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Палочка холеры в воде: в Крыму опровергли фейки из родительских чатов - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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Палочка холеры в воде: в Крыму опровергли фейки из родительских чатов
Палочка холеры в воде: в Крыму опровергли фейки из родительских чатов - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Палочка холеры в воде: в Крыму опровергли фейки из родительских чатов
Сообщения, которые стали распространять среди крымчан через мессенджеры в родительских чатах, - очередной фейк киевского режима. Об этом сообщил советник главы... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T19:28
2023-06-08T19:39
крым
фейк
общество
здоровье
новости крыма
разрушение каховской гэс
безопасность республики крым и севастополя
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Сообщения, которые стали распространять среди крымчан через мессенджеры в родительских чатах, - очередной фейк киевского режима. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Ранее через родительские чаты среди крымчан стали распространять недостоверную информацию якобы от медиков, где говорилось о возможной биологической диверсии и рисках появления палочки холеры в воде.Крючков опроверг эти данные и подчеркнул, что в Крыму после разрушения Каховской ГЭС ведется ежедневный мониторинг воды и воздуха, все показатели находятся в пределах нормы."А киевским бойцам интернета хочу напомнить – Днепр впадает в Черное море. И вода из взорванной украинцами ГЭС идет в сторону Николаева, а потом морскими течениями к Одессе. Зная эту информацию, рекомендовал бы анализы на холерный вибрион, сибирскую язву и чуму брать именно там. И учить географию и гидрологию", - написал он в своем Telegram-канале.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров, в Алешках и Голой Пристани – 12 метров. По последним данным, погибли пять человек, 62 госпитализированы. В регионе введен режим ЧС. Проводится эвакуация жителей.После ЧП Роспотребнадзор начал проверку качества воды. Кроме того, специалисты изучат состояние воды в Черном море у берегов Крыма и водоемы в Херсонщине, а также усилят контроль на Северо-Крымском канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор изучит морскую воду в Крыму после ЧП на Каховской ГЭСВода в Новой Каховке пригодна для питьяУченые замерили уровень радиации воды в Северо-Крымском канале
https://crimea.ria.ru/20230606/v-sevastopole-oprovergli-feyk-ob-evakuatsii-i-zarazhenii-vody-radiatsiey-1129218394.html
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крым, фейк, общество, здоровье, новости крыма, разрушение каховской гэс, безопасность республики крым и севастополя, психология
Палочка холеры в воде: в Крыму опровергли фейки из родительских чатов

Власти Крыма опровергли очередной фейк об угрозе вспышки холеры в регионе

19:28 08.06.2023 (обновлено: 19:39 08.06.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Сообщения, которые стали распространять среди крымчан через мессенджеры в родительских чатах, - очередной фейк киевского режима. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
Ранее через родительские чаты среди крымчан стали распространять недостоверную информацию якобы от медиков, где говорилось о возможной биологической диверсии и рисках появления палочки холеры в воде.
Крючков опроверг эти данные и подчеркнул, что в Крыму после разрушения Каховской ГЭС ведется ежедневный мониторинг воды и воздуха, все показатели находятся в пределах нормы.
"А киевским бойцам интернета хочу напомнить – Днепр впадает в Черное море. И вода из взорванной украинцами ГЭС идет в сторону Николаева, а потом морскими течениями к Одессе. Зная эту информацию, рекомендовал бы анализы на холерный вибрион, сибирскую язву и чуму брать именно там. И учить географию и гидрологию", - написал он в своем Telegram-канале.
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В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров, в Алешках и Голой Пристани – 12 метров. По последним данным, погибли пять человек, 62 госпитализированы. В регионе введен режим ЧС. Проводится эвакуация жителей.
После ЧП Роспотребнадзор начал проверку качества воды. Кроме того, специалисты изучат состояние воды в Черном море у берегов Крыма и водоемы в Херсонщине, а также усилят контроль на Северо-Крымском канале.
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