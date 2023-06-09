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Ливневые дожди и холод - прогноз на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Ливневые дожди и холод - прогноз на выходные в Крыму
Ливневые дожди и холод - прогноз на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Ливневые дожди и холод - прогноз на выходные в Крыму
В субботу и воскресенье в Крыму ожидается ухудшение погоды, временами пройдут ливневые дожди, температура воздуха опустится до +12 градусов ночью и +17 днем. Об РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T18:21
2023-06-09T18:21
крымская погода
погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В субботу и воскресенье в Крыму ожидается ухудшение погоды, временами пройдут ливневые дожди, температура воздуха опустится до +12 градусов ночью и +17 днем. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье характер метеорологических условий не изменится, ожидается облачная погода, кратковременные ливни, ночная температура опустится до +12…17 градусов, в дневные часы будет +18…23. При этом в большей степени дожди прольются на севере полуострова, ближе к югу и востоку осадков будет меньше.Ранее в МЧС сообщали об ухудшении погодных условий в Крыму в выходные дни. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностьюНа сколько хватит запасов воды в Крыму - ХуснуллинСильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в Крыму
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крымская погода, погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости крыма, климат
Ливневые дожди и холод - прогноз на выходные в Крыму

ФОБОС: погода в Крыму разворачивается в сторону штормов

18:21 09.06.2023
 
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В субботу и воскресенье в Крыму ожидается ухудшение погоды, временами пройдут ливневые дожди, температура воздуха опустится до +12 градусов ночью и +17 днем. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В субботу скажется влияние черноморской циклонической депрессии, небо начнет хмуриться. Ночью без дождей, но с наступлением светлого времени суток в небе появятся мощные кучевые облака, сопровождаемые скоротечными ливневыми дождями и грозами. Ночью +14…19, днем до +19…24 градусов", - сказал Тишковец.
В воскресенье характер метеорологических условий не изменится, ожидается облачная погода, кратковременные ливни, ночная температура опустится до +12…17 градусов, в дневные часы будет +18…23. При этом в большей степени дожди прольются на севере полуострова, ближе к югу и востоку осадков будет меньше.
Ранее в МЧС сообщали об ухудшении погодных условий в Крыму в выходные дни.
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Крымская погодаПогодаЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецКрымНовости КрымаКлимат
 
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