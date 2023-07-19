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Бойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топлива - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Бойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топлива
Бойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топлива - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Бойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топлива
Бойцы российской группировки войск "Днепр" лишили правобережные силы ВСУ запасов топлива, уничтожив крупнейший склад ГСМ в оккупированной части Херсонской... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T13:03
2023-07-19T13:03
группировка войск "днепр"
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
херсонская область
потери всу
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки войск "Днепр" лишили правобережные силы ВСУ запасов топлива, уничтожив крупнейший склад ГСМ в оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее экстренные службы региона сообщили об уничтожении группировкой "Днепр" склада ГСМ на Херсонском направлении.По его словам, речь идет о складе в районе села Львово, во временно оккупированном Бериславском муниципальном округе.Как сообщалось, кроме топливного склада, в результате ударов российской группировки войск "Днепр" ВСУ за минувшие сутки потеряли на Херсонском направлении еще 87 боевиков и склад вооружения. Сутками ранее бойцы "Днепра" пресекли две попытки украинских боевиков форсировать реку, в результате уничтожено пять лодок и 27 военнослужащих противника. Читайте также на РИА Новости Крым:80 снарядов в сутки: ВСУ обстреливают мирные города ХерсонщиныУдар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФШесть складов боеприпасов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации – Минобороны
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4.7
96
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группировка войск "днепр", сво, армия и флот, вооруженные силы россии, херсонская область, потери всу , владимир сальдо
Бойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топлива

Сальдо: бойцы "Днепра" оставили без топлива правобережные силы ВСУ на Херсонщине

13:03 19.07.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки войск "Днепр" лишили правобережные силы ВСУ запасов топлива, уничтожив крупнейший склад ГСМ в оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее экстренные службы региона сообщили об уничтожении группировкой "Днепр" склада ГСМ на Херсонском направлении.
"Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра. Теперь противнику нечем будет заправлять свой транспорт", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, речь идет о складе в районе села Львово, во временно оккупированном Бериславском муниципальном округе.
Как сообщалось, кроме топливного склада, в результате ударов российской группировки войск "Днепр" ВСУ за минувшие сутки потеряли на Херсонском направлении еще 87 боевиков и склад вооружения. Сутками ранее бойцы "Днепра" пресекли две попытки украинских боевиков форсировать реку, в результате уничтожено пять лодок и 27 военнослужащих противника.
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Группировка войск "Днепр"СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииХерсонская областьПотери ВСУВладимир Сальдо
 
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