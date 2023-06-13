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Дожди с грозой и ветер: как работает Керченская переправа 13 июня

Дожди с грозой и ветер: как работает Керченская переправа 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Дожди с грозой и ветер: как работает Керченская переправа 13 июня

Керченская паромная переправа во вторник работает штатно, местами ожидается усиление ветра до 14 м/с и дождь, но штормовых предупреждений в Керченском проливе на данный момент нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-06-13T10:21

2023-06-13T10:21

2023-06-13T12:52

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.По информации МЧС, на полуострове в эти дни действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 13 июня в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Поэтому существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 137,5 тысяч автотранспортных средств.Работающими на линии паромами выполнено в общей сложности 4 187 рейсов.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму грозовые дождиГрозы с градом и шквалы надвигаются на КрымПогода и работа паромов: все о Керченской переправе на 12 июня

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