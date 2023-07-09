https://crimea.ria.ru/20230709/v-bryanskoy-oblasti-sbity-dve-rakety-vsu---razrushena-pilorama-1129911999.html

В Брянской области сбиты две ракеты ВСУ - разрушена пилорама

В Брянской области сбиты две ракеты ВСУ - разрушена пилорама - РИА Новости Крым, 09.07.2023

В Брянской области сбиты две ракеты ВСУ - разрушена пилорама

Две украинские ракеты сбиты силами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T16:00

2023-07-09T16:00

2023-07-09T16:06

обстрелы брянской области

брянская область

александр богомаз

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Две украинские ракеты сбиты силами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь", - написал он в своем Telegram-канале.По данным Богомаза, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.Ранее в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.В полдень ПВО сработала над Ростовской областью. Как сообщил губернатор Василий Голубев, в районе между Каменском и Донецком была сбита украинская ракета. Жертв нет, но осколки повредили кровли нескольких строений.Читайте также на РИА Новости Крым:"Санитарная зона" на Украине: где остановятся российские войскаКассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозыСерия взрывов прогремела в Бердянске

https://crimea.ria.ru/20230709/nad-kerchyu-sbita-krylataya-raketa-1129909252.html

брянская область

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