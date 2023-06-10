https://crimea.ria.ru/20230610/gde-samoe-teploe-more-v-krymu-1129301136.html

Где самое теплое море в Крыму

Где самое теплое море в Крыму - РИА Новости Крым, 10.06.2023

Где самое теплое море в Крыму

В субботу море у берегов Крыма прогрелось до +20 градусов. Об этом свидетельствую данные республиканского гидрометцентра. РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T12:33

2023-06-10T12:33

2023-06-10T12:33

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В субботу море у берегов Крыма прогрелось до +20 градусов. Об этом свидетельствую данные республиканского гидрометцентра.Где искупатьсяСамая теплая вода на Южнобережье и востоке Крыма, а также в Севастополе и в Азовском море. Так, в Ялте и Алуште, а также в Феодосии, Севастополе, Керченском проливе море прогрето до +20 градусов. В Евпатории морская вода 19 градусов тепла.Самое прохладное море в Черноморском - +17 градусов.Погода в КрымуВ субботу в Крыму действует сразу два штормовых предупреждения. В регионе местами ожидаются кратковременные, но сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 20-25 м/с. Кроме того, существует риск поднятия уровня воды в реках северного предгорья и ЮБК до 1,5 метров - без достижения опасных отметок. Кроме этого, в западных и центральных районах предупреждают о высокой пожарной опасности.В Симферополе местами прогнозируют сильные кратковременные ливни и юго-западный ветер до 12 м/с. Воздух прогрет до +22 градусов.В Севастополе также возможен кратковременный дождь. Северный ветер в порывах может достигать 14 м/с. Температура воздуха +25.В Ялте и Алуште, Судаке и Феодосии также вероятны грозовые дожди. Днем там 24 градуса тепла.В Евпатории осадков не прогнозируется. Там теплее всего - +27 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дожди: прогноз погоды на субботуЛивневые дожди и холод - прогноз на выходные в КрымуВ Крым идет опасная погода - предупреждение МЧС

https://crimea.ria.ru/20230606/v-krymu-otkryty-370-plyazhey---chto-s-temperaturoy-vody-i-bezopasnostyu-1129218777.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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