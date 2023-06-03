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В Крыму усилится ветер - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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В Крыму усилится ветер
В Крыму усилится ветер - РИА Новости Крым, 03.06.2023
В Крыму усилится ветер
В Крыму в ближайшие два дня усилится ветер, об этом предупредили в главном управлении МЧС по республике. РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T13:44
2023-06-03T13:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие два дня усилится ветер, об этом предупредили в главном управлении МЧС по республике.В ведомстве напоминают, что при таких погодных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики и ЖКХ.Жителям и гостям полуострова нужно быть осторожными: возможно падение рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывы линий электропередачи.Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали в воскресенье небольшое ухудшение погоды в Крыму: с юго-востока подойдет фронтальный раздел и местами возможны скоротечные дожди. В течение следующей недели на полуострове прогнозируется комфортная и солнечная погода, без осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОСКаким будет июнь в КрымуЛетняя жара идет в Крым
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В Крыму усилится ветер

В Крыму в ближайшие два дня усилится ветер

13:44 03.06.2023 (обновлено: 13:46 03.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevШторм в Коктебеле
Шторм в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие два дня усилится ветер, об этом предупредили в главном управлении МЧС по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 и 5 июня в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В ведомстве напоминают, что при таких погодных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики и ЖКХ.
Жителям и гостям полуострова нужно быть осторожными: возможно падение рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывы линий электропередачи.
Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали в воскресенье небольшое ухудшение погоды в Крыму: с юго-востока подойдет фронтальный раздел и местами возможны скоротечные дожди. В течение следующей недели на полуострове прогнозируется комфортная и солнечная погода, без осадков.
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