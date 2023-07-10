https://crimea.ria.ru/20230710/vsu-udarili-po-detskomu-sadu-v-bryanskoy-oblasti-1129928774.html

ВСУ ударили по детскому саду в Брянской области

ВСУ ударили по детскому саду в Брянской области - РИА Новости Крым, 10.07.2023

ВСУ ударили по детскому саду в Брянской области

Украинские боевики обстреляли здание детского сада в Климовском районе Брянской области и другие объекты гражданской и жилой инфраструктуры, сообщил в... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T13:03

2023-07-10T13:03

2023-07-10T13:03

новости

брянская область

александр богомаз

сво

обстрелы брянской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли здание детского сада в Климовском районе Брянской области и другие объекты гражданской и жилой инфраструктуры, сообщил в понедельник губернатор региона Александр Богомаз.Пи информации губернатора, пострадавших при обстрелах нет. Оперативные службы работают на месте.Накануне в Брянской области были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. В Брянской области, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался ударить ракетами по объектам в Крыму и двух областях РФНад Керчью сбита крылатая ракетаДва человека получили ранения в результате обстрелов ВСУ Белгородчины

брянская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, брянская область, александр богомаз, сво, обстрелы брянской области