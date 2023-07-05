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Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие
Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие
Украинские боевики в среду утром обстреляли из артиллерии город Валуйки Белгородской области и поселок Теткино Курской области, в результате обстрелов в... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T10:10
2023-07-05T10:10
2023-07-05T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду утром обстреляли из артиллерии город Валуйки Белгородской области и поселок Теткино Курской области, в результате обстрелов в Валуйках ранена одна женщина.Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, система ПВО сбила над областью три цели. Кроме того, различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домах, также повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте.В Курской области под огнем ВСУ оказался поселок Теткино, сообщил губернатор Роман Старовойт.Украинские боевики в последнее время усилили обстрелы российского приграничья. Ранее в понедельник, 3 июля, ВСУ нанесли удары по ферме в Курской области, в результате ранения получил механизатор, погибли животные.В Белгородской области накануне вражеский снаряд попал в жилой дом в селе Новостроевка-Вторая. В результате обстрела никто из жителей не пострадал.Всего в течение дня ВСУ выпустили по населенным пунктам региона более 100 снарядов. Раненых и погибших в результате обстрелов нетЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова атакуют села Белгородской области – работает ПВОВСУ ударили по Курской области: повреждена школаУдары по Белгородской и Курской областям - приграничье под огнем ВСУ
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы курской области, курская область, вячеслав гладков, роман старовойт, обстрелы всу, происшествия, новости
Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие
ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской и Курской областей: ранена женщина
10:10 05.07.2023 (обновлено: 10:14 05.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду утром обстреляли из артиллерии город Валуйки Белгородской области и поселок Теткино Курской области, в результате обстрелов в Валуйках ранена одна женщина.
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, система ПВО сбила над областью три цели.
"Больше часа длился обстрел города Валуйки. Система ПВО сбила три цели на подлете к городу и один беспилотник. Еще 12 снарядов из реактивной системы залпового огня "Град" были выпущены по частному жилому сектору. Есть одна пострадавшая - женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домах, также повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте.
В Курской области под огнем ВСУ оказался поселок Теткино, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Всего насчитали 12 прилетов, пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа №2. Приступим к восстановлению в кратчайшие сроки. Также пострадал один дом. Обязательно поможем владельцам", - написал он в своем Telegram-канале.
Украинские боевики в последнее время усилили обстрелы
российского приграничья. Ранее в понедельник, 3 июля, ВСУ нанесли удары по ферме в Курской области, в результате ранения получил механизатор, погибли животные.
В Белгородской области накануне вражеский снаряд попал в жилой дом
в селе Новостроевка-Вторая. В результате обстрела никто из жителей не пострадал.
Всего в течение дня ВСУ выпустили по населенным пунктам региона более 100 снарядов
. Раненых и погибших в результате обстрелов нет
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