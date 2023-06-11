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Когда из Крыма уйдут дожди - прогноз погоды на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 11.06.2023
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Когда из Крыма уйдут дожди - прогноз погоды на неделю от ФОБОС
Когда из Крыма уйдут дожди - прогноз погоды на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 11.06.2023
Когда из Крыма уйдут дожди - прогноз погоды на неделю от ФОБОС
В Крыму новая неделя откроется ливневыми дождями и прохладой, но к четвергу погода на полуострове вернется к идеальной климатической норме, температура воздуха... РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T18:32
2023-06-11T18:32
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
крымская погода
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Крыму новая неделя откроется ливневыми дождями и прохладой, но к четвергу погода на полуострове вернется к идеальной климатической норме, температура воздуха прогреется до +28 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Во вторник над полуостровом снова прольются ливневые дожди с грозами. Ночью +12…17, в дневные часы +20…25, ветер северо-восточный, с освежающим эффектом. В среду также ожидаются скоротечные ливни с грозами, в темное время суток +13…18 , днем потеплеет до 22…27 градусов."Ближе к концу недели вероятность осадков сократится до минимума. Ночные температуры составят в среднем 13…18 градусов тепла, днем +23…28 градусов. Это идеальное соответствие климатическим нормам первого летнего месяца", - прогнозирует специалист.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июнь в КрымуКак падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожаеВ Крыму начинается пожароопасный сезон
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РИА Новости Крым
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96
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евгений тишковец, крымская погода, центр погоды "фобос", погода в крыму, крым, новости крыма, общество
Когда из Крыма уйдут дожди - прогноз погоды на неделю от ФОБОС

ФОБОС: на этой неделе дождливую погоду в Крыму сменит летнее тепло

18:32 11.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛетний вечер
Летний вечер - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Крыму новая неделя откроется ливневыми дождями и прохладой, но к четвергу погода на полуострове вернется к идеальной климатической норме, температура воздуха прогреется до +28 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"12 июня, в день России, циклон продолжит править бал. Вероятность дождей сохранится. Ночью +12…18, днем +19…24, северо-восточный ветер, с порывами до 19 м/с", - прогнозирует Тишковец.
Во вторник над полуостровом снова прольются ливневые дожди с грозами. Ночью +12…17, в дневные часы +20…25, ветер северо-восточный, с освежающим эффектом. В среду также ожидаются скоротечные ливни с грозами, в темное время суток +13…18 , днем потеплеет до 22…27 градусов.
"Ближе к концу недели вероятность осадков сократится до минимума. Ночные температуры составят в среднем 13…18 градусов тепла, днем +23…28 градусов. Это идеальное соответствие климатическим нормам первого летнего месяца", - прогнозирует специалист.
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Радио "Спутник в Крыму"Евгений ТишковецКрымская погодаЦентр погоды "ФОБОС"Погода в КрымуКрымНовости КрымаОбщество
 
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