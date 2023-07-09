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ПВО сбила украинскую ракету над Ростовской областью
ПВО сбила украинскую ракету над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 09.07.2023
ПВО сбила украинскую ракету над Ростовской областью
Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области, есть повреждения инфраструктуры. Об этом в воскресенье сообщил губернатор области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T13:51
2023-07-09T13:51
2023-07-09T13:51
ростов-на-дону
происшествия
пво
василий голубев
новости
россия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области, есть повреждения инфраструктуры. Об этом в воскресенье сообщил губернатор области Василий Голубев. По его данным, осколки ракеты повредили кровли нескольких строений. Ущерб уточняется.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростов-на-дону, происшествия, пво, василий голубев, новости, россия, обстрелы всу
Материал дополняется
ПВО сбила украинскую ракету над Ростовской областью
Голубев: ПВО сбила украинскую ракету над Ростовской областью, есть повреждения