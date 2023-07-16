Как работает морской транспорт в Севастополе после атаки беспилотников
В Севастополе морской транспорт заработал после остановки из-за ночной атаки БПЛА
09:11 16.07.2023 (обновлено: 09:17 16.07.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена после временной остановки. Об этом сообщили в дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Работа морского пассажирского транспорта возобновляется" – говорится в сообщении дирекции в телеграм-канала учреждения.
Ранее, в 6-33 утра, в дептрансе сообщали что морской пассажирский транспорт не осуществляет движение, а для решения проблемы логистики вместо парома и катеров, курсирующих между южной и северной стороной Севастополя, задействуют автобусы с посадкой на площадях Нахимова и Захарова.
Ранее утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью на город была предпринята атака беспилотных летательных аппаратов. Атаковали с моря, с трех направлений: в районе Севастопольской бухты, а также у мыса Херсонес и в Балаклаве.
Силами ПВО и флота два надводных беспилотника были уничтожены на внешнем рейде Севастополя, еще два сбили над морем, а пять подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников. Как и в других граничащих с Украиной регионах России в этих двух субъектах действует желтый (высокий) режим террористической угрозы, регулярно проводятся тренировки силовиков и военных. В Севастополе военнослужащие Черноморского флота проводят учения по противодиверсионной борьбе и стрельбы в бухтах города. Для сохранения спокойствия граждан главы регионов Михаил Развожаев и Сергей Аксенов заранее предупреждают о тренировках в своих аккаунтах в соцсетях.
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