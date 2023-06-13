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Дожди с грозой и ветер: как работает Керченская переправа 13 июня
Дожди с грозой и ветер: как работает Керченская переправа 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Дожди с грозой и ветер: как работает Керченская переправа 13 июня
Керченская паромная переправа во вторник работает штатно, местами ожидается усиление ветра до 14 м/с и дождь, но штормовых предупреждений в Керченском проливе на данный момент нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-06-13T10:21
2023-06-13T10:21
2023-06-13T12:52
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
керчь
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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.По информации МЧС, на полуострове в эти дни действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 13 июня в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Поэтому существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 137,5 тысяч автотранспортных средств.Работающими на линии паромами выполнено в общей сложности 4 187 рейсов.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму грозовые дождиГрозы с градом и шквалы надвигаются на КрымПогода и работа паромов: все о Керченской переправе на 12 июня
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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, керчь, транспорт, минтранс россии, новости крыма, инфографика
Дожди с грозой и ветер: как работает Керченская переправа 13 июня
Росморречфлот: на Керченской переправе 13 июня грозовые дожди и ветер до 14 м/с
10:21 13.06.2023 (обновлено: 12:52 13.06.2023)
Керченская паромная переправа во вторник работает штатно, местами ожидается усиление ветра до 14 м/с и дождь, но штормовых предупреждений в Керченском проливе на данный момент нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Погода в Керченском проливе
В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 13 июня ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, временами кратковременный дождь, гроза. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +24…+26 градусов, воды в море +20…+22", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По информации МЧС, на полуострове в эти дни действует штормовое предупреждение
. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 13 июня в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Поэтому существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Работа Керченской переправы
После запуска морского сообщения через пролив перевезено более 137,5 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 170 356 пассажиров, 137 550 единиц автотранспорта и 17 208 железнодорожных вагонов", - уточнили в Росморречфлоте.
Работающими на линии паромами выполнено в общей сложности 4 187 рейсов.
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
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