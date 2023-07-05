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Серия взрывов прогремела в Бердянске - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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Серия взрывов прогремела в Бердянске
Серия взрывов прогремела в Бердянске - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Серия взрывов прогремела в Бердянске
В среду над Бердянском Запорожской области прогремела серия взрывов - российская ПВО сбила в небе несколько вражеских целей. Об этом сообщили в городской... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T17:54
2023-07-05T17:55
запорожская область
бердянск
происшествия
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В среду над Бердянском Запорожской области прогремела серия взрывов - российская ПВО сбила в небе несколько вражеских целей. Об этом сообщили в городской администрации.Отмечается, что попытка атаки на мирное население была предпринята со стороны киевского режима около 16:30 5 июля.В течение дня киевский режим усилил обстрелы и приграничных населенных пунктов России. По Белгородской и Курской областям выпущено более 20 снарядов из артиллерии. В Белгородской области под огнем из РСЗО "Град" оказался город Валуйки, пострадала женщина. Система ПВО сбила три цели на подлете к городу, всего было 15 прилетов.В Курской области ВСУ обстреляли поселок Теткино. Серьезные повреждения получило здание школы. Позже в поселке Краснооктябрьский Глушковского района в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся многоквартирный дом. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли жилой дом и сельхозпредприятие в Курской областиОбстрелы Белгородской области усилились: ВСУ выпустили 170 снарядовНовые жертвы среди мирных в Донецке после обстрела ВСУ – ранены дети
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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запорожская область, бердянск, происшествия, пво
Серия взрывов прогремела в Бердянске

В Бердянске произошла серия взрывов - по целям сработала система ПВО

17:54 05.07.2023 (обновлено: 17:55 05.07.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание Бердянского городского совета
Здание Бердянского городского совета - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В среду над Бердянском Запорожской области прогремела серия взрывов - российская ПВО сбила в небе несколько вражеских целей. Об этом сообщили в городской администрации.
Отмечается, что попытка атаки на мирное население была предпринята со стороны киевского режима около 16:30 5 июля.
"Около 16:30 в Бердянске прозвучала серия взрывов. Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу. По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО. Их взрывы в небе могли наблюдать бердянцы", - сказано в сообщении мэрии в Telegram.
В течение дня киевский режим усилил обстрелы и приграничных населенных пунктов России. По Белгородской и Курской областям выпущено более 20 снарядов из артиллерии. В Белгородской области под огнем из РСЗО "Град" оказался город Валуйки, пострадала женщина. Система ПВО сбила три цели на подлете к городу, всего было 15 прилетов.
В Курской области ВСУ обстреляли поселок Теткино. Серьезные повреждения получило здание школы. Позже в поселке Краснооктябрьский Глушковского района в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся многоквартирный дом.
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Запорожская областьБердянскПроисшествияПВО
 
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