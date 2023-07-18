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Пятеро мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Пятеро мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Белгородской области
Пятеро мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Пятеро мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Белгородской области
Пятеро мирных жителей Белгородской области получили различные ранения в результате обстрела ВСУ поселка Шамино. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T13:17
2023-07-18T13:12
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
происшествия
вячеслав гладков
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Пятеро мирных жителей Белгородской области получили различные ранения в результате обстрела ВСУ поселка Шамино. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, боевики окрыли огонь по населенному пункту днем 18 июля. По предварительным данным, пострадали пять человек – все они мирные жители.Пострадавшие доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил он.Во вторник Вячеслав Гладков сообщил, что украинские боевики усилили обстрелы Белгородской области: за минувшие сутки ВСУ атаковали 14 населенных пунктов, по которым нанесли 80 ударов и 12 раз сброшены взрывные устройства с беспилотников. Накануне сообщалось о жертвах среди мирных людей в результате обстрелов Белгородчины. Двумя днями ранее область была обстреляна из "Градов", артиллерии и минометов.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ усилили обстрелы Белгородской областиСмертельные удары ВСУ: в Белгородской области 68 прилетов за суткиОбстрелы Белгородской области: еще 70 прилетов за сутки, есть раненый
https://crimea.ria.ru/20230714/v-belgorode-vzorvalas-mashina--postradali-dvoe-vzroslykh-i-rebenok-1130055074.html
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обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, происшествия, вячеслав гладков, общество, новости
Пятеро мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Белгородской области

Гладков: пять мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области

13:17 18.07.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела города Валуйки Белгородской области
Последствия обстрела города Валуйки Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Пятеро мирных жителей Белгородской области получили различные ранения в результате обстрела ВСУ поселка Шамино. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, боевики окрыли огонь по населенному пункту днем 18 июля. По предварительным данным, пострадали пять человек – все они мирные жители.
"У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще у четверых – ранения легкой степени тяжести", – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавшие доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил он.
Во вторник Вячеслав Гладков сообщил, что украинские боевики усилили обстрелы Белгородской области: за минувшие сутки ВСУ атаковали 14 населенных пунктов, по которым нанесли 80 ударов и 12 раз сброшены взрывные устройства с беспилотников.
Накануне сообщалось о жертвах среди мирных людей в результате обстрелов Белгородчины. Двумя днями ранее область была обстреляна из "Градов", артиллерии и минометов.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьОбстрелы ВСУПроисшествияВячеслав ГладковОбществоНовости
 
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