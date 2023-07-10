https://crimea.ria.ru/20230710/vsu-udarili-po-detskomu-sadu-v-bryanskoy-oblasti-1129928774.html
ВСУ ударили по детскому саду в Брянской области
ВСУ ударили по детскому саду в Брянской области - РИА Новости Крым, 10.07.2023
ВСУ ударили по детскому саду в Брянской области
Украинские боевики обстреляли здание детского сада в Климовском районе Брянской области и другие объекты гражданской и жилой инфраструктуры, сообщил в... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T13:03
2023-07-10T13:03
2023-07-10T13:03
новости
брянская область
александр богомаз
сво
обстрелы брянской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128899185_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7907703f5c05da20f516b3b5c6571efd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли здание детского сада в Климовском районе Брянской области и другие объекты гражданской и жилой инфраструктуры, сообщил в понедельник губернатор региона Александр Богомаз.Пи информации губернатора, пострадавших при обстрелах нет. Оперативные службы работают на месте.Накануне в Брянской области были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. В Брянской области, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался ударить ракетами по объектам в Крыму и двух областях РФНад Керчью сбита крылатая ракетаДва человека получили ранения в результате обстрелов ВСУ Белгородчины
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128899185_50:0:1187:853_1920x0_80_0_0_bb7e8bffcbcc1eac5b3a796363a4b6aa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, брянская область, александр богомаз, сво, обстрелы брянской области
ВСУ ударили по детскому саду в Брянской области
Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали детсад и другие объекты в Брянской области