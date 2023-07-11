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ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений – Шойгу
ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений – Шойгу - РИА Новости Крым, 11.07.2023
ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений – Шойгу
Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут активные боевые действия, пытаясь прорвать российскую оборону, но не сумели достичь своих целей ни на одном из РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T18:32
2023-07-11T18:32
2023-07-11T18:33
сергей шойгу
министерство обороны рф
сво
вооруженные силы россии
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут активные боевые действия, пытаясь прорвать российскую оборону, но не сумели достичь своих целей ни на одном из направлений. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По словам руководителя ведомства, за двое суток практически непрерывных боев противник потерял до 90 военнослужащих, четыре танка, из них три – немецких Leopard, 15 БМП, из которых шесть – американские Bradley.Он отметил, что результаты боевой работы армии РФ тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, прежде всего США и стран НАТО, которые отмечают ее высокую эффективность.Глава Минобороны также подчеркнул, что верховный главнокомандующий, президент страны Владимир Путин, несмотря на свою загруженность, дважды в сутки подробно заслушивает командование объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке на каждом направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки тысяч боевиков: названы потери ВСУ с начала контрнаступленияАрмия России перешла в контратаку на Краснолиманском направлении – ШойгуПВО сбила над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow
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сергей шойгу, министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, новости, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений – Шойгу
Шойгу: ВСУ в ходе контрнаступления не достигли своих целей ни на одном из направлений
18:32 11.07.2023 (обновлено: 18:33 11.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут активные боевые действия, пытаясь прорвать российскую оборону, но не сумели достичь своих целей ни на одном из направлений. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Да, ведут активные боевые действия, пытаются на разных направлениях прорвать нашу оборону. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии", - цитирует министра РИА Новости.
По словам руководителя ведомства, за двое суток практически непрерывных боев противник потерял до 90 военнослужащих, четыре танка, из них три – немецких Leopard, 15 БМП, из которых шесть – американские Bradley.
"В целом, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Более того, мы продолжаем наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с Запада военной технике, существенно снижая наступательный потенциал противника", - сказал Шойгу.
Он отметил, что результаты боевой работы армии РФ тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, прежде всего США и стран НАТО, которые отмечают ее высокую эффективность.
Глава Минобороны также подчеркнул, что верховный главнокомандующий, президент страны Владимир Путин, несмотря на свою загруженность, дважды в сутки подробно заслушивает командование объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке на каждом направлении.
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