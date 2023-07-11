https://crimea.ria.ru/20230711/vsu-ne-dostigli-svoikh-tseley-ni-na-odnom-iz-napravleniy--shoygu-1129986996.html

ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений – Шойгу

ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений – Шойгу - РИА Новости Крым, 11.07.2023

ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений – Шойгу

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут активные боевые действия, пытаясь прорвать российскую оборону, но не сумели достичь своих целей ни на одном из РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T18:32

2023-07-11T18:32

2023-07-11T18:33

сергей шойгу

министерство обороны рф

сво

вооруженные силы россии

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут активные боевые действия, пытаясь прорвать российскую оборону, но не сумели достичь своих целей ни на одном из направлений. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По словам руководителя ведомства, за двое суток практически непрерывных боев противник потерял до 90 военнослужащих, четыре танка, из них три – немецких Leopard, 15 БМП, из которых шесть – американские Bradley.Он отметил, что результаты боевой работы армии РФ тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, прежде всего США и стран НАТО, которые отмечают ее высокую эффективность.Глава Минобороны также подчеркнул, что верховный главнокомандующий, президент страны Владимир Путин, несмотря на свою загруженность, дважды в сутки подробно заслушивает командование объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке на каждом направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки тысяч боевиков: названы потери ВСУ с начала контрнаступленияАрмия России перешла в контратаку на Краснолиманском направлении – ШойгуПВО сбила над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow

https://crimea.ria.ru/20230711/v-kremle-otsenili-reshenie-frantsii-peredat-ukraine-dalnoboynye-rakety--1129977845.html

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сергей шойгу, министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, новости, всу (вооруженные силы украины)