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Насколько прогрелось море у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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Насколько прогрелось море у берегов Крыма
Насколько прогрелось море у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Насколько прогрелось море у берегов Крыма
Черное море у берегов Крыма местами прогрелось до 20 градусов, Азовское до +21. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 03.06.2023
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2023-06-03T18:34
черное море
азовское море
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крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Черное море у берегов Крыма местами прогрелось до 20 градусов, Азовское до +21. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В целом, на ближайшие сутки крымские синоптики обещают комфортную погоду, не считая усиления ветра до 15-20 метров в секунду.При этом в центре погоды ФОБОС спрогнозировали в воскресенье небольшое ухудшение погоды в Крыму: с юго-востока подойдет фронтальный раздел и местами возможны скоротечные дожди. В течение следующей недели на полуострове прогнозируется комфортная и солнечная погода, без осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностяхКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"Жилье у моря: что с ценами на курортную недвижимость в Крыму
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Насколько прогрелось море у берегов Крыма

В Крыму морская вода местами прогрелась до 21 градуса

19:06 03.06.2023
 
© Наталья ДремоваРакушки Азовского моря
Ракушки Азовского моря
© Наталья Дремова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Черное море у берегов Крыма местами прогрелось до 20 градусов, Азовское до +21. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Так, согласно прогнозу на воскресенье, 4 июня, у берегов Алушты температура морской воды составит +18 градусов. В Ялте, Евпатории, Феодосии, Черноморском и Керченском проливе чуть теплее, +19. В Севастополе море прогрелось до +20 градусов. Теплее всего вода в Азовском море, + 21 градус.
В целом, на ближайшие сутки крымские синоптики обещают комфортную погоду, не считая усиления ветра до 15-20 метров в секунду.
При этом в центре погоды ФОБОС спрогнозировали в воскресенье небольшое ухудшение погоды в Крыму: с юго-востока подойдет фронтальный раздел и местами возможны скоротечные дожди. В течение следующей недели на полуострове прогнозируется комфортная и солнечная погода, без осадков.
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Черное мореАзовское мореКрымНовости КрымаПогодаКрымская погодаКрымский гидрометцентрТемпература морской воды в Крыму
 
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