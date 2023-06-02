https://crimea.ria.ru/20230602/v-krymu-teplo-i-bez-osadkov-1129134981.html
В Крыму тепло и без осадков
В Крыму тепло и без осадков - РИА Новости Крым, 02.06.2023
В Крыму тепло и без осадков
В пятницу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, в Крыму без существенных осадков, воздух прогреется до 27 градусов, опасных... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T00:01
2023-06-02T00:01
2023-06-02T00:01
крымская погода
крымский гидрометцентр
крым
новости крыма
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123451259_0:0:2837:1597_1920x0_80_0_0_e6070f474bb89cfff85f35de90312841.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В пятницу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, в Крыму без существенных осадков, воздух прогреется до 27 градусов, опасных метеорологических явлений не ожидается. Об этом сообщил в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11...13, днем 23...25.В Севастополе без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15…17, днем 23…25.В Ялте и Алуште также без осадков. Ночью будет +14...16 градусов, днем до 24 с "плюсом".В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы составит +16...18 градусов, дне +25...27.В Судаке и Феодосии также без осадков. Ночью столбики термометров покажут _15...17 градусов, днем воздух прогреется до +25.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июнь в КрымуСброс воды идет из Симферопольского водохранилища - АксеновУлицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123451259_0:0:2525:1894_1920x0_80_0_0_666bc23618fd0605a3147f67fcbbde45.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, общество
В Крыму тепло и без осадков
В пятницу в Крыму до +27 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В пятницу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, в Крыму без существенных осадков, воздух прогреется до 27 градусов, опасных метеорологических явлений не ожидается. Об этом сообщил в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…16 градусов, днем +22…27, в горах +16…21", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11...13, днем 23...25.
В Севастополе без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15…17, днем 23…25.
В Ялте и Алуште также без осадков. Ночью будет +14...16 градусов, днем до 24 с "плюсом".
В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы составит +16...18 градусов, дне +25...27.
В Судаке и Феодосии также без осадков. Ночью столбики термометров покажут _15...17 градусов, днем воздух прогреется до +25.
Читайте также на РИА Новости Крым: