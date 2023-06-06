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Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе
В Керченском проливе во вторник ожидается усиление ветра до 15 м/с, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-06-06T10:10
2023-06-06T10:10
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
транспорт
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Погода в Керченском проливеНа полуострове во второй половине дня ожидается усиление ветра до 15 м/с. Вероятны волны высотой до метра.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа паромной переправыПосле запуска морского сообщения перевезено через пролив более 132 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы в обе стороны перевезено в общей сложности 164 805 пассажиров, 132 686 единиц автотранспорта и 16 704 железнодорожных вагона. Работающими на линии паромами совокупно выполнен 4 061 рейс", - уточнили в Минтрансе.Как сообщалось, на выходных непогода обрушилась на Кубань. Из-за обильных ливней пять районов Краснодарского края оказались подтоплены. Специалисты продолжают работы по откачке воды из домов и с приусадебных территорий в Лабинском, Новокубанском, Апшеронском и Мостовском районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в Крыму во вторникВетер приостановил работу Керченской переправыВ Крыму усилится ветер
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РИА Новости Крым
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96
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, кубань, инфографика
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе

Минтранс: штормовое предупреждение из-за ветра объявлено на Керченской переправе

10:10 06.06.2023
 
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В Керченском проливе во вторник ожидается усиление ветра до 15 м/с, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Керченская переправа 6.06.2023

Погода в Керченском проливе

На полуострове во второй половине дня ожидается усиление ветра до 15 м/с. Вероятны волны высотой до метра.
"Вводится штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12-15 м/с. Согласно прогнозу Росгидромета, 6 июня ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, порывы с середины дня до 15 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +21…23 градуса, температура воды в море +21…22", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.

Работа паромной переправы

После запуска морского сообщения перевезено через пролив более 132 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы в обе стороны перевезено в общей сложности 164 805 пассажиров, 132 686 единиц автотранспорта и 16 704 железнодорожных вагона. Работающими на линии паромами совокупно выполнен 4 061 рейс", - уточнили в Минтрансе.
Как сообщалось, на выходных непогода обрушилась на Кубань. Из-за обильных ливней пять районов Краснодарского края оказались подтоплены. Специалисты продолжают работы по откачке воды из домов и с приусадебных территорий в Лабинском, Новокубанском, Апшеронском и Мостовском районах.
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Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеТранспортЛогистикаКрымНовости КрымаКерчьКубань
 
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