https://crimea.ria.ru/20230612/grozy-s-gradom-i-shkvaly-nadvigayutsya-na-krym-1129326036.html

Грозы с градом и шквалы надвигаются на Крым

Грозы с градом и шквалы надвигаются на Крым - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Грозы с градом и шквалы надвигаются на Крым

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом предупредили в крымском главке МЧС. РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T10:10

2023-06-12T10:10

2023-06-12T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом предупредили в крымском главке МЧС.Спасатели напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. "Возможны подтопления территорий. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - предупреждают в ведомстве.Кроме того, при сильном ветре опасность представляют рекламные щиты, слабо укрепленные конструкции, деревья и провода ЛЭП.По прогнозу центра погоды ФОБОС, новая неделя в Крыму откроется ливневыми дождями и прохладой, но к четвергу погода на полуострове вернется к идеальной климатической норме, температура воздуха прогреется до +28 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Где самое теплое море в КрымуНа Крым идет циклон: грозы, шквалы, градКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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