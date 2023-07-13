https://crimea.ria.ru/20230713/obstrely-belgorodskoy-oblasti-esche-70-priletov-za-sutki-est-ranenyy-1130032209.html

Обстрелы Белгородской области: еще 70 прилетов за сутки, есть раненый

Обстрелы Белгородской области: еще 70 прилетов за сутки, есть раненый - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Обстрелы Белгородской области: еще 70 прилетов за сутки, есть раненый

Украинские боевики за минувшие сутки нанесли более семидесяти ударов по населенным пунктам Белгородской области, есть пострадавший среди мирных жителей. Об этом РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T13:33

2023-07-13T13:33

2023-07-13T13:24

вячеслав гладков

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки нанесли более семидесяти ударов по населенным пунктам Белгородской области, есть пострадавший среди мирных жителей. Об этом с четверг сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В населенных пунктах Белгородского района зафиксировано десять обстрелов и сброс взрывчатки с беспилотника. В Валуйском округе ВСУ шесть раз били минометами по Новопетровке. 37 прилетов в Грайворонском округе, где из-за обстрелов без света оставались несколько сел.По его сданным, другие села Краснояружского района подверглись обстрелам 12 раз, есть повреждения инфраструктуры. В Шебекинском округе из миномета обстреляли хуторы Марьино и Панков – на каждый пришлось по шесть прилетов. Пострадавших и разрушений нет.Сутками ранее десять населенных пунктов Белгородской области оказались под обстрелом ВСУ, украинские боевики выпустили 105 снарядов. Читайте также на РИА Новости Крым:Раненый ВСУ житель Белгородской области умер, не доехав до больницыУдары по Белгородчине: боевики ВСУ выпустили 26 снарядовКассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, происшествия, украина, новости