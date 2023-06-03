https://crimea.ria.ru/20230603/naskolko-progrelos-more-u-beregov-kryma-1129169892.html

Насколько прогрелось море у берегов Крыма

Насколько прогрелось море у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 03.06.2023

Насколько прогрелось море у берегов Крыма

Черное море у берегов Крыма местами прогрелось до 20 градусов, Азовское до +21. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T19:06

2023-06-03T19:06

2023-06-03T18:34

черное море

азовское море

крым

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погода

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крымский гидрометцентр

температура морской воды в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Черное море у берегов Крыма местами прогрелось до 20 градусов, Азовское до +21. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В целом, на ближайшие сутки крымские синоптики обещают комфортную погоду, не считая усиления ветра до 15-20 метров в секунду.При этом в центре погоды ФОБОС спрогнозировали в воскресенье небольшое ухудшение погоды в Крыму: с юго-востока подойдет фронтальный раздел и местами возможны скоротечные дожди. В течение следующей недели на полуострове прогнозируется комфортная и солнечная погода, без осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностяхКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"Жилье у моря: что с ценами на курортную недвижимость в Крыму

черное море

азовское море

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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