https://crimea.ria.ru/20230716/vsu-nochyu-obstrelyali-iz-artillerii-levoberezhe-khersonschiny-bolee-30-raz-1130086395.html

ВСУ ночью обстреляли из артиллерии левобережье Херсонщины более 30 раз

ВСУ ночью обстреляли из артиллерии левобережье Херсонщины более 30 раз - РИА Новости Крым, 16.07.2023

ВСУ ночью обстреляли из артиллерии левобережье Херсонщины более 30 раз

Украинские войска минувшей ночью обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты левобережья Херсонщины 33 раза, всего за сутки на мирные города и села... РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T09:43

2023-07-16T09:43

2023-07-16T09:43

херсонская область

обстрелы всу

удар всу по мосту на чонгаре

новая каховка

новости

сво

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Украинские войска минувшей ночью обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты левобережья Херсонщины 33 раза, всего за сутки на мирные города и села опустилось 75 снарядов. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Накануне днем украинские боевики обстреляли Алешки, Пролетарку, Песчановку и Корсунку, выпустив в общей сложности 42 снаряда.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, говорится в сообщении.Рано утром 16 июля преступный киевский режим предпринял террористическую атаку на Севастополь с использованием беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белгородом сработала ПВОКак работает морской транспорт в Севастополе после атаки беспилотников Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – Сальдо

херсонская область

новая каховка

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, удар всу по мосту на чонгаре, новая каховка, новости, сво, новые регионы россии