https://crimea.ria.ru/20230606/situatsiya-na-kerchenskoy-pereprave---v-ocheredi-pochti-200-mashin-1129209291.html

Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машин

Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машин - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машин

В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани во вторник с утра находится 191 автомобиль, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T11:17

2023-06-06T11:17

2023-06-06T13:27

кубань

краснодарский край

керченская паромная переправа

керченский пролив

транспорт

морской транспорт

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани во вторник с утра находится 191 автомобиль, сообщает оперштаб Краснодарского края.Очередь на переправуПо данным оперштаба, машины ожидают на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Трафик и погодаКак сообщал ранее во вторник Минтранс России, с момента возобновления работы Керченской паромной переправы в обе стороны перевезено в общей сложности 164 805 пассажиров, 132 686 единиц автотранспорта и 16 704 железнодорожных вагона. Работающими на линии паромами совокупно выполнен 4 061 рейс.Сейчас по проливу объявлено штормовое предупреждение, в районе переправы ожидается усиление ветра до 15 м/с. Вероятны волны высотой до метра.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправеШтормовое предупреждение объявлено в Керченском проливеКаким будет июнь в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230519/pochemu-krymskiy-most-ne-otkryvayut-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1128817908.html

кубань

краснодарский край

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, морской транспорт, общество, новости