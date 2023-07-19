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80 снарядов в сутки: ВСУ обстреливают мирные города Херсонщины - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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80 снарядов в сутки: ВСУ обстреливают мирные города Херсонщины
80 снарядов в сутки: ВСУ обстреливают мирные города Херсонщины - РИА Новости Крым, 19.07.2023
80 снарядов в сутки: ВСУ обстреливают мирные города Херсонщины
Боевики ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру херсонского левобережья, за сутки зафиксировано 80 прилетов по десяти населенным пунктам,... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T10:37
2023-07-19T10:44
новости
херсонская область
алешки
каховка
новая каховка
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПРОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру херсонского левобережья, за сутки зафиксировано 80 прилетов по десяти населенным пунктам, сообщают экстренные службы региона.В течение дня зафиксировано 22 прилета по Алешкам, десять - по Песчановке, по девять - по Кардашинке и Великой Кардашинке.Накануне ВСУ усилили обстрелы Белгородской области. Пятеро мирных жителей получили различные ранения в результате обстрела поселка Шамино. Читайте также на РИА Новости:Бойцы "Днепра" на Херсонщине уничтожили 87 боевиков ВСУ и топливный складВСУ за ночь 30 раз обстреляли мирных жителей левобережья ХерсонщиныВСУ обстреляли города и села Херсонщины: выпущено свыше 70 снарядов
херсонская область
алешки
каховка
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости, херсонская область, алешки, каховка, новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
80 снарядов в сутки: ВСУ обстреливают мирные города Херсонщины

ВСУ продолжают бить по херсонскому левобережью

10:37 19.07.2023 (обновлено: 10:44 19.07.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПРОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру херсонского левобережья, за сутки зафиксировано 80 прилетов по десяти населенным пунктам, сообщают экстренные службы региона.
В течение дня зафиксировано 22 прилета по Алешкам, десять - по Песчановке, по девять - по Кардашинке и Великой Кардашинке.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Сагах, Пролетарке, Голой Пристани, Солонцах, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются", - сказано в сообщении.

Накануне ВСУ усилили обстрелы Белгородской области. Пятеро мирных жителей получили различные ранения в результате обстрела поселка Шамино.
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НовостиХерсонская областьАлешкиКаховкаНовая КаховкаВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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