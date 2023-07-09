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В Брянской области сбиты две ракеты ВСУ - разрушена пилорама - РИА Новости Крым, 09.07.2023
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В Брянской области сбиты две ракеты ВСУ - разрушена пилорама
В Брянской области сбиты две ракеты ВСУ - разрушена пилорама - РИА Новости Крым, 09.07.2023
В Брянской области сбиты две ракеты ВСУ - разрушена пилорама
Две украинские ракеты сбиты силами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T16:00
2023-07-09T16:06
обстрелы брянской области
брянская область
александр богомаз
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Две украинские ракеты сбиты силами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь", - написал он в своем Telegram-канале.По данным Богомаза, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.Ранее в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.В полдень ПВО сработала над Ростовской областью. Как сообщил губернатор Василий Голубев, в районе между Каменском и Донецком была сбита украинская ракета. Жертв нет, но осколки повредили кровли нескольких строений.Читайте также на РИА Новости Крым:"Санитарная зона" на Украине: где остановятся российские войскаКассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозыСерия взрывов прогремела в Бердянске
https://crimea.ria.ru/20230709/nad-kerchyu-sbita-krylataya-raketa-1129909252.html
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обстрелы брянской области, брянская область, александр богомаз, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
В Брянской области сбиты две ракеты ВСУ - разрушена пилорама

Богомаз: две ракеты ВСУ сбили ПВО в Брянской области, одна из них разрушила пилораму

16:00 09.07.2023 (обновлено: 16:06 09.07.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Две украинские ракеты сбиты силами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным Богомаза, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
Ранее в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.
В полдень ПВО сработала над Ростовской областью. Как сообщил губернатор Василий Голубев, в районе между Каменском и Донецком была сбита украинская ракета. Жертв нет, но осколки повредили кровли нескольких строений.
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Над Керчью сбита крылатая ракета
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