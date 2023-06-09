Рейтинг@Mail.ru
На сколько хватит запасов воды в Крыму - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230609/na-skolko-khvatit-zapasov-vody-v-krymu---khusnullin-1129281781.html
На сколько хватит запасов воды в Крыму - Хуснуллин
На сколько хватит запасов воды в Крыму - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 09.06.2023
На сколько хватит запасов воды в Крыму - Хуснуллин
Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на обеспечение Крыма питьевой водой, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T11:45
2023-06-09T11:50
разрушение каховской гэс
крым
марат хуснуллин
вода в крыму
херсонская область
водное хозяйство крыма
водохранилища крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0e/1127525478_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b10ddbb7ec4cbe1ea9d051a8bd3c0d52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на обеспечение Крыма питьевой водой, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его данным, запасов воды в водохранилищах полуострова хватит на 500 дней.Разрушение Каховской ГЭСВ ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров, в Алешках и Голой Пристани – 12 метров.В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Погибли шесть жителей. Введен режим ЧС. Людей эвакуируют в пункты временного размещения. Ликвидацией последствий наводнения занимается группировка спасателей МЧС. Спасательные плавсредства прибывают из Крыма.Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС - варварской акцией Киева, произведенной с подачи западных кураторов.Комментируя подрыв Каховской гидроэлектростанции и попытки киевского режима переложить вину за случившееся на Россию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева, и украинские власти несут ответственность за это. По его словам, одной из целей подрыва ГЭС является попытка лишить Крым воды, а также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭСПалочка холеры в воде: в Крыму опровергли фейки из родительских чатовКрым продолжит получать воду из Северо-Крымского канала – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230608/uchenye-zamerili-uroven-radiatsii-vody-v-severo-krymskom-kanale-1129263742.html
крым
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0e/1127525478_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8c840ddb7248eedbf4929f0a3a05de3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разрушение каховской гэс, крым, марат хуснуллин, вода в крыму, херсонская область, водное хозяйство крыма, водохранилища крыма
На сколько хватит запасов воды в Крыму - Хуснуллин

Хуснуллин: разрушение Каховской ГЭС не повлияет на обеспечение Крыма питьевой водой

11:45 09.06.2023 (обновлено: 11:50 09.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Элеонора ПавловскаяБелогорское водохранилище
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости Крым . Элеонора Павловская
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на обеспечение Крыма питьевой водой, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Ситуация с Каховской ГЭС по водообеспечению, именно питьевому, не повлияет, потому что у нас Крым полностью автономно обеспечен водой. Мы два последних года по поручению президента очень активно занимались (этим): мы сделали дополнительные каналы связи между водохранилищами, мы разбурили все возможные подземные источники, дали дополнительное поступление воды из подземных источников. Плюс, откровенно говоря, погода помогла", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 1", его слова приводит РИА Новости.
По его данным, запасов воды в водохранилищах полуострова хватит на 500 дней.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Вчера, 13:42Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ученые замерили уровень радиации воды в Северо-Крымском канале

Разрушение Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров, в Алешках и Голой Пристани – 12 метров.
В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Погибли шесть жителей. Введен режим ЧС. Людей эвакуируют в пункты временного размещения. Ликвидацией последствий наводнения занимается группировка спасателей МЧС. Спасательные плавсредства прибывают из Крыма.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС - варварской акцией Киева, произведенной с подачи западных кураторов.
Комментируя подрыв Каховской гидроэлектростанции и попытки киевского режима переложить вину за случившееся на Россию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева, и украинские власти несут ответственность за это. По его словам, одной из целей подрыва ГЭС является попытка лишить Крым воды, а также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера.
Следком России возбудил уголовное дело о теракте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Катастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭС
Палочка холеры в воде: в Крыму опровергли фейки из родительских чатов
Крым продолжит получать воду из Северо-Крымского канала – Аксенов
Разрушение Каховской ГЭСКрымМарат ХуснуллинВода в КрымуХерсонская областьВодное хозяйство КрымаВодохранилища Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:55В Симферополе водитель на переходе сбил пенсионерку
11:45На сколько хватит запасов воды в Крыму - Хуснуллин
11:22Число пострадавших растет - что происходит в Воронеже после атаки дрона
11:02В Херсоне вооруженные боевики ВСУ отобрали сбережения местного жителя
10:51Погода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 9 июня
10:39В Воронеже БПЛА упал на многоэтажку - есть раненые
10:39Что будет с сельским хозяйством Херсонщины после ЧП на Каховской ГЭС
10:27В Севастополе громко – флот отрабатывает стрельбы
10:24В подконтрольной Киеву части Херсонской под водой 3,6 тысяч домов
10:06Мощные взрывы прогремели в Сумах, Николаеве и Днепропетровске
09:50С затопленных территорий Херсонщины эвакуированы 5 тысяч жителей
09:16Новая атака ВСУ на Херсонщину: под обстрел попали 11 населенных пунктов
08:52Власти Севастополя оценили готовность пляжей к сезону
08:34В Крыму начался сбор шалфея
08:02Катастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭС
07:36В Крым идет опасная погода - предупреждение МЧС
07:25Ночной обстрел Белгородской области: есть пострадавшие
07:03Блокадница из Евпатории передаст новым регионам свою книжную коллекцию
00:01Лето в Крыму: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 9 июня
Лента новостейМолния