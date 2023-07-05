https://crimea.ria.ru/20230705/vsu-obstrelyali-zhiloy-dom-i-selkhozpredpriyatie-v-kurskoy-oblasti-1129825022.html

ВСУ обстреляли жилой дом и сельхозпредприятие в Курской области

ВСУ обстреляли жилой дом и сельхозпредприятие в Курской области - РИА Новости Крым, 05.07.2023

ВСУ обстреляли жилой дом и сельхозпредприятие в Курской области

Многоквартирный дом загорелся из-за обстрелов ВСУ в Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T14:27

2023-07-05T14:27

2023-07-05T14:27

новости

россия

курская область

роман старовойт

обстрелы всу

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. Многоквартирный дом загорелся из-за обстрелов ВСУ в Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.По его информации, в результате атаки никто не пострадал. Возгорание было оперативно ликвидировано спасателями."Из-за повреждения электроподстанции в поселке нет электричества. Кроме того, повреждены газовая труба, хозяйственные постройки, гараж", - дополнил Старовойт.На месте работают аварийные бригады, отметил он.Также известно, что украинские боевики обстреляли животноводческий комплекс в деревне Елизаветовка, которая входит в Глушковский район. Повреждены кровля и фасад. Обошлось без пострадавших.Ранее также сообщалось о том, что киевский режим обстрелял ферму в Глушковском районе Курской области, тогда был ранен мужчина, погибли животные.Также в минувший понедельник украинские боевики обстреляли приграничное село в Курской области. Пострадавших нет, повреждено здание школы.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Белгородской и Курской областям - приграничье под огнем ВСУВСУ ударили по ферме под Курском - ранен рабочий, погибли животныеПриграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие

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2023

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новости, россия, курская область, роман старовойт, обстрелы всу, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), всу (вооруженные силы украины)