Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230606/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1129194450.html
Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Погода в Крыму во вторник
Во вторник благодаря области повышенного давления в Крыму будет без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T00:01
2023-06-06T00:01
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/10/1119687725_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18fcadd89a4d93a9c00d9d9a3e06db1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Во вторник благодаря области повышенного давления в Крыму будет без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 10...12, днем 21...23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 13…15, днем 23…25.Теплая и сухая погода будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью столбики термометров покажут +15...17, днем +22...24 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июнь в КрымуИдеальное солнце прогревает море: прогноз на неделю в КрымуНасколько прогрелось море у берегов Крыма
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/10/1119687725_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d16bf5df8227ad514b1c3323317dc872.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму переменная облачность, без осадков

00:01 06.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Ялте
Отдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Ялте - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Во вторник благодаря области повышенного давления в Крыму будет без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 8…13, на побережье до 18; днем 21…26, в горах 14…19", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 10...12, днем 21...23.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 13…15, днем 23…25.
Теплая и сухая погода будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью столбики термометров покажут +15...17, днем +22...24 градуса.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каким будет июнь в Крыму
Идеальное солнце прогревает море: прогноз на неделю в Крыму
Насколько прогрелось море у берегов Крыма
 
Погода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 6 июня
21:33ВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик
19:59Главные события и заявления дня: 5 июня
19:30Керченская паромная переправа возобновила работу
19:29Музыкант Александр Иванов: "Херсон русскоязычным городом был всегда…"
18:48Где в Симферополе двое суток не будет воды: список улиц
18:31ВСУ на Херсонском направлении заблокированы группировкой "Днепр"
18:11Как отличить этиловый спирт от метилового яда – эксперт
17:46Раскрыт необычный способ мошенничества
17:21В Минтрансе РФ готовятся восстановить работу аэропорта Мариуполя
17:03Число жертв отравления сидром в Поволжье продолжает расти
16:38Сергей Жигунов начинает съемки детского фильма в Крыму
16:19Как в новых регионах будут восстанавливать железнодорожное сообщение
15:56Над Белгородом сработала ПВО: цель уничтожена
15:27Первая группа детей прибыла на отдых в Крым из Белгородской области
14:29Тероборона ВСУ и Нацгвардия устроили перестрелку в Херсоне: причины
14:10Виновный в ДТП с тремя детьми в Крыму пойдет под суд
13:40Почти сотню снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за сутки
13:01Массовое отравление в Ульяновской и Самарской областях: что известно
Лента новостейМолния