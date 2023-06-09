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На Крым идет циклон: грозы, шквалы, град
На Крым идет циклон: грозы, шквалы, град - РИА Новости Крым, 09.06.2023
На Крым идет циклон: грозы, шквалы, град
На выходные в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды. Ою этом сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T12:03
2023-06-09T12:03
2023-06-09T12:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. На выходные в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды. Ою этом сообщает региональный главк МЧС."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с образованием и прохождением южного циклона 10 и 11 июня в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 20-25 м/с. На реках северного предгорья и ЮБК ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок", - говорится в сообщении.Также на полуострове ожидается высокая пожарная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"Каким будет июнь в КрымуИдеальное солнце прогревает море: прогноз на неделю в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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На Крым идет циклон: грозы, шквалы, град
МЧС: Крым к выходным накроет буря с градом и шквалами