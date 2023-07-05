Рейтинг@Mail.ru
Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230705/prigraniche-rossii-pod-ognem-vsu-bolee-20-priletov-i-postradavshie-1129819175.html
Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие
Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие
Украинские боевики в среду утром обстреляли из артиллерии город Валуйки Белгородской области и поселок Теткино Курской области, в результате обстрелов в... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T10:10
2023-07-05T10:14
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы курской области
курская область
вячеслав гладков
роман старовойт
обстрелы всу
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/05/1129819059_0:221:960:761_1920x0_80_0_0_290eb6e776909966ad38abca24d39fb6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду утром обстреляли из артиллерии город Валуйки Белгородской области и поселок Теткино Курской области, в результате обстрелов в Валуйках ранена одна женщина.Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, система ПВО сбила над областью три цели. Кроме того, различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домах, также повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте.В Курской области под огнем ВСУ оказался поселок Теткино, сообщил губернатор Роман Старовойт.Украинские боевики в последнее время усилили обстрелы российского приграничья. Ранее в понедельник, 3 июля, ВСУ нанесли удары по ферме в Курской области, в результате ранения получил механизатор, погибли животные.В Белгородской области накануне вражеский снаряд попал в жилой дом в селе Новостроевка-Вторая. В результате обстрела никто из жителей не пострадал.Всего в течение дня ВСУ выпустили по населенным пунктам региона более 100 снарядов. Раненых и погибших в результате обстрелов нетЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова атакуют села Белгородской области – работает ПВОВСУ ударили по Курской области: повреждена школаУдары по Белгородской и Курской областям - приграничье под огнем ВСУ
белгородская область
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/05/1129819059_0:131:960:851_1920x0_80_0_0_cb692baeaa16d2dc976963a84f973c83.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы курской области, курская область, вячеслав гладков, роман старовойт, обстрелы всу, происшествия, новости
Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие

ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской и Курской областей: ранена женщина

10:10 05.07.2023 (обновлено: 10:14 05.07.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела города Валуйки Белгородской области
Последствия обстрела города Валуйки Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду утром обстреляли из артиллерии город Валуйки Белгородской области и поселок Теткино Курской области, в результате обстрелов в Валуйках ранена одна женщина.
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, система ПВО сбила над областью три цели.
"Больше часа длился обстрел города Валуйки. Система ПВО сбила три цели на подлете к городу и один беспилотник. Еще 12 снарядов из реактивной системы залпового огня "Град" были выпущены по частному жилому сектору. Есть одна пострадавшая - женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домах, также повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела города Валуйки Белгородской области
Последствия обстрела города Валуйки Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела города Валуйки Белгородской области
В Курской области под огнем ВСУ оказался поселок Теткино, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Всего насчитали 12 прилетов, пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа №2. Приступим к восстановлению в кратчайшие сроки. Также пострадал один дом. Обязательно поможем владельцам", - написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаШкола в поселке Теткино Курской области после удара ВСУ
Школа в поселке Теткино Курской области после удара ВСУ
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
Школа в поселке Теткино Курской области после удара ВСУ
Украинские боевики в последнее время усилили обстрелы российского приграничья. Ранее в понедельник, 3 июля, ВСУ нанесли удары по ферме в Курской области, в результате ранения получил механизатор, погибли животные.
В Белгородской области накануне вражеский снаряд попал в жилой дом в селе Новостроевка-Вторая. В результате обстрела никто из жителей не пострадал.
Всего в течение дня ВСУ выпустили по населенным пунктам региона более 100 снарядов. Раненых и погибших в результате обстрелов нет
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ снова атакуют села Белгородской области – работает ПВО
ВСУ ударили по Курской области: повреждена школа
Удары по Белгородской и Курской областям - приграничье под огнем ВСУ
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьОбстрелы Курской областиКурская областьВячеслав ГладковРоман СтаровойтОбстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:46Когда в Коктебеле начнут строить очистные сооружения и набережную
10:36Группировка "Днепр" громит врага на Херсонщине: потери ВСУ за сутки
10:22В Евпатории будет громко: власти объяснили причину
10:10Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие
09:39В Крыму первый замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взятки
09:35В Крыму запустили новый автобусный маршрут в Орджоникидзе
09:07Новые жертвы среди мирных в Донецке после обстрела ВСУ – ранены дети
08:40Абитуриенты из новых регионов России хотят учиться в Крыму
08:11Бывший детский омбудсмен Астахов снял в Донбассе фильм "Чудо на фронте"
07:52Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК
07:37Керамика Романовых и Мейсенский фарфор: в Ялте открылась редкая выставка
07:02Уклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когда
00:01Тропические воздушные массы принесли в Крым жару: погода в среду
00:00Какой сегодня праздник: 5 июля
22:51Главные новости Крыма: 4 июля
22:32Главные события и заявления дня: 4 июля
22:13В отелях и санаториях Крыма запустили курортный видеоканал
21:49Грядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионах
21:33ВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с ядерными отходами - Карчаа
21:18Крымским абитуриентам образование может оплатить будущий работодатель
Лента новостейМолния