https://crimea.ria.ru/20230611/kogda-iz-kryma-uydut-dozhdi---prognoz-pogody-na-nedelyu-ot-fobos-1129286950.html

Когда из Крыма уйдут дожди - прогноз погоды на неделю от ФОБОС

Когда из Крыма уйдут дожди - прогноз погоды на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 11.06.2023

Когда из Крыма уйдут дожди - прогноз погоды на неделю от ФОБОС

В Крыму новая неделя откроется ливневыми дождями и прохладой, но к четвергу погода на полуострове вернется к идеальной климатической норме, температура воздуха... РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T18:32

2023-06-11T18:32

2023-06-11T18:32

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

крымская погода

центр погоды "фобос"

погода в крыму

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Крыму новая неделя откроется ливневыми дождями и прохладой, но к четвергу погода на полуострове вернется к идеальной климатической норме, температура воздуха прогреется до +28 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Во вторник над полуостровом снова прольются ливневые дожди с грозами. Ночью +12…17, в дневные часы +20…25, ветер северо-восточный, с освежающим эффектом. В среду также ожидаются скоротечные ливни с грозами, в темное время суток +13…18 , днем потеплеет до 22…27 градусов."Ближе к концу недели вероятность осадков сократится до минимума. Ночные температуры составят в среднем 13…18 градусов тепла, днем +23…28 градусов. Это идеальное соответствие климатическим нормам первого летнего месяца", - прогнозирует специалист.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июнь в КрымуКак падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожаеВ Крыму начинается пожароопасный сезон

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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