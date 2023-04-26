https://crimea.ria.ru/20230426/popolnenie-vs-rf-iz-kryma-na-srochku-torzhestvenno-otpravili-prizyvnikov-1128377669.html

Пополнение ВС РФ: из Крыма на "срочку" торжественно отправили призывников

Пополнение ВС РФ: из Крыма на "срочку" торжественно отправили призывников - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Пополнение ВС РФ: из Крыма на "срочку" торжественно отправили призывников

В Симферополе со сборного пункта военного комиссариата Республики Крым торжественно отправили на военную срочную службу 44 призывника. РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T15:36

2023-04-26T15:36

2023-04-26T15:36

видео

армия и флот

вооруженные силы россии

новости крыма

крым

симферополь

призыв в вс россии

крымский республиканский военкомат

военкомат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/19/1128364423_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_7874716c031a30e79ae65125592df7fe.jpg

В Симферополе со сборного пункта военного комиссариата Республики Крым торжественно отправили на военную срочную службу 44 призывника. Сначала он попадут в 126-ю отдельную гвардейскую Горловскую дважды Краснознаменную, ордена Суворова бригаду береговой обороны, где новобранцев ждет курс молодого бойца, который продлится месяц. Позже ребят распределят по различным подразделениям – в танковый батальон, в снайперы, в разведку, в батальон управления и другие.Подробнее - в видео РИА Новости Крым.В Крыму этой весной на военную службу по призыву планируют направить около 2,5 тысяч призывников, они будут проходить службу на территории Крымского полуострова, а также еще в трех военных округах.

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма 2023-04-26T15:36 true PT2M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, армия и флот, вооруженные силы россии, новости крыма, крым, симферополь, призыв в вс россии, крымский республиканский военкомат, военкомат, видео