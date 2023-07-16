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ВСУ ночью обстреляли из артиллерии левобережье Херсонщины более 30 раз
ВСУ ночью обстреляли из артиллерии левобережье Херсонщины более 30 раз - РИА Новости Крым, 16.07.2023
ВСУ ночью обстреляли из артиллерии левобережье Херсонщины более 30 раз
Украинские войска минувшей ночью обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты левобережья Херсонщины 33 раза, всего за сутки на мирные города и села... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T09:43
2023-07-16T09:43
2023-07-16T09:43
херсонская область
обстрелы всу
удар всу по мосту на чонгаре
новая каховка
новости
сво
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Украинские войска минувшей ночью обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты левобережья Херсонщины 33 раза, всего за сутки на мирные города и села опустилось 75 снарядов. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Накануне днем украинские боевики обстреляли Алешки, Пролетарку, Песчановку и Корсунку, выпустив в общей сложности 42 снаряда.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, говорится в сообщении.Рано утром 16 июля преступный киевский режим предпринял террористическую атаку на Севастополь с использованием беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белгородом сработала ПВОКак работает морской транспорт в Севастополе после атаки беспилотников Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – Сальдо
херсонская область
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РИА Новости Крым
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херсонская область, обстрелы всу, удар всу по мосту на чонгаре, новая каховка, новости, сво, новые регионы россии
ВСУ ночью обстреляли из артиллерии левобережье Херсонщины более 30 раз
ВСУ минувшей ночью обстреляли из артиллерии левобережье Херсонщины более 30 раз