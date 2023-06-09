https://crimea.ria.ru/20230609/na-skolko-khvatit-zapasov-vody-v-krymu---khusnullin-1129281781.html

На сколько хватит запасов воды в Крыму - Хуснуллин

На сколько хватит запасов воды в Крыму - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 09.06.2023

На сколько хватит запасов воды в Крыму - Хуснуллин

Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на обеспечение Крыма питьевой водой, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T11:45

2023-06-09T11:45

2023-06-09T11:50

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водохранилища крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на обеспечение Крыма питьевой водой, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его данным, запасов воды в водохранилищах полуострова хватит на 500 дней.Разрушение Каховской ГЭСВ ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров, в Алешках и Голой Пристани – 12 метров.В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Погибли шесть жителей. Введен режим ЧС. Людей эвакуируют в пункты временного размещения. Ликвидацией последствий наводнения занимается группировка спасателей МЧС. Спасательные плавсредства прибывают из Крыма.Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС - варварской акцией Киева, произведенной с подачи западных кураторов.Комментируя подрыв Каховской гидроэлектростанции и попытки киевского режима переложить вину за случившееся на Россию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева, и украинские власти несут ответственность за это. По его словам, одной из целей подрыва ГЭС является попытка лишить Крым воды, а также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭСПалочка холеры в воде: в Крыму опровергли фейки из родительских чатовКрым продолжит получать воду из Северо-Крымского канала – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230608/uchenye-zamerili-uroven-radiatsii-vody-v-severo-krymskom-kanale-1129263742.html

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