https://crimea.ria.ru/20230705/usililis-obstrely-belgorodskoy-oblasti-vsu-vypustili-170-snaryadov-1129824261.html
Обстрелы Белгородской области усилились: ВСУ выпустили 170 снарядов
Обстрелы Белгородской области усилились: ВСУ выпустили 170 снарядов - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Обстрелы Белгородской области усилились: ВСУ выпустили 170 снарядов
Украинские боевики в очередной раз обстреляли Белгородскую область, за сутки по 18 населенным пунктам области было выпущено 170 различных снарядов, а том числе... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T13:41
2023-07-05T13:41
2023-07-05T13:44
новости
белгородская область
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз обстреляли Белгородскую область, за сутки по 18 населенным пунктам области было выпущено 170 различных снарядов, а том числе 25 взрывных устройств противник сбросил с беспилотников на жилые дома и инфраструктуру. Одна женщина получила осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Страдают села и хутораТак, по его информации, в Белгородском районе по селу Журавлевка боевики ВСУ выпустили девять снарядов. Также противник сбросил с БПЛА одно взрывное устройство. Под огонь артиллерии попало и село Наумовка, местные жители насчитали десять прилетов, еще три взрывных устройства ВСУ сбросили с дронов. По селу Красный Хутор выпущено семь снарядов, по селу Устинка – три.Кроме того, в селе Щетиновка противник сбросил с БПЛА пять взрывных устройств, а в селе Бочковка удалось сбить беспилотник противника.Уточняется, что ни в одном из населенных пунктов района люди не пострадали и разрушений нет.Также в течение суток в Борисовском районе под обстрел попала окраина села Богун-Городок. Армия Украина била по мирным жителям из миномета, всего зафиксировано 17 прилетов. Также сброшено с беспилотников три взрывных устройства.Осколками ранена женщина"В Валуйском округе по частному сектору города Валуйки выпущено 12 снарядов из РСЗО "Град". Также системой ПВО сбиты три цели на подлете к городу и один беспилотник. В результате обстрела есть пострадавшая – женщина с осколочными ранениями. Была доставлена в Валуйскую ЦРБ, где врачи оказали ей всю необходимую помощь", - написал в своем Telegram-канале Гладков.Также он отметил, что различные повреждения получили девять домов: выбиты окна, разрушена крыша, посечены фасады и заборы. Побиты осколками семь автомобилей. Информация о последствиях обстрела уточняется.В Волоконовском районе из миномета и танка украинские боевики обстреляли окраину хутора Старый, насчитано три десятка прилетов. К счастью, никто не пострадал."В Грайворонском горокруге по селу Новостроевка-Вторая выпущено шесть минометных снарядов. Пострадавших нет. В результате прямого попадания в частный жилой дом сильно повреждены крыша, фасад, забор и хозпостройка. Также повреждены линии электро- и газоснабжения", - сообщил губернатор.ВСУ сбрасывают самодельную взрывчаткуКроме того, по его информации из миномета и "самоходки" ВСУ обстреляли окраину села Дроновка, было 14 прилетов. Также сброшено с беспилотника одно взрывное устройство.В селе нарушено электроснабжение, повреждения получил инфраструктурный объект связи.Также известно, что в Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущено девять артиллерийских снарядов. В лесном массиве возле села Теребрено с БПЛА сброшено два взрывных устройства кустарного производства. Из артиллерии обстреляны окраины сел Староселье и Теребрено, было три прилета. Также по окраине села Староселье противник выпустил три минометных снаряда."В Шебекинском городском округе по хутору Бондаренков выпущено десять минометных снарядов, по селу Середа – три. Из миномета и гранатомета обстрелян МАПП Шебекино – зафиксировано два минометных снаряда и 24 гранатометных выстрела. По селам Графовка и Коровино выпущено шесть и два снаряда соответственно", - обозначил губернатор. И уточнил, что пострадавших ни в одном из населенных пунктов округа нет.Накануне украинские боевики обстреляли село Новостроевка-Вторая Белгородской области. В результате минометного обстрела сильно пострадал частный жилой дом, в который пришлось прямое попадание.Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли приграничье России, случилось больше 20 прилетов, не обошлось без пострадавших.Украинские боевики в последнее время усилили обстрелы российского приграничья. Ранее в понедельник, 3 июля, ВСУ нанесли удары по ферме в Курской области, в результате ранения получил механизатор, погибли животные.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Белгородской и Курской областям - приграничье под огнем ВСУВСУ ударили по ферме под Курском - ранен рабочий, погибли животныеПриграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Обстрелы Белгородской области усилились: ВСУ выпустили 170 снарядов
Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 170 снарядов и сбросили взрывчатку с дронов
13:41 05.07.2023 (обновлено: 13:44 05.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз обстреляли Белгородскую область, за сутки по 18 населенным пунктам области было выпущено 170 различных снарядов, а том числе 25 взрывных устройств противник сбросил с беспилотников на жилые дома и инфраструктуру. Одна женщина получила осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Страдают села и хутора
Так, по его информации, в Белгородском районе по селу Журавлевка боевики ВСУ выпустили девять снарядов. Также противник сбросил с БПЛА одно взрывное устройство. Под огонь артиллерии попало и село Наумовка, местные жители насчитали десять прилетов, еще три взрывных устройства ВСУ сбросили с дронов. По селу Красный Хутор выпущено семь снарядов, по селу Устинка – три.
Кроме того, в селе Щетиновка противник сбросил с БПЛА пять взрывных устройств, а в селе Бочковка удалось сбить беспилотник противника.
Уточняется, что ни в одном из населенных пунктов района люди не пострадали и разрушений нет.
Также в течение суток в Борисовском районе под обстрел попала окраина села Богун-Городок. Армия Украина била по мирным жителям из миномета, всего зафиксировано 17 прилетов. Также сброшено с беспилотников три взрывных устройства.
Осколками ранена женщина
"В Валуйском округе по частному сектору города Валуйки выпущено 12 снарядов из РСЗО "Град". Также системой ПВО сбиты три цели на подлете к городу и один беспилотник. В результате обстрела есть пострадавшая – женщина с осколочными ранениями. Была доставлена в Валуйскую ЦРБ, где врачи оказали ей всю необходимую помощь", - написал в своем Telegram-канале Гладков.
Также он отметил, что различные повреждения получили девять домов: выбиты окна, разрушена крыша, посечены фасады и заборы. Побиты осколками семь автомобилей. Информация о последствиях обстрела уточняется.
В Волоконовском районе из миномета и танка украинские боевики обстреляли окраину хутора Старый, насчитано три десятка прилетов. К счастью, никто не пострадал.
"В Грайворонском горокруге по селу Новостроевка-Вторая выпущено шесть минометных снарядов. Пострадавших нет. В результате прямого попадания в частный жилой дом сильно повреждены крыша, фасад, забор и хозпостройка. Также повреждены линии электро- и газоснабжения", - сообщил губернатор.
ВСУ сбрасывают самодельную взрывчатку
Кроме того, по его информации из миномета и "самоходки" ВСУ обстреляли окраину села Дроновка, было 14 прилетов. Также сброшено с беспилотника одно взрывное устройство.
В селе нарушено электроснабжение, повреждения получил инфраструктурный объект связи.
Также известно, что в Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущено девять артиллерийских снарядов. В лесном массиве возле села Теребрено с БПЛА сброшено два взрывных устройства кустарного производства. Из артиллерии обстреляны окраины сел Староселье и Теребрено, было три прилета. Также по окраине села Староселье противник выпустил три минометных снаряда.
"В Шебекинском городском округе по хутору Бондаренков выпущено десять минометных снарядов, по селу Середа – три. Из миномета и гранатомета обстрелян МАПП Шебекино – зафиксировано два минометных снаряда и 24 гранатометных выстрела. По селам Графовка и Коровино выпущено шесть и два снаряда соответственно", - обозначил губернатор. И уточнил, что пострадавших ни в одном из населенных пунктов округа нет.
Накануне украинские боевики обстреляли село
Новостроевка-Вторая Белгородской области. В результате минометного обстрела сильно пострадал частный жилой дом, в который пришлось прямое попадание.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли приграничье России
, случилось больше 20 прилетов, не обошлось без пострадавших.
Украинские боевики в последнее время усилили обстрелы
российского приграничья. Ранее в понедельник, 3 июля, ВСУ нанесли удары по ферме в Курской области, в результате ранения получил механизатор, погибли животные.
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