https://crimea.ria.ru/20230426/popolnenie-vs-rf-iz-kryma-na-srochku-torzhestvenno-otpravili-prizyvnikov-1128377669.html
Пополнение ВС РФ: из Крыма на "срочку" торжественно отправили призывников
Пополнение ВС РФ: из Крыма на "срочку" торжественно отправили призывников - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Пополнение ВС РФ: из Крыма на "срочку" торжественно отправили призывников
В Симферополе со сборного пункта военного комиссариата Республики Крым торжественно отправили на военную срочную службу 44 призывника. РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T15:36
2023-04-26T15:36
2023-04-26T15:36
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В Симферополе со сборного пункта военного комиссариата Республики Крым торжественно отправили на военную срочную службу 44 призывника. Сначала он попадут в 126-ю отдельную гвардейскую Горловскую дважды Краснознаменную, ордена Суворова бригаду береговой обороны, где новобранцев ждет курс молодого бойца, который продлится месяц. Позже ребят распределят по различным подразделениям – в танковый батальон, в снайперы, в разведку, в батальон управления и другие.Подробнее - в видео РИА Новости Крым.В Крыму этой весной на военную службу по призыву планируют направить около 2,5 тысяч призывников, они будут проходить службу на территории Крымского полуострова, а также еще в трех военных округах.
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2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/19/1128364423_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_6b73bfe6742906d0e3bd8ea7f924af54.jpg
Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма
Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма
2023-04-26T15:36
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Пополнение ВС РФ: из Крыма на "срочку" торжественно отправили призывников
Весенний призыв: в Симферополе торжественно отправили на срочную службу 44 призывника