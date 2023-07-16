https://crimea.ria.ru/20230716/kak-rabotaet-morskoy-transport-v-sevastopole-posle-ataki-bespilotnikov-1130085451.html

Как работает морской транспорт в Севастополе после атаки беспилотников

Как работает морской транспорт в Севастополе после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Как работает морской транспорт в Севастополе после атаки беспилотников

Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена после временной остановки. Об этом сообщили в дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T09:11

2023-07-16T09:11

2023-07-16T09:17

паромы и катера в севастополе

севастополь

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена после временной остановки. Об этом сообщили в дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Ранее, в 6-33 утра, в дептрансе сообщали что морской пассажирский транспорт не осуществляет движение, а для решения проблемы логистики вместо парома и катеров, курсирующих между южной и северной стороной Севастополя, задействуют автобусы с посадкой на площадях Нахимова и Захарова.Ранее утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью на город была предпринята атака беспилотных летательных аппаратов. Атаковали с моря, с трех направлений: в районе Севастопольской бухты, а также у мыса Херсонес и в Балаклаве.Силами ПВО и флота два надводных беспилотника были уничтожены на внешнем рейде Севастополя, еще два сбили над морем, а пять подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников. Как и в других граничащих с Украиной регионах России в этих двух субъектах действует желтый (высокий) режим террористической угрозы, регулярно проводятся тренировки силовиков и военных. В Севастополе военнослужащие Черноморского флота проводят учения по противодиверсионной борьбе и стрельбы в бухтах города. Для сохранения спокойствия граждан главы регионов Михаил Развожаев и Сергей Аксенов заранее предупреждают о тренировках в своих аккаунтах в соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начал работу мусоросборный катер для "спасения" парома

https://crimea.ria.ru/20230716/sevastopol-i-balaklavu-atakovali-8-bespilotnikovi---ataka-otbita-1130084619.html

севастополь

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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