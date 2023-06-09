На сколько хватит запасов воды в Крыму - Хуснуллин
Хуснуллин: разрушение Каховской ГЭС не повлияет на обеспечение Крыма питьевой водой
11:45 09.06.2023 (обновлено: 11:50 09.06.2023)
© РИА Новости Крым . Элеонора ПавловскаяБелогорское водохранилище
© РИА Новости Крым . Элеонора Павловская
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на обеспечение Крыма питьевой водой, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Ситуация с Каховской ГЭС по водообеспечению, именно питьевому, не повлияет, потому что у нас Крым полностью автономно обеспечен водой. Мы два последних года по поручению президента очень активно занимались (этим): мы сделали дополнительные каналы связи между водохранилищами, мы разбурили все возможные подземные источники, дали дополнительное поступление воды из подземных источников. Плюс, откровенно говоря, погода помогла", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 1", его слова приводит РИА Новости.
По его данным, запасов воды в водохранилищах полуострова хватит на 500 дней.
Разрушение Каховской ГЭС
В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров, в Алешках и Голой Пристани – 12 метров.
В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Погибли шесть жителей. Введен режим ЧС. Людей эвакуируют в пункты временного размещения. Ликвидацией последствий наводнения занимается группировка спасателей МЧС. Спасательные плавсредства прибывают из Крыма.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС - варварской акцией Киева, произведенной с подачи западных кураторов.
Комментируя подрыв Каховской гидроэлектростанции и попытки киевского режима переложить вину за случившееся на Россию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева, и украинские власти несут ответственность за это. По его словам, одной из целей подрыва ГЭС является попытка лишить Крым воды, а также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера.
Следком России возбудил уголовное дело о теракте.
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