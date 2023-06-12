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Грозы с градом и шквалы надвигаются на Крым - РИА Новости Крым, 12.06.2023
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Грозы с градом и шквалы надвигаются на Крым
Грозы с градом и шквалы надвигаются на Крым - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Грозы с градом и шквалы надвигаются на Крым
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом предупредили в крымском главке МЧС. РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T10:10
2023-06-12T10:54
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом предупредили в крымском главке МЧС.Спасатели напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. "Возможны подтопления территорий. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - предупреждают в ведомстве.Кроме того, при сильном ветре опасность представляют рекламные щиты, слабо укрепленные конструкции, деревья и провода ЛЭП.По прогнозу центра погоды ФОБОС, новая неделя в Крыму откроется ливневыми дождями и прохладой, но к четвергу погода на полуострове вернется к идеальной климатической норме, температура воздуха прогреется до +28 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Где самое теплое море в КрымуНа Крым идет циклон: грозы, шквалы, градКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"
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Грозы с градом и шквалы надвигаются на Крым

В Крыму 12 и 13 июня ожидаются сильные ливни с грозами и градом

10:10 12.06.2023 (обновлено: 10:54 12.06.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОкрестность поселка Оползневое в Крыму
Окрестность поселка Оползневое в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом предупредили в крымском главке МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 12 и днем 13 июня в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
"Возможны подтопления территорий. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - предупреждают в ведомстве.
Кроме того, при сильном ветре опасность представляют рекламные щиты, слабо укрепленные конструкции, деревья и провода ЛЭП.
По прогнозу центра погоды ФОБОС, новая неделя в Крыму откроется ливневыми дождями и прохладой, но к четвергу погода на полуострове вернется к идеальной климатической норме, температура воздуха прогреется до +28 градусов.
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