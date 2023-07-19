https://crimea.ria.ru/20230719/80-snaryadov-v-sutki-vsu-obstrelivayut-mirnye-goroda-khersonschiny-1130160086.html

80 снарядов в сутки: ВСУ обстреливают мирные города Херсонщины

80 снарядов в сутки: ВСУ обстреливают мирные города Херсонщины - РИА Новости Крым, 19.07.2023

80 снарядов в сутки: ВСУ обстреливают мирные города Херсонщины

Боевики ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру херсонского левобережья, за сутки зафиксировано 80 прилетов по десяти населенным пунктам,... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T10:37

2023-07-19T10:37

2023-07-19T10:44

новости

херсонская область

алешки

каховка

новая каховка

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПРОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру херсонского левобережья, за сутки зафиксировано 80 прилетов по десяти населенным пунктам, сообщают экстренные службы региона.В течение дня зафиксировано 22 прилета по Алешкам, десять - по Песчановке, по девять - по Кардашинке и Великой Кардашинке.Накануне ВСУ усилили обстрелы Белгородской области. Пятеро мирных жителей получили различные ранения в результате обстрела поселка Шамино. Читайте также на РИА Новости:Бойцы "Днепра" на Херсонщине уничтожили 87 боевиков ВСУ и топливный складВСУ за ночь 30 раз обстреляли мирных жителей левобережья ХерсонщиныВСУ обстреляли города и села Херсонщины: выпущено свыше 70 снарядов

херсонская область

алешки

каховка

новая каховка

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, алешки, каховка, новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу