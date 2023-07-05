https://crimea.ria.ru/20230705/seriya-vzryvov-progremela-v-berdyanske-1129832342.html

Серия взрывов прогремела в Бердянске

Серия взрывов прогремела в Бердянске - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Серия взрывов прогремела в Бердянске

В среду над Бердянском Запорожской области прогремела серия взрывов - российская ПВО сбила в небе несколько вражеских целей. Об этом сообщили в городской... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T17:54

2023-07-05T17:54

2023-07-05T17:55

запорожская область

бердянск

происшествия

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В среду над Бердянском Запорожской области прогремела серия взрывов - российская ПВО сбила в небе несколько вражеских целей. Об этом сообщили в городской администрации.Отмечается, что попытка атаки на мирное население была предпринята со стороны киевского режима около 16:30 5 июля.В течение дня киевский режим усилил обстрелы и приграничных населенных пунктов России. По Белгородской и Курской областям выпущено более 20 снарядов из артиллерии. В Белгородской области под огнем из РСЗО "Град" оказался город Валуйки, пострадала женщина. Система ПВО сбила три цели на подлете к городу, всего было 15 прилетов.В Курской области ВСУ обстреляли поселок Теткино. Серьезные повреждения получило здание школы. Позже в поселке Краснооктябрьский Глушковского района в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся многоквартирный дом. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли жилой дом и сельхозпредприятие в Курской областиОбстрелы Белгородской области усилились: ВСУ выпустили 170 снарядовНовые жертвы среди мирных в Донецке после обстрела ВСУ – ранены дети

запорожская область

бердянск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, бердянск, происшествия, пво