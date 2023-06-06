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Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машин - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машин
Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машин - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машин
В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани во вторник с утра находится 191 автомобиль, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T11:17
2023-06-06T13:27
кубань
краснодарский край
керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
морской транспорт
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани во вторник с утра находится 191 автомобиль, сообщает оперштаб Краснодарского края.Очередь на переправуПо данным оперштаба, машины ожидают на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Трафик и погодаКак сообщал ранее во вторник Минтранс России, с момента возобновления работы Керченской паромной переправы в обе стороны перевезено в общей сложности 164 805 пассажиров, 132 686 единиц автотранспорта и 16 704 железнодорожных вагона. Работающими на линии паромами совокупно выполнен 4 061 рейс.Сейчас по проливу объявлено штормовое предупреждение, в районе переправы ожидается усиление ветра до 15 м/с. Вероятны волны высотой до метра.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправеШтормовое предупреждение объявлено в Керченском проливеКаким будет июнь в Крыму
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Новости
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кубань, краснодарский край, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, морской транспорт, общество, новости
Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машин

Очереди на Керченскую переправу во вторник ожидает 191 автомобиль

11:17 06.06.2023 (обновлено: 13:27 06.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНакопитель в районе аэропорта Керчь
Накопитель в районе аэропорта Керчь - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани во вторник с утра находится 191 автомобиль, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Очередь на переправу

По данным оперштаба, машины ожидают на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв.
"За прошедшие сутки паромы "Мария" и "Керченский-2" перевезли в Крым 117 автомобилей и около 220 пассажиров", - уточняется в сообщении
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
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Трафик и погода

Как сообщал ранее во вторник Минтранс России, с момента возобновления работы Керченской паромной переправы в обе стороны перевезено в общей сложности 164 805 пассажиров, 132 686 единиц автотранспорта и 16 704 железнодорожных вагона. Работающими на линии паромами совокупно выполнен 4 061 рейс.
Сейчас по проливу объявлено штормовое предупреждение, в районе переправы ожидается усиление ветра до 15 м/с. Вероятны волны высотой до метра.
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КубаньКраснодарский крайКерченская паромная переправаКерченский проливТранспортМорской транспортОбществоНовости
 
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