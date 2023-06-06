https://crimea.ria.ru/20230606/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1129194450.html

Погода в Крыму во вторник

Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Погода в Крыму во вторник

Во вторник благодаря области повышенного давления в Крыму будет без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T00:01

2023-06-06T00:01

2023-06-06T00:01

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/10/1119687725_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18fcadd89a4d93a9c00d9d9a3e06db1a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Во вторник благодаря области повышенного давления в Крыму будет без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 10...12, днем 21...23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 13…15, днем 23…25.Теплая и сухая погода будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью столбики термометров покажут +15...17, днем +22...24 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июнь в КрымуИдеальное солнце прогревает море: прогноз на неделю в КрымуНасколько прогрелось море у берегов Крыма

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия