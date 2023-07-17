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ВСУ за ночь 30 раз обстреляли мирных жителей левобережья Херсонщины
ВСУ за ночь 30 раз обстреляли мирных жителей левобережья Херсонщины - РИА Новости Крым, 17.07.2023
ВСУ за ночь 30 раз обстреляли мирных жителей левобережья Херсонщины
ВСУ минувшей ночью выпустили 30 снарядов из ствольной артиллерии по четырем населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T11:45
2023-07-17T11:45
2023-07-17T11:45
сво
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
вооруженные силы россии
новости
обстрелы всу
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. ВСУ минувшей ночью выпустили 30 снарядов из ствольной артиллерии по четырем населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Накануне под огнем украинских боевиков находились Крынки, Корсунка, Песчановка, а также город Алешки, на который только днем прилетело 33 снаряда. Всего за минувшие сутки артиллерия ВСУ выпустила по мирным жителям левобережья в приграничье 85 снарядов."Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", – отмечают силовики.Накануне ВСУ обстреляли Белгородскую область из "Градов". А в ночь на 17 июля украинские беспилотники атаковали Крымский мост – погибла семья, ранен ребенок. Движение через мост ограничено, работа Керченской переправы приостановлен глава Крыма Сергей Аксенов попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ночью обстреляли из артиллерии левобережье Херсонщины более 30 раз Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ: более 40 прилетов за сутки ВСУ обстреляли поселок в Брянской области – есть погибшие и пострадавшие
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сво, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, вооруженные силы россии, новости, обстрелы всу, армия и флот
ВСУ за ночь 30 раз обстреляли мирных жителей левобережья Херсонщины
ВСУ ночью выпустили по левобережью Херсонщины 30 снарядов из ствольной артиллерии