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Ливневые дожди и холод - прогноз на выходные в Крыму

Ливневые дожди и холод - прогноз на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Ливневые дожди и холод - прогноз на выходные в Крыму

В субботу и воскресенье в Крыму ожидается ухудшение погоды, временами пройдут ливневые дожди, температура воздуха опустится до +12 градусов ночью и +17 днем. Об РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T18:21

2023-06-09T18:21

2023-06-09T18:21

крымская погода

погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крым

новости крыма

климат

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В субботу и воскресенье в Крыму ожидается ухудшение погоды, временами пройдут ливневые дожди, температура воздуха опустится до +12 градусов ночью и +17 днем. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье характер метеорологических условий не изменится, ожидается облачная погода, кратковременные ливни, ночная температура опустится до +12…17 градусов, в дневные часы будет +18…23. При этом в большей степени дожди прольются на севере полуострова, ближе к югу и востоку осадков будет меньше.Ранее в МЧС сообщали об ухудшении погодных условий в Крыму в выходные дни. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностьюНа сколько хватит запасов воды в Крыму - ХуснуллинСильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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