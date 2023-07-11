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ПВО сбила над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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ПВО сбила над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow
ПВО сбила над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow - РИА Новости Крым, 11.07.2023
ПВО сбила над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow
Российские вооруженные силы уничтожили над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow и два самолета штурмовой авиации ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T14:42
2023-07-11T14:50
сво
министерство обороны рф
пво
херсонская область
storm shadow
новости
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Российские вооруженные силы уничтожили над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow и два самолета штурмовой авиации ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Помимо этого, в нескольких районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей уничтожены 10 украинских беспилотников за сутки.За это же время оперативно-тактическая и армейская авиация вместе с ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поразили два пункта управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ под Торецком (ДНР) и Ореховом (Запорожская область), а также 75 артподразделений на огневых позициях, живую силу и военную техника в 94-х районах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины 76 раз за суткиНа Херсонщине задержан участник товарной блокады КрымаВ Кремле оценили решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты
https://crimea.ria.ru/20230706/rossiyskaya-pvo-sbila-dva-shturmovika-vsu-i-perekhvatila-4-rakety-storm-1129859717.html
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сво, министерство обороны рф, пво, херсонская область, storm shadow, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине
ПВО сбила над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow

Минобороны РФ: российская ПВО сбила ракеты Storm Shadow и два самолета ВСУ над Херсонщиной

14:42 11.07.2023 (обновлено: 14:50 11.07.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Российские вооруженные силы уничтожили над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow и два самолета штурмовой авиации ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области. Перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", – уточнили в ведомстве.
Помимо этого, в нескольких районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей уничтожены 10 украинских беспилотников за сутки.
За это же время оперативно-тактическая и армейская авиация вместе с ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поразили два пункта управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ под Торецком (ДНР) и Ореховом (Запорожская область), а также 75 артподразделений на огневых позициях, живую силу и военную техника в 94-х районах.
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