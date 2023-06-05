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Идеальное солнце прогревает море: прогноз на неделю в Крыму - РИА Новости Крым, 05.06.2023
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Идеальное солнце прогревает море: прогноз на неделю в Крыму
Идеальное солнце прогревает море: прогноз на неделю в Крыму - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Идеальное солнце прогревает море: прогноз на неделю в Крыму
В Крыму новая неделя порадует жителей и гостей теплом, температура воды в море у берегов полуострова +17 градусов и постепенно будет становиться еще теплее. Об... РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T08:24
2023-06-05T08:24
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода
погода в крыму
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму новая неделя порадует жителей и гостей теплом, температура воды в море у берегов полуострова +17 градусов и постепенно будет становиться еще теплее. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В условиях притока солнечной энергии начнет активнее прогреваться море у берегов полуострова. На данный момент температура воды, по оценкам ФОБОС, составляет около 17…18 градусов."С начала первой декады июня вода будет прогреваться до вполне комфортных +20 градусов, а значит, можно уже будет открывать купальный сезон", - подчеркнул Тишковец.Ранее специалисты центра погоды "ФОБОС" предупредили, что в июне среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на градус выше нормы, местами возможно превышение количества осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июнь в КрымуВ Крыму тепло и без осадковУлицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крым, новости крыма
Идеальное солнце прогревает море: прогноз на неделю в Крыму

ФОБОС: в Крыму на текущей неделе до +27 градусов, солнечно и без осадков

08:24 05.06.2023
 
© РИА Новости КрымБалаклава
Балаклава - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму новая неделя порадует жителей и гостей теплом, температура воды в море у берегов полуострова +17 градусов и постепенно будет становиться еще теплее. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".

"В течение недели ожидается комфортная и солнечная погода, без осадков. В темное время суток +11…16 градусов, ну и днем в понедельник +20…25, во вторник и среду до +26, к концу недели выйдем на +22…27. Это идеальное соответствие многолетним климатическим показателям первой декады июня", - рассказал он.

В условиях притока солнечной энергии начнет активнее прогреваться море у берегов полуострова. На данный момент температура воды, по оценкам ФОБОС, составляет около 17…18 градусов.
"С начала первой декады июня вода будет прогреваться до вполне комфортных +20 градусов, а значит, можно уже будет открывать купальный сезон", - подчеркнул Тишковец.
Ранее специалисты центра погоды "ФОБОС" предупредили, что в июне среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на градус выше нормы, местами возможно превышение количества осадков.
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