https://crimea.ria.ru/20230711/pvo-sbila-nad-khersonskoy-oblastyu-tri-rakety-storm-shadow-1129980087.html

ПВО сбила над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow

ПВО сбила над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow - РИА Новости Крым, 11.07.2023

ПВО сбила над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow

Российские вооруженные силы уничтожили над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow и два самолета штурмовой авиации ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T14:42

2023-07-11T14:42

2023-07-11T14:50

сво

министерство обороны рф

пво

херсонская область

storm shadow

новости

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

поставки западного оружия украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129980500_0:44:1196:716_1920x0_80_0_0_f9970ef709dc669349a101daea025543.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Российские вооруженные силы уничтожили над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow и два самолета штурмовой авиации ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Помимо этого, в нескольких районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей уничтожены 10 украинских беспилотников за сутки.За это же время оперативно-тактическая и армейская авиация вместе с ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поразили два пункта управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ под Торецком (ДНР) и Ореховом (Запорожская область), а также 75 артподразделений на огневых позициях, живую силу и военную техника в 94-х районах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины 76 раз за суткиНа Херсонщине задержан участник товарной блокады КрымаВ Кремле оценили решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты

https://crimea.ria.ru/20230706/rossiyskaya-pvo-sbila-dva-shturmovika-vsu-i-perekhvatila-4-rakety-storm-1129859717.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, пво, херсонская область, storm shadow, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине