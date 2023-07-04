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ВСУ выпустили по районам Белгородской области более ста снарядов

ВСУ выпустили по районам Белгородской области более ста снарядов - РИА Новости Крым, 04.07.2023

ВСУ выпустили по районам Белгородской области более ста снарядов

ВСУ продолжают интенсивные обстрелы Белгородской области. За прошедшие сутки по гражданской инфраструктуре в разных районах зафиксировано более ста прилетов,... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T12:29

2023-07-04T12:29

2023-07-04T12:29

новости

белгородская область

вячеслав гладков

шебекино (город в белгородской области)

сво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают интенсивные обстрелы Белгородской области. За прошедшие сутки по гражданской инфраструктуре в разных районах зафиксировано более ста прилетов, также противник сбрасывал с беспилотников взрывные устройства и гранаты. Раненых и погибших в результате обстрелов нет, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Кукуевка – зафиксировано 20 прилетов, сообщает губернатор. Пострадавших нет, повреждено 6 частных домовладений: посечены кровли, фасады, забор, повреждена труба водостока, выбиты окна."Также повреждены два транспортных средства и 4 нежилых строения: выбиты окна, посечен забор. По селу Борки выпущено 4 артиллерийских снаряда. Обошлось без последствий. Над селом Карабаново силами ПВО сбит один беспилотник противника. Никто не пострадал, разрушений нет", - продолжает Гладков.В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 45 минометных снарядов, по окраине села Тишанка – 6 артиллерийских. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. ⠀В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских и 5 минометных снарядов. Кроме того, из миномета обстреляли село Терезовка – зафиксировано 3 прилета. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что жителям Шебекино, проживающим сейчас в ПВР, с сегодняшнего дня будут предлагать вернуться в свои дома. Исключение составят случаи, когда жилье пострадало от обстрелов. Предприятия Шебекинского городского округа постепенно возвращаются к своей обычной работе, открылось уже более половины организаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов и Гладков навестили белгородских детей в ЕвпаторииДвижение поездов под Белгородом частично восстановленоОбстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу