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ВСУ обстреляли поселок в Брянской области – есть погибшие и пострадавшие
ВСУ обстреляли поселок в Брянской области – есть погибшие и пострадавшие - РИА Новости Крым, 14.07.2023
ВСУ обстреляли поселок в Брянской области – есть погибшие и пострадавшие
Одна женщина погибла, еще три человека ранены, в их числе подросток, в результате обстрела ВСУ поселка Белая Березка Трубчевского района на Брянщине. Об этом... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T14:36
2023-07-14T14:36
2023-07-14T14:36
новости
александр богомаз
брянская область
сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Одна женщина погибла, еще три человека ранены, в их числе подросток, в результате обстрела ВСУ поселка Белая Березка Трубчевского района на Брянщине. Об этом сообщил в пятницу губернатор Брянской области Александр Богомаз.По информации Богомаза, все пострадавшие доставлены в больницу, о степени тяжести полученных травм не сообщается.Кроме того, в результате обстрела загорелись три жилых дома в поселке. Оперативные службы ликвидируют последствия обстрела.В минувший понедельник украинские боевики обстреляли здание детского сада в Климовском районе Брянской области и другие объекты гражданской и жилой инфраструктуры. Едще днем ранее две украинские ракеты сбиты силами ПВО над Брянской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли города и села Херсонщины: выпущено свыше 70 снарядовОбстрелы ужесточились: ВСУ выпустили по области 105 снарядов за суткиПриграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости, александр богомаз, брянская область, сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ обстреляли поселок в Брянской области – есть погибшие и пострадавшие
Богомаз: при обстреле ВСУ поселка в Трубчевском районе погибла женщина, трое ранены