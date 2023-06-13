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Развожаев пригрозил увольнениями за невыход парома на линию в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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Развожаев пригрозил увольнениями за невыход парома на линию в Севастополе
Развожаев пригрозил увольнениями за невыход парома на линию в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Развожаев пригрозил увольнениями за невыход парома на линию в Севастополе
Паром "Адмирал Истомин" планируют вывести на линию сегодня, 13 июня, до конца дня, за срывы ранее заявленных сроков губернатор Михаил Развожаев пригрозил... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T13:01
2023-06-13T13:01
новости крыма
севастополь
михаил развожаев
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
павел иено
станислав таматаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Паром "Адмирал Истомин" планируют вывести на линию сегодня, 13 июня, до конца дня, за срывы ранее заявленных сроков губернатор Михаил Развожаев пригрозил увольнением ответственным лицам в правительстве. Об этом сообщил глава города по итогам совещания.Он отметил, что утром провел совещание на тему срыва сроков выхода парома "Адмирал Истомин", по итогам которого объявил выговор и. о. замгубернатора Павлу Иено и и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станиславу Таматаеву.Развожаев подчеркнул, что выговор – это "серьезный сигнал о недопустимости такой работы", и следующим шагом будет увольнение."Все понимаю, бывают объективные сложности с поставкой деталей. Но нельзя называть сроки и многократно их переносить. Это говорит только о том, что изначально профильные руководители не владели всей необходимой полной информацией", – заявил губернатор.Паром "Адмирал Истомин" должен был выйти на линию 3 июня после прохождения ремонта и успешных швартовых и ходовых испытаний, но этого не произошло. На аппаратном совещании 5 июня губернатор Михаил Развожаев заявил, что дает "два дня дептрансу на устранение замечаний", обозначив крайний срок начала работы парома – четверг, 8 июня. Позже срок был перенесен на 10 июня.Со ссылкой на специалистов он добавил, что второй паром, "Адмирал Лазарев", выйдет на линию к середине июня".Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди с грозой и ветер: как работает Керченская переправа 13 июняСудостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективуВ Севастополе из затопленного дома эвакуировали людей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, севастополь, михаил развожаев, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, павел иено, станислав таматаев
Развожаев пригрозил увольнениями за невыход парома на линию в Севастополе

Губернатор Развожаев пригрозил увольнениями за отсутствие парома на линии в Севастополе

13:01 13.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПаромная переправа в Севастополе
Паромная переправа в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Паром "Адмирал Истомин" планируют вывести на линию сегодня, 13 июня, до конца дня, за срывы ранее заявленных сроков губернатор Михаил Развожаев пригрозил увольнением ответственным лицам в правительстве. Об этом сообщил глава города по итогам совещания.

"На сегодняшний день заменили все необходимые детали. Идет пусконаладка. Сегодня до конца дня планируется его выход", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что утром провел совещание на тему срыва сроков выхода парома "Адмирал Истомин", по итогам которого объявил выговор и. о. замгубернатора Павлу Иено и и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станиславу Таматаеву.
Развожаев подчеркнул, что выговор – это "серьезный сигнал о недопустимости такой работы", и следующим шагом будет увольнение.
"Все понимаю, бывают объективные сложности с поставкой деталей. Но нельзя называть сроки и многократно их переносить. Это говорит только о том, что изначально профильные руководители не владели всей необходимой полной информацией", – заявил губернатор.
Паром "Адмирал Истомин" должен был выйти на линию 3 июня после прохождения ремонта и успешных швартовых и ходовых испытаний, но этого не произошло. На аппаратном совещании 5 июня губернатор Михаил Развожаев заявил, что дает "два дня дептрансу на устранение замечаний", обозначив крайний срок начала работы парома – четверг, 8 июня. Позже срок был перенесен на 10 июня.
Со ссылкой на специалистов он добавил, что второй паром, "Адмирал Лазарев", выйдет на линию к середине июня".
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Новости КрымаСевастопольМихаил РазвожаевПаромы и катера в СевастополеМорской транспортПавел ИеноСтанислав Таматаев
 
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