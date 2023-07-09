https://crimea.ria.ru/20230709/pvo-sbila-ukrainskuyu-raketu-nad-rostovskoy-oblastyu-1129910272.html

ПВО сбила украинскую ракету над Ростовской областью

ПВО сбила украинскую ракету над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 09.07.2023

ПВО сбила украинскую ракету над Ростовской областью

Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области, есть повреждения инфраструктуры. Об этом в воскресенье сообщил губернатор области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T13:51

2023-07-09T13:51

2023-07-09T13:51

ростов-на-дону

происшествия

пво

василий голубев

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области, есть повреждения инфраструктуры. Об этом в воскресенье сообщил губернатор области Василий Голубев. По его данным, осколки ракеты повредили кровли нескольких строений. Ущерб уточняется.

ростов-на-дону

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, происшествия, пво, василий голубев, новости, россия, обстрелы всу