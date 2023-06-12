https://crimea.ria.ru/20230612/pogoda-i-rabota-paromov-vse-o-kerchenskoy-pereprave-na-12-iyunya-1129326568.html

Погода и работа паромов: все о Керченской переправе на 12 июня

Погода и работа паромов: все о Керченской переправе на 12 июня - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Погода и работа паромов: все о Керченской переправе на 12 июня

Керченская паромная переправа в понедельник работает штатно, местами ожидается усиление ветра до 10 м/с, но штормовых предупреждений в Керченском проливе нет... РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T10:27

2023-06-12T10:27

2023-06-12T10:54

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает штатно, местами ожидается усиление ветра до 10 м/с, но штормовых предупреждений в Керченском проливе нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству."Согласно прогнозу Росгидромета, 12 июня ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +24…26 градусов, температура воды в море +21…22", - говорится в Telegram-канале ведомства.Однако МЧС предупреждает, что на полуострове в эти дни действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 12 и днем 13 июня в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Поэтому существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.Трафик паромной переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено почти 137 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 169 413 пассажиров, 136 819 единиц автотранспорта и 17 081 железнодорожных вагонов", - уточнили в Росморечфлоте.Работающими на линии паромами выполнено в общей сложности 4 164 рейса.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозы с градом и шквалы надвигаются на КрымСитуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машинВ Крыму кратковременные грозовые дожди: прогноз на понедельник

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, транспорт, крым, новости крыма, керчь, кубань, логистика