: из Крыма на "срочку" торжественно отправили призывников
Пополнение ВС РФ: из Крыма на "срочку" торжественно отправили призывников - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Пополнение ВС РФ: из Крыма на "срочку" торжественно отправили призывников
В Симферополе со сборного пункта военного комиссариата Республики Крым торжественно отправили на военную срочную службу 44 призывника. РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T15:36
2023-04-26T15:36
видео
армия и флот
вооруженные силы россии
новости крыма
крым
симферополь
призыв в вс россии
крымский республиканский военкомат
военкомат
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В Симферополе со сборного пункта военного комиссариата Республики Крым торжественно отправили на военную срочную службу 44 призывника. Сначала он попадут в 126-ю отдельную гвардейскую Горловскую дважды Краснознаменную, ордена Суворова бригаду береговой обороны, где новобранцев ждет курс молодого бойца, который продлится месяц. Позже ребят распределят по различным подразделениям – в танковый батальон, в снайперы, в разведку, в батальон управления и другие.Подробнее - в видео РИА Новости Крым.В Крыму этой весной на военную службу по призыву планируют направить около 2,5 тысяч призывников, они будут проходить службу на территории Крымского полуострова, а также еще в трех военных округах.
крым
симферополь
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма
Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма
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видео, армия и флот, вооруженные силы россии, новости крыма, крым, симферополь, призыв в вс россии, крымский республиканский военкомат, военкомат, видео
Пополнение ВС РФ: из Крыма на "срочку" торжественно отправили призывников
В Симферополе со сборного пункта военного комиссариата Республики Крым торжественно отправили на военную срочную службу 44 призывника.
2023-04-26T15:36
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Пополнение ВС РФ: из Крыма на "срочку" торжественно отправили призывников

Весенний призыв: в Симферополе торжественно отправили на срочную службу 44 призывника

15:36 26.04.2023
 
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В Симферополе со сборного пункта военного комиссариата Республики Крым торжественно отправили на военную срочную службу 44 призывника.
Сначала он попадут в 126-ю отдельную гвардейскую Горловскую дважды Краснознаменную, ордена Суворова бригаду береговой обороны, где новобранцев ждет курс молодого бойца, который продлится месяц. Позже ребят распределят по различным подразделениям – в танковый батальон, в снайперы, в разведку, в батальон управления и другие.
Подробнее - в видео РИА Новости Крым.
В Крыму этой весной на военную службу по призыву планируют направить около 2,5 тысяч призывников, они будут проходить службу на территории Крымского полуострова, а также еще в трех военных округах.
ВидеоАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовости КрымаКрымСимферопольПризыв в ВС РоссииКрымский республиканский военкоматВоенкомат
 
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