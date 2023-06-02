https://crimea.ria.ru/20230602/v-krymu-teplo-i-bez-osadkov-1129134981.html

В Крыму тепло и без осадков

В Крыму тепло и без осадков - РИА Новости Крым, 02.06.2023

В Крыму тепло и без осадков

В пятницу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, в Крыму без существенных осадков, воздух прогреется до 27 градусов, опасных... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T00:01

2023-06-02T00:01

2023-06-02T00:01

крымская погода

крымский гидрометцентр

крым

новости крыма

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123451259_0:0:2837:1597_1920x0_80_0_0_e6070f474bb89cfff85f35de90312841.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В пятницу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, в Крыму без существенных осадков, воздух прогреется до 27 градусов, опасных метеорологических явлений не ожидается. Об этом сообщил в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11...13, днем 23...25.В Севастополе без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15…17, днем 23…25.В Ялте и Алуште также без осадков. Ночью будет +14...16 градусов, днем до 24 с "плюсом".В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы составит +16...18 градусов, дне +25...27.В Судаке и Феодосии также без осадков. Ночью столбики термометров покажут _15...17 градусов, днем воздух прогреется до +25.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июнь в КрымуСброс воды идет из Симферопольского водохранилища - АксеновУлицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, общество