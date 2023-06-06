https://crimea.ria.ru/20230606/situatsiya-na-kerchenskoy-pereprave---v-ocheredi-pochti-200-mashin-1129209291.html
Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машин
Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машин - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машин
В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани во вторник с утра находится 191 автомобиль, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T11:17
2023-06-06T11:17
2023-06-06T13:27
кубань
краснодарский край
керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
морской транспорт
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126766323_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_de2893f7e629ab39148d026156e87c3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани во вторник с утра находится 191 автомобиль, сообщает оперштаб Краснодарского края.Очередь на переправуПо данным оперштаба, машины ожидают на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Трафик и погодаКак сообщал ранее во вторник Минтранс России, с момента возобновления работы Керченской паромной переправы в обе стороны перевезено в общей сложности 164 805 пассажиров, 132 686 единиц автотранспорта и 16 704 железнодорожных вагона. Работающими на линии паромами совокупно выполнен 4 061 рейс.Сейчас по проливу объявлено штормовое предупреждение, в районе переправы ожидается усиление ветра до 15 м/с. Вероятны волны высотой до метра.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправеШтормовое предупреждение объявлено в Керченском проливеКаким будет июнь в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230519/pochemu-krymskiy-most-ne-otkryvayut-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1128817908.html
кубань
краснодарский край
керченский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126766323_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d3a7639d4cbc76ccee5712432af7e08e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, краснодарский край, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, морской транспорт, общество, новости
Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машин
Очереди на Керченскую переправу во вторник ожидает 191 автомобиль
11:17 06.06.2023 (обновлено: 13:27 06.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани во вторник с утра находится 191 автомобиль, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Очередь на переправу
По данным оперштаба, машины ожидают на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв.
"За прошедшие сутки паромы "Мария" и "Керченский-2" перевезли в Крым 117 автомобилей и около 220 пассажиров", - уточняется в сообщении
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
Трафик и погода
Как сообщал ранее во вторник Минтранс России, с момента возобновления работы Керченской паромной переправы в обе стороны перевезено в общей сложности 164 805 пассажиров, 132 686 единиц автотранспорта и 16 704 железнодорожных вагона. Работающими на линии паромами совокупно выполнен 4 061 рейс.
Сейчас по проливу объявлено штормовое предупреждение
, в районе переправы ожидается усиление ветра до 15 м/с. Вероятны волны высотой до метра.
Читайте также на РИА Новости Крым: