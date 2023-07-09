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ПВО сбила украинскую ракету над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 09.07.2023
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ПВО сбила украинскую ракету над Ростовской областью
ПВО сбила украинскую ракету над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 09.07.2023
ПВО сбила украинскую ракету над Ростовской областью
Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области, есть повреждения инфраструктуры. Об этом в воскресенье сообщил губернатор области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T13:51
2023-07-09T13:51
ростов-на-дону
происшествия
пво
василий голубев
новости
россия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области, есть повреждения инфраструктуры. Об этом в воскресенье сообщил губернатор области Василий Голубев. По его данным, осколки ракеты повредили кровли нескольких строений. Ущерб уточняется.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ростов-на-дону, происшествия, пво, василий голубев, новости, россия, обстрелы всу
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ПВО сбила украинскую ракету над Ростовской областью

Голубев: ПВО сбила украинскую ракету над Ростовской областью, есть повреждения

13:51 09.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области, есть повреждения инфраструктуры. Об этом в воскресенье сообщил губернатор области Василий Голубев.
"Около 12:00 сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет", - написал он в своем Telegram-канале.
По его данным, осколки ракеты повредили кровли нескольких строений. Ущерб уточняется.
 
Ростов-на-ДонуПроисшествияПВОВасилий ГолубевНовостиРоссияОбстрелы ВСУ
 
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