https://crimea.ria.ru/20230709/v-bryanskoy-oblasti-sbity-dve-rakety-vsu---razrushena-pilorama-1129911999.html
В Брянской области сбиты две ракеты ВСУ - разрушена пилорама
В Брянской области сбиты две ракеты ВСУ - разрушена пилорама - РИА Новости Крым, 09.07.2023
В Брянской области сбиты две ракеты ВСУ - разрушена пилорама
Две украинские ракеты сбиты силами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T16:00
2023-07-09T16:00
2023-07-09T16:06
обстрелы брянской области
брянская область
александр богомаз
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/03/1128516403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b081f2d844dd91f1c9208a2d71cbf85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Две украинские ракеты сбиты силами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь", - написал он в своем Telegram-канале.По данным Богомаза, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.Ранее в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.В полдень ПВО сработала над Ростовской областью. Как сообщил губернатор Василий Голубев, в районе между Каменском и Донецком была сбита украинская ракета. Жертв нет, но осколки повредили кровли нескольких строений.Читайте также на РИА Новости Крым:"Санитарная зона" на Украине: где остановятся российские войскаКассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозыСерия взрывов прогремела в Бердянске
https://crimea.ria.ru/20230709/nad-kerchyu-sbita-krylataya-raketa-1129909252.html
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/03/1128516403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1fbb8d7dd719463f07e22d240698126f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы брянской области, брянская область, александр богомаз, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
В Брянской области сбиты две ракеты ВСУ - разрушена пилорама
Богомаз: две ракеты ВСУ сбили ПВО в Брянской области, одна из них разрушила пилораму
16:00 09.07.2023 (обновлено: 16:06 09.07.2023)