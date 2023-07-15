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В Севастополе начал работу мусоросборный катер для "спасения" парома
В Севастополе начал работу мусоросборный катер для "спасения" парома - РИА Новости Крым, 15.07.2023
В Севастополе начал работу мусоросборный катер для "спасения" парома
В Севастопольской бухте начал работу мусороуборочный катер, что позволит избежать частных остановок парома, связанных с попаданием в фильтры судна мусора из... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T08:01
2023-07-15T08:01
2023-07-15T08:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастопольской бухте начал работу мусороуборочный катер, что позволит избежать частных остановок парома, связанных с попаданием в фильтры судна мусора из воды. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.Частые остановки парома, который курсирует через Севастопольскую бухту, связывая южную и северную стороны города, объясняются попаданием "мусора и посторонних предметов в фильтры судна", пояснили в профильном департаменте. На очистку уходит в среднем час, после чего морской транспорт снова выходит на линию.В июне, губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил увольнениями в правительстве города из-за невыхода на линию в срок парома после ремонта и испытаний. В апреле сообщалось, что Севастополь закупит плавающие мусоросборники для очистки Балаклавской бухты. Ранее движение парома из Артиллерийской бухты и катеров с Графской пристани в Севастополе останавливали также в связи с атаками беспилотников на акваторию.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на Керченской переправе: обстановка в пятницу На Керченскую переправу вышли десантные корабли Черноморского флота
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севастополь, транспорт, новости, новости крыма, крым
В Севастополе начал работу мусоросборный катер для "спасения" парома
Дептранс Севастополя: в бухте начал работу мусоросборный катер
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастопольской бухте начал работу мусороуборочный катер, что позволит избежать частных остановок парома, связанных с попаданием в фильтры судна мусора из воды. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Частые остановки парома, который курсирует через Севастопольскую бухту, связывая южную и северную стороны города, объясняются попаданием "мусора и посторонних предметов в фильтры судна", пояснили в профильном департаменте. На очистку уходит в среднем час, после чего морской транспорт снова выходит на линию.
"Во избежание дальнейших временных остановок парома, привлечен для очистки бухты мусоросборный катер, который в тестовом режиме провел очистку акватории Артбухты", – рассказали в пресс-службе регионального дептранса.
В июне, губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил увольнениями
в правительстве города из-за невыхода на линию в срок парома после ремонта и испытаний.
В апреле сообщалось
, что Севастополь закупит плавающие мусоросборники для очистки Балаклавской бухты.
Ранее движение парома из Артиллерийской бухты и катеров с Графской пристани в Севастополе останавливали
также в связи с атаками беспилотников на акваторию.
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