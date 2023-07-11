Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений – Шойгу - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230711/vsu-ne-dostigli-svoikh-tseley-ni-na-odnom-iz-napravleniy--shoygu-1129986996.html
ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений – Шойгу
ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений – Шойгу - РИА Новости Крым, 11.07.2023
ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений – Шойгу
Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут активные боевые действия, пытаясь прорвать российскую оборону, но не сумели достичь своих целей ни на одном из РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T18:32
2023-07-11T18:33
сергей шойгу
министерство обороны рф
сво
вооруженные силы россии
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129975772_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c23cf40e5a096411abf7b3037042f86f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут активные боевые действия, пытаясь прорвать российскую оборону, но не сумели достичь своих целей ни на одном из направлений. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По словам руководителя ведомства, за двое суток практически непрерывных боев противник потерял до 90 военнослужащих, четыре танка, из них три – немецких Leopard, 15 БМП, из которых шесть – американские Bradley.Он отметил, что результаты боевой работы армии РФ тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, прежде всего США и стран НАТО, которые отмечают ее высокую эффективность.Глава Минобороны также подчеркнул, что верховный главнокомандующий, президент страны Владимир Путин, несмотря на свою загруженность, дважды в сутки подробно заслушивает командование объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке на каждом направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки тысяч боевиков: названы потери ВСУ с начала контрнаступленияАрмия России перешла в контратаку на Краснолиманском направлении – ШойгуПВО сбила над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow
https://crimea.ria.ru/20230711/v-kremle-otsenili-reshenie-frantsii-peredat-ukraine-dalnoboynye-rakety--1129977845.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129975772_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0a08d0e5d4681885c3a8f14045bedb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей шойгу, министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, новости, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений – Шойгу

Шойгу: ВСУ в ходе контрнаступления не достигли своих целей ни на одном из направлений

18:32 11.07.2023 (обновлено: 18:33 11.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут активные боевые действия, пытаясь прорвать российскую оборону, но не сумели достичь своих целей ни на одном из направлений. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Да, ведут активные боевые действия, пытаются на разных направлениях прорвать нашу оборону. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии", - цитирует министра РИА Новости.
По словам руководителя ведомства, за двое суток практически непрерывных боев противник потерял до 90 военнослужащих, четыре танка, из них три – немецких Leopard, 15 БМП, из которых шесть – американские Bradley.
"В целом, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Более того, мы продолжаем наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с Запада военной технике, существенно снижая наступательный потенциал противника", - сказал Шойгу.
Он отметил, что результаты боевой работы армии РФ тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, прежде всего США и стран НАТО, которые отмечают ее высокую эффективность.
Глава Минобороны также подчеркнул, что верховный главнокомандующий, президент страны Владимир Путин, несмотря на свою загруженность, дважды в сутки подробно заслушивает командование объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке на каждом направлении.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
13:51
В Кремле оценили решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты
Читайте также на РИА Новости Крым:
Десятки тысяч боевиков: названы потери ВСУ с начала контрнаступления
Армия России перешла в контратаку на Краснолиманском направлении – Шойгу
ПВО сбила над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow
 
Сергей ШойгуМинистерство обороны РФСВОВооруженные силы РоссииНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:40НАТО призвала Россию "немедленно вывести силы из Украины"
20:23Заявления Шойгу о спецоперации и работе ОПК: главное
20:11Смертоносная игрушка: почему дети на мопедах попадают в ДТП
19:59Заявленные Макроном ракеты Scalp Украина уже применяла – эксперт
19:43На Керченскую переправу вышли десантные корабли Черноморского флота
19:22Кратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК России
19:10Группа "ИнтерСтрой" сдала школу и детсад в квартале "Доброгород"
19:04Работали в режиме ЧС: в Севастополе взорвали найденную у домов авиабомбу
18:42Шойгу: в случае применения Киевом кассетных боеприпасов РФ ответит тем же
18:32ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений – Шойгу
18:16Десятки тысяч боевиков: названы потери ВСУ с начала контрнаступления
18:14Армия России перешла в контратаку на Краснолиманском направлении – Шойгу
18:06В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве Ржицкого
17:52Крым готов нарастить поставки вина в Беларусь
17:35Счета россиян защитят от мошенников - принят новый закон
17:20Как выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробок
17:03Ливни с градом и шквалом идут на Крым: объявлено штормовое предупреждение
16:47Один стрелял, двое прятали: в Крыму наказали убийцу и его сообщников
16:29В Севастополе за взятку в миллион пойдет под суд директор "Севгеоцентра"
16:08Товары в Африку хотят возить из Белоруссии через Крым – Соломенцев
Лента новостейМолния