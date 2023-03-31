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В Крыму начинается пожароопасный сезон

В Крыму начинается пожароопасный сезон - РИА Новости Крым, 31.03.2023

В Крыму начинается пожароопасный сезон

С 1 апреля в Крыму начнется действие летнего пожароопасного сезона, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T20:38

2023-03-31T20:38

2023-03-31T20:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. С 1 апреля в Крыму начнется действие летнего пожароопасного сезона, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России."Пожароопасный сезон устанавливается исходя из совокупности высоких температур и малого количества осадков, что может привести к резкому увеличению вероятности возникновения природных пожаров", - пояснили в пресс-службе.В этой связи в республике увеличена группировка спасательных сил, проверена готовность органов управления к реагированию, усилена профилактическая работа с населением.Леса Крыма пока открытыКак уточнили в МЧС, запрет на посещения лесов пока не объявлен."МЧС Республики Крым подчеркивает, что начало пожароопасного сезона еще не означает введение особого противопожарного режима и запрет на посещение лесов: эти режимы вводятся отдельными нормативными актами, в периоды чрезвычайной пожарной опасности. Об этом общественность будет проинформирована дополнительно", - подчеркивают спасатели.По данным ведомства, в этом году в Крыму 550 населенных пунктов подвержены угрозе природных пожаров, из них в 176 существует угроза лесных пожаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым пройдет пожароопасный сезонПожароопасный сезон в Крыму: что грозит нарушителямПикник с шашлыками и без штрафа: топ-7 мест для отдыха в Севастополе

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