Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ночью обстреляли из артиллерии левобережье Херсонщины более 30 раз - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230716/vsu-nochyu-obstrelyali-iz-artillerii-levoberezhe-khersonschiny-bolee-30-raz-1130086395.html
ВСУ ночью обстреляли из артиллерии левобережье Херсонщины более 30 раз
ВСУ ночью обстреляли из артиллерии левобережье Херсонщины более 30 раз - РИА Новости Крым, 16.07.2023
ВСУ ночью обстреляли из артиллерии левобережье Херсонщины более 30 раз
Украинские войска минувшей ночью обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты левобережья Херсонщины 33 раза, всего за сутки на мирные города и села... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T09:43
2023-07-16T09:43
херсонская область
обстрелы всу
удар всу по мосту на чонгаре
новая каховка
новости
сво
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0b/1127484841_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edb60d283af1162bcc2cc021764db5dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Украинские войска минувшей ночью обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты левобережья Херсонщины 33 раза, всего за сутки на мирные города и села опустилось 75 снарядов. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Накануне днем украинские боевики обстреляли Алешки, Пролетарку, Песчановку и Корсунку, выпустив в общей сложности 42 снаряда.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, говорится в сообщении.Рано утром 16 июля преступный киевский режим предпринял террористическую атаку на Севастополь с использованием беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белгородом сработала ПВОКак работает морской транспорт в Севастополе после атаки беспилотников Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – Сальдо
херсонская область
новая каховка
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0b/1127484841_129:0:1266:853_1920x0_80_0_0_72a7affeefd15d0ed68b5824518bc8e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, обстрелы всу, удар всу по мосту на чонгаре, новая каховка, новости, сво, новые регионы россии
ВСУ ночью обстреляли из артиллерии левобережье Херсонщины более 30 раз

ВСУ минувшей ночью обстреляли из артиллерии левобережье Херсонщины более 30 раз

09:43 16.07.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Украинские войска минувшей ночью обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты левобережья Херсонщины 33 раза, всего за сутки на мирные города и села опустилось 75 снарядов. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Новая Збурьевка, Солонцы", – говорится в сообщении.
Накануне днем украинские боевики обстреляли Алешки, Пролетарку, Песчановку и Корсунку, выпустив в общей сложности 42 снаряда.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, говорится в сообщении.
Рано утром 16 июля преступный киевский режим предпринял террористическую атаку на Севастополь с использованием беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Белгородом сработала ПВО
Как работает морской транспорт в Севастополе после атаки беспилотников
Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – Сальдо
Херсонская областьОбстрелы ВСУУдар ВСУ по мосту на ЧонгареНовая КаховкаНовостиСВОНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Путин сделал заявление о применении РФ кассетных боеприпасов на Украине
11:36Ливни на Кубани подтопили сотни дворов, десятки домов и санаторий
11:12В Севастополе на рейде подавлен системой РЭБ еще один беспилотник
10:54ВСУ обстреляли Белгородчину из "Градов" – есть жертвы среди мирных людей
10:15Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Аляски
09:43ВСУ ночью обстреляли из артиллерии левобережье Херсонщины более 30 раз
09:30Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности
09:25Более тысячи машин: очередь у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи
09:11Как работает морской транспорт в Севастополе после атаки беспилотников
08:54Травматолог назвал главные летние опасности в Крыму
08:26Кинематографисты из 10 стран представят свои картины в Севастополе
08:01Рисунки на память: норвежец ищет родных советского солдата из Ялты
07:12Развожаев: еще один беспилотник сбит над мысом Манганари в Севастополе
05:56Севастополь и Балаклаву атаковали 8 беспилотников - атака отбита
00:01Идеальное лето: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 16 июля
21:13Ситуация на подъезде к Крымскому мосту: выросла очередь со стороны Тамани
21:03В Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом Паюком
20:49Джеймс Кэмерон опроверг подготовку к съемкам сериала о "Титане"
20:36Главные события и заявления дня: 15 июля
Лента новостейМолния