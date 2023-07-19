https://crimea.ria.ru/20230719/80-snaryadov-v-sutki-vsu-obstrelivayut-mirnye-goroda-khersonschiny-1130160086.html
80 снарядов в сутки: ВСУ обстреливают мирные города Херсонщины
80 снарядов в сутки: ВСУ обстреливают мирные города Херсонщины - РИА Новости Крым, 19.07.2023
80 снарядов в сутки: ВСУ обстреливают мирные города Херсонщины
Боевики ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру херсонского левобережья, за сутки зафиксировано 80 прилетов по десяти населенным пунктам,... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T10:37
2023-07-19T10:37
2023-07-19T10:44
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херсонская область
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПРОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру херсонского левобережья, за сутки зафиксировано 80 прилетов по десяти населенным пунктам, сообщают экстренные службы региона.В течение дня зафиксировано 22 прилета по Алешкам, десять - по Песчановке, по девять - по Кардашинке и Великой Кардашинке.Накануне ВСУ усилили обстрелы Белгородской области. Пятеро мирных жителей получили различные ранения в результате обстрела поселка Шамино. Читайте также на РИА Новости:Бойцы "Днепра" на Херсонщине уничтожили 87 боевиков ВСУ и топливный складВСУ за ночь 30 раз обстреляли мирных жителей левобережья ХерсонщиныВСУ обстреляли города и села Херсонщины: выпущено свыше 70 снарядов
херсонская область
алешки
каховка
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новости, херсонская область, алешки, каховка, новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
80 снарядов в сутки: ВСУ обстреливают мирные города Херсонщины
ВСУ продолжают бить по херсонскому левобережью
10:37 19.07.2023 (обновлено: 10:44 19.07.2023)