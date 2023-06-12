https://crimea.ria.ru/20230612/pogoda-i-rabota-paromov-vse-o-kerchenskoy-pereprave-na-12-iyunya-1129326568.html
Погода и работа паромов: все о Керченской переправе на 12 июня
Погода и работа паромов: все о Керченской переправе на 12 июня - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Погода и работа паромов: все о Керченской переправе на 12 июня
Керченская паромная переправа в понедельник работает штатно, местами ожидается усиление ветра до 10 м/с, но штормовых предупреждений в Керченском проливе нет... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T10:27
2023-06-12T10:27
2023-06-12T10:54
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
транспорт
крым
новости крыма
керчь
кубань
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126959360_0:99:3074:1828_1920x0_80_0_0_7a67885876538366acdec3f60638c116.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает штатно, местами ожидается усиление ветра до 10 м/с, но штормовых предупреждений в Керченском проливе нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству."Согласно прогнозу Росгидромета, 12 июня ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +24…26 градусов, температура воды в море +21…22", - говорится в Telegram-канале ведомства.Однако МЧС предупреждает, что на полуострове в эти дни действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 12 и днем 13 июня в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Поэтому существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.Трафик паромной переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено почти 137 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 169 413 пассажиров, 136 819 единиц автотранспорта и 17 081 железнодорожных вагонов", - уточнили в Росморечфлоте.Работающими на линии паромами выполнено в общей сложности 4 164 рейса.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозы с градом и шквалы надвигаются на КрымСитуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машинВ Крыму кратковременные грозовые дожди: прогноз на понедельник
крым
керчь
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126959360_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_98b5df7c027090de01f2d7b07442becc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, транспорт, крым, новости крыма, керчь, кубань, логистика
Погода и работа паромов: все о Керченской переправе на 12 июня
Росморречфлот: на Керченской переправе 12 июня ветер до 10 м/с, шторма нет
10:27 12.06.2023 (обновлено: 10:54 12.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает штатно, местами ожидается усиление ветра до 10 м/с, но штормовых предупреждений в Керченском проливе нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Погода в Керченском проливе
В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 12 июня ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +24…26 градусов, температура воды в море +21…22", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Однако МЧС предупреждает, что на полуострове в эти дни действует штормовое предупреждение
. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 12 и днем 13 июня в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Поэтому существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Трафик паромной переправы
После запуска морского сообщения через пролив перевезено почти 137 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 169 413 пассажиров, 136 819 единиц автотранспорта и 17 081 железнодорожных вагонов", - уточнили в Росморечфлоте.
Работающими на линии паромами выполнено в общей сложности 4 164 рейса.
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
Читайте также на РИА Новости Крым: