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ВСУ выпустили по районам Белгородской области более ста снарядов - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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ВСУ выпустили по районам Белгородской области более ста снарядов
ВСУ выпустили по районам Белгородской области более ста снарядов - РИА Новости Крым, 04.07.2023
ВСУ выпустили по районам Белгородской области более ста снарядов
ВСУ продолжают интенсивные обстрелы Белгородской области. За прошедшие сутки по гражданской инфраструктуре в разных районах зафиксировано более ста прилетов,... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T12:29
2023-07-04T12:29
новости
белгородская область
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают интенсивные обстрелы Белгородской области. За прошедшие сутки по гражданской инфраструктуре в разных районах зафиксировано более ста прилетов, также противник сбрасывал с беспилотников взрывные устройства и гранаты. Раненых и погибших в результате обстрелов нет, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Кукуевка – зафиксировано 20 прилетов, сообщает губернатор. Пострадавших нет, повреждено 6 частных домовладений: посечены кровли, фасады, забор, повреждена труба водостока, выбиты окна."Также повреждены два транспортных средства и 4 нежилых строения: выбиты окна, посечен забор. По селу Борки выпущено 4 артиллерийских снаряда. Обошлось без последствий. Над селом Карабаново силами ПВО сбит один беспилотник противника. Никто не пострадал, разрушений нет", - продолжает Гладков.В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 45 минометных снарядов, по окраине села Тишанка – 6 артиллерийских. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. ⠀В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских и 5 минометных снарядов. Кроме того, из миномета обстреляли село Терезовка – зафиксировано 3 прилета. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что жителям Шебекино, проживающим сейчас в ПВР, с сегодняшнего дня будут предлагать вернуться в свои дома. Исключение составят случаи, когда жилье пострадало от обстрелов. Предприятия Шебекинского городского округа постепенно возвращаются к своей обычной работе, открылось уже более половины организаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов и Гладков навестили белгородских детей в ЕвпаторииДвижение поездов под Белгородом частично восстановленоОбстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области
белгородская область
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ выпустили по районам Белгородской области более ста снарядов

Обстрелы в Белгородской области за сутки: поврежден узел связи и частные дома

12:29 04.07.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают интенсивные обстрелы Белгородской области. За прошедшие сутки по гражданской инфраструктуре в разных районах зафиксировано более ста прилетов, также противник сбрасывал с беспилотников взрывные устройства и гранаты. Раненых и погибших в результате обстрелов нет, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущен 21 артиллерийский снаряд. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. Под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка – зафиксировано 7 прилетов. Также противник сбросил с беспилотников одно взрывное устройство и одну гранату. Обошлось без последствий. По селу Солнцевка выпущено два артиллерийских снаряда. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет", - говорится в сообщении.

В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Кукуевка – зафиксировано 20 прилетов, сообщает губернатор. Пострадавших нет, повреждено 6 частных домовладений: посечены кровли, фасады, забор, повреждена труба водостока, выбиты окна.
"Также повреждены два транспортных средства и 4 нежилых строения: выбиты окна, посечен забор. По селу Борки выпущено 4 артиллерийских снаряда. Обошлось без последствий. Над селом Карабаново силами ПВО сбит один беспилотник противника. Никто не пострадал, разрушений нет", - продолжает Гладков.
В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 45 минометных снарядов, по окраине села Тишанка – 6 артиллерийских. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. ⠀
"В Грайворонском горокруге в селе Пороз с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, - говорится далее в сообщении. - Пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект связи. По окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов".
В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских и 5 минометных снарядов. Кроме того, из миномета обстреляли село Терезовка – зафиксировано 3 прилета. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что жителям Шебекино, проживающим сейчас в ПВР, с сегодняшнего дня будут предлагать вернуться в свои дома. Исключение составят случаи, когда жилье пострадало от обстрелов. Предприятия Шебекинского городского округа постепенно возвращаются к своей обычной работе, открылось уже более половины организаций.
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НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковШебекино (город в Белгородской области)СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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