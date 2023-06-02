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В Крыму тепло и без осадков - РИА Новости Крым, 02.06.2023
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В Крыму тепло и без осадков
В Крыму тепло и без осадков - РИА Новости Крым, 02.06.2023
В Крыму тепло и без осадков
В пятницу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, в Крыму без существенных осадков, воздух прогреется до 27 градусов, опасных... РИА Новости Крым, 02.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В пятницу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, в Крыму без существенных осадков, воздух прогреется до 27 градусов, опасных метеорологических явлений не ожидается. Об этом сообщил в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11...13, днем 23...25.В Севастополе без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15…17, днем 23…25.В Ялте и Алуште также без осадков. Ночью будет +14...16 градусов, днем до 24 с "плюсом".В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы составит +16...18 градусов, дне +25...27.В Судаке и Феодосии также без осадков. Ночью столбики термометров покажут _15...17 градусов, днем воздух прогреется до +25.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июнь в КрымуСброс воды идет из Симферопольского водохранилища - АксеновУлицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду
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4.7
96
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крымская погода, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, общество
В Крыму тепло и без осадков

В пятницу в Крыму до +27 градусов и без осадков

00:01 02.06.2023
 
© РИА Новости КрымМальчик ловит рыбу на набережной в Балаклаве
Мальчик ловит рыбу на набережной в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В пятницу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, в Крыму без существенных осадков, воздух прогреется до 27 градусов, опасных метеорологических явлений не ожидается. Об этом сообщил в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…16 градусов, днем +22…27, в горах +16…21", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11...13, днем 23...25.
В Севастополе без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15…17, днем 23…25.
В Ялте и Алуште также без осадков. Ночью будет +14...16 градусов, днем до 24 с "плюсом".
В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы составит +16...18 градусов, дне +25...27.
В Судаке и Феодосии также без осадков. Ночью столбики термометров покажут _15...17 градусов, днем воздух прогреется до +25.
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Сброс воды идет из Симферопольского водохранилища - Аксенов
Улицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду
 
Крымская погодаКрымский гидрометцентрКрымНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудакОбщество
 
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00:01В Крыму тепло и без осадков
22:33Главные события и заявления дня: 1 июня
21:52Главные новости Крыма: 1 июня
21:45Монеты со Смешариками выпустил ЦБ в День защиты детей
21:22Астрологический прогноз на июнь для каждого знака зодиака
20:41"Ночь географии" в Крыму: что и где посмотреть
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20:17Захар Прилепин стал финалистом национальной премии "Большая книга"
19:47Когда закончится СВО на Украине – мнение
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17:51Почему главному футбольному клубу Крыма не быть в чемпионате России
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