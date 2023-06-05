https://crimea.ria.ru/20230605/idealnoe-solntse-progrevaet-more-prognoz-na-nedelyu-v-krymu-1129143434.html

Идеальное солнце прогревает море: прогноз на неделю в Крыму

Идеальное солнце прогревает море: прогноз на неделю в Крыму - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Идеальное солнце прогревает море: прогноз на неделю в Крыму

В Крыму новая неделя порадует жителей и гостей теплом, температура воды в море у берегов полуострова +17 градусов и постепенно будет становиться еще теплее. Об... РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T08:24

2023-06-05T08:24

2023-06-05T08:24

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

погода

погода в крыму

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму новая неделя порадует жителей и гостей теплом, температура воды в море у берегов полуострова +17 градусов и постепенно будет становиться еще теплее. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В условиях притока солнечной энергии начнет активнее прогреваться море у берегов полуострова. На данный момент температура воды, по оценкам ФОБОС, составляет около 17…18 градусов."С начала первой декады июня вода будет прогреваться до вполне комфортных +20 градусов, а значит, можно уже будет открывать купальный сезон", - подчеркнул Тишковец.Ранее специалисты центра погоды "ФОБОС" предупредили, что в июне среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на градус выше нормы, местами возможно превышение количества осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июнь в КрымуВ Крыму тепло и без осадковУлицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду

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2023

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