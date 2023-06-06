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Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Погода в Крыму во вторник
Во вторник благодаря области повышенного давления в Крыму будет без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T00:01
2023-06-06T00:01
2023-06-06T00:01
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
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феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Во вторник благодаря области повышенного давления в Крыму будет без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 10...12, днем 21...23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 13…15, днем 23…25.Теплая и сухая погода будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью столбики термометров покажут +15...17, днем +22...24 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июнь в КрымуИдеальное солнце прогревает море: прогноз на неделю в КрымуНасколько прогрелось море у берегов Крыма
симферополь
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ялта
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евпатория
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Погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму переменная облачность, без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Во вторник благодаря области повышенного давления в Крыму будет без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 8…13, на побережье до 18; днем 21…26, в горах 14…19", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 10...12, днем 21...23.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 13…15, днем 23…25.
Теплая и сухая погода будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью столбики термометров покажут +15...17, днем +22...24 градуса.
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