https://crimea.ria.ru/20230719/boytsy-dnepra-na-khersonschine-lishili-vsu-topliva-1130165111.html

Бойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топлива

Бойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топлива - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Бойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топлива

Бойцы российской группировки войск "Днепр" лишили правобережные силы ВСУ запасов топлива, уничтожив крупнейший склад ГСМ в оккупированной части Херсонской... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T13:03

2023-07-19T13:03

2023-07-19T13:03

группировка войск "днепр"

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

херсонская область

потери всу

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки войск "Днепр" лишили правобережные силы ВСУ запасов топлива, уничтожив крупнейший склад ГСМ в оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее экстренные службы региона сообщили об уничтожении группировкой "Днепр" склада ГСМ на Херсонском направлении.По его словам, речь идет о складе в районе села Львово, во временно оккупированном Бериславском муниципальном округе.Как сообщалось, кроме топливного склада, в результате ударов российской группировки войск "Днепр" ВСУ за минувшие сутки потеряли на Херсонском направлении еще 87 боевиков и склад вооружения. Сутками ранее бойцы "Днепра" пресекли две попытки украинских боевиков форсировать реку, в результате уничтожено пять лодок и 27 военнослужащих противника. Читайте также на РИА Новости Крым:80 снарядов в сутки: ВСУ обстреливают мирные города ХерсонщиныУдар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФШесть складов боеприпасов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации – Минобороны

херсонская область

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2023

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группировка войск "днепр", сво, армия и флот, вооруженные силы россии, херсонская область, потери всу , владимир сальдо