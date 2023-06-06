https://crimea.ria.ru/20230606/shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-kerchenskom-prolive-1129204259.html

Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе

Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе

В Керченском проливе во вторник ожидается усиление ветра до 15 м/с, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

2023-06-06T10:10

2023-06-06T10:10

2023-06-06T10:10

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

транспорт

логистика

крым

новости крыма

керчь

кубань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/08/1119448873_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_7dfbd0a5b89cdcab7a46b8674b54ab3a.jpg

Погода в Керченском проливеНа полуострове во второй половине дня ожидается усиление ветра до 15 м/с. Вероятны волны высотой до метра.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа паромной переправыПосле запуска морского сообщения перевезено через пролив более 132 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы в обе стороны перевезено в общей сложности 164 805 пассажиров, 132 686 единиц автотранспорта и 16 704 железнодорожных вагона. Работающими на линии паромами совокупно выполнен 4 061 рейс", - уточнили в Минтрансе.Как сообщалось, на выходных непогода обрушилась на Кубань. Из-за обильных ливней пять районов Краснодарского края оказались подтоплены. Специалисты продолжают работы по откачке воды из домов и с приусадебных территорий в Лабинском, Новокубанском, Апшеронском и Мостовском районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в Крыму во вторникВетер приостановил работу Керченской переправыВ Крыму усилится ветер

крым

керчь

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, кубань, инфографика