Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по детскому саду в Брянской области - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230710/vsu-udarili-po-detskomu-sadu-v-bryanskoy-oblasti-1129928774.html
ВСУ ударили по детскому саду в Брянской области
ВСУ ударили по детскому саду в Брянской области - РИА Новости Крым, 10.07.2023
ВСУ ударили по детскому саду в Брянской области
Украинские боевики обстреляли здание детского сада в Климовском районе Брянской области и другие объекты гражданской и жилой инфраструктуры, сообщил в... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T13:03
2023-07-10T13:03
новости
брянская область
александр богомаз
сво
обстрелы брянской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128899185_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7907703f5c05da20f516b3b5c6571efd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли здание детского сада в Климовском районе Брянской области и другие объекты гражданской и жилой инфраструктуры, сообщил в понедельник губернатор региона Александр Богомаз.Пи информации губернатора, пострадавших при обстрелах нет. Оперативные службы работают на месте.Накануне в Брянской области были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. В Брянской области, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался ударить ракетами по объектам в Крыму и двух областях РФНад Керчью сбита крылатая ракетаДва человека получили ранения в результате обстрелов ВСУ Белгородчины
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128899185_50:0:1187:853_1920x0_80_0_0_bb7e8bffcbcc1eac5b3a796363a4b6aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, брянская область, александр богомаз, сво, обстрелы брянской области
ВСУ ударили по детскому саду в Брянской области

Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали детсад и другие объекты в Брянской области

13:03 10.07.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли здание детского сада в Климовском районе Брянской области и другие объекты гражданской и жилой инфраструктуры, сообщил в понедельник губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня ВСУ совершили обстрел села Куршановичи Климовского района. В результате обстрела имеются повреждения двух жилых домовладений, зданий детского сада, магазина, почты", - написал он в своем Telegram-канале.
Пи информации губернатора, пострадавших при обстрелах нет. Оперативные службы работают на месте.
Накануне в Брянской области были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. В Брянской области, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев пытался ударить ракетами по объектам в Крыму и двух областях РФ
Над Керчью сбита крылатая ракета
Два человека получили ранения в результате обстрелов ВСУ Белгородчины
НовостиБрянская областьАлександр БогомазСВООбстрелы Брянской области
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:29Сочинский регион уходит под воду - число подтоплений растет
16:10Все атаки отбиты: армия России уничтожила 600 боевиков в зоне СВО
15:58Убившему пенсионерку молотком севастопольцу вынесли приговор
15:45В Севастополе утвердили границы земельных участков для бойцов СВО
15:23Ситуация на Крымском мосту: что с пробками и сколько ждать
15:04Киев усилил вербовку наемников в Азии и Латинской Америке – Минобороны
14:50Сколько иностранных наемников уничтожено в зоне СВО – Минобороны
14:24В Кремле оценили ситуацию с заторами на Крымском мосту
14:10Путин дал право медорганизациям в Крыму работать без лицензий еще 2 года
13:58Москва и Анкара уже обсуждают выдачу Киеву боевиков "Азова"* - Песков
13:48Удары по Белгородчине: боевики ВСУ выпустили 26 снарядов
13:28О чем Путин говорил с Пригожиным и командирами "Вагнера" – Песков
13:21В Бахчисарае из-за удара молнии загорелся ресторан
13:03ВСУ ударили по детскому саду в Брянской области
12:52Нарышкин: Госдеп намерен подстрекать россиян к силовой борьбе с властью
12:27Левый берег под обстрелом: ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонщине
12:15В отпуск с картой "Мир": комфортно, экономно, безопасно
12:02Убедительная победа: Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана
11:43Часть Симферополя на два дня без воды - где еще ждать отключений
11:20Непогода обесточила часть Крыма - без света сотни абонентов
Лента новостейМолния