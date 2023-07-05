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ВСУ обстреляли жилой дом и сельхозпредприятие в Курской области - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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ВСУ обстреляли жилой дом и сельхозпредприятие в Курской области
ВСУ обстреляли жилой дом и сельхозпредприятие в Курской области - РИА Новости Крым, 05.07.2023
ВСУ обстреляли жилой дом и сельхозпредприятие в Курской области
Многоквартирный дом загорелся из-за обстрелов ВСУ в Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T14:27
2023-07-05T14:27
новости
россия
курская область
роман старовойт
обстрелы всу
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. Многоквартирный дом загорелся из-за обстрелов ВСУ в Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.По его информации, в результате атаки никто не пострадал. Возгорание было оперативно ликвидировано спасателями."Из-за повреждения электроподстанции в поселке нет электричества. Кроме того, повреждены газовая труба, хозяйственные постройки, гараж", - дополнил Старовойт.На месте работают аварийные бригады, отметил он.Также известно, что украинские боевики обстреляли животноводческий комплекс в деревне Елизаветовка, которая входит в Глушковский район. Повреждены кровля и фасад. Обошлось без пострадавших.Ранее также сообщалось о том, что киевский режим обстрелял ферму в Глушковском районе Курской области, тогда был ранен мужчина, погибли животные.Также в минувший понедельник украинские боевики обстреляли приграничное село в Курской области. Пострадавших нет, повреждено здание школы.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Белгородской и Курской областям - приграничье под огнем ВСУВСУ ударили по ферме под Курском - ранен рабочий, погибли животныеПриграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, россия, курская область, роман старовойт, обстрелы всу, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), всу (вооруженные силы украины)
ВСУ обстреляли жилой дом и сельхозпредприятие в Курской области

Старовойт: под обстрел ВСУ попали многоквартирный дом и животноводческий комплекс

14:27 05.07.2023
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаВ поселке Краснооктябрьский Глушковского района в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся многоквартирный дом
В поселке Краснооктябрьский Глушковского района в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся многоквартирный дом
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. Многоквартирный дом загорелся из-за обстрелов ВСУ в Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"В поселке Краснооктябрьский Глушковского района в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся многоквартирный дом", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его информации, в результате атаки никто не пострадал. Возгорание было оперативно ликвидировано спасателями.
"Из-за повреждения электроподстанции в поселке нет электричества. Кроме того, повреждены газовая труба, хозяйственные постройки, гараж", - дополнил Старовойт.
На месте работают аварийные бригады, отметил он.
Также известно, что украинские боевики обстреляли животноводческий комплекс в деревне Елизаветовка, которая входит в Глушковский район. Повреждены кровля и фасад. Обошлось без пострадавших.
Ранее также сообщалось о том, что киевский режим обстрелял ферму в Глушковском районе Курской области, тогда был ранен мужчина, погибли животные.
Также в минувший понедельник украинские боевики обстреляли приграничное село в Курской области. Пострадавших нет, повреждено здание школы.
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