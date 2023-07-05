https://crimea.ria.ru/20230705/prigraniche-rossii-pod-ognem-vsu-bolee-20-priletov-i-postradavshie-1129819175.html

Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие

Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие

Украинские боевики в среду утром обстреляли из артиллерии город Валуйки Белгородской области и поселок Теткино Курской области, в результате обстрелов в... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T10:10

2023-07-05T10:10

2023-07-05T10:14

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белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду утром обстреляли из артиллерии город Валуйки Белгородской области и поселок Теткино Курской области, в результате обстрелов в Валуйках ранена одна женщина.Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, система ПВО сбила над областью три цели. Кроме того, различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домах, также повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте.В Курской области под огнем ВСУ оказался поселок Теткино, сообщил губернатор Роман Старовойт.Украинские боевики в последнее время усилили обстрелы российского приграничья. Ранее в понедельник, 3 июля, ВСУ нанесли удары по ферме в Курской области, в результате ранения получил механизатор, погибли животные.В Белгородской области накануне вражеский снаряд попал в жилой дом в селе Новостроевка-Вторая. В результате обстрела никто из жителей не пострадал.Всего в течение дня ВСУ выпустили по населенным пунктам региона более 100 снарядов. Раненых и погибших в результате обстрелов нетЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова атакуют села Белгородской области – работает ПВОВСУ ударили по Курской области: повреждена школаУдары по Белгородской и Курской областям - приграничье под огнем ВСУ

белгородская область

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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