https://crimea.ria.ru/20230718/pyatero-mirnykh-zhiteley-raneny-pri-obstrele-vsu-belgorodskoy-oblasti-1130141661.html

Пятеро мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Белгородской области

Пятеро мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Пятеро мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Белгородской области

Пятеро мирных жителей Белгородской области получили различные ранения в результате обстрела ВСУ поселка Шамино. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T13:17

2023-07-18T13:17

2023-07-18T13:12

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы всу

происшествия

вячеслав гладков

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Пятеро мирных жителей Белгородской области получили различные ранения в результате обстрела ВСУ поселка Шамино. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, боевики окрыли огонь по населенному пункту днем 18 июля. По предварительным данным, пострадали пять человек – все они мирные жители.Пострадавшие доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил он.Во вторник Вячеслав Гладков сообщил, что украинские боевики усилили обстрелы Белгородской области: за минувшие сутки ВСУ атаковали 14 населенных пунктов, по которым нанесли 80 ударов и 12 раз сброшены взрывные устройства с беспилотников. Накануне сообщалось о жертвах среди мирных людей в результате обстрелов Белгородчины. Двумя днями ранее область была обстреляна из "Градов", артиллерии и минометов.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ усилили обстрелы Белгородской областиСмертельные удары ВСУ: в Белгородской области 68 прилетов за суткиОбстрелы Белгородской области: еще 70 прилетов за сутки, есть раненый

https://crimea.ria.ru/20230714/v-belgorode-vzorvalas-mashina--postradali-dvoe-vzroslykh-i-rebenok-1130055074.html

белгородская область

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обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, происшествия, вячеслав гладков, общество, новости