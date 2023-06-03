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В Крыму усилится ветер

В Крыму усилится ветер - РИА Новости Крым, 03.06.2023

В Крыму усилится ветер

В Крыму в ближайшие два дня усилится ветер, об этом предупредили в главном управлении МЧС по республике. РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T13:44

2023-06-03T13:44

2023-06-03T13:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие два дня усилится ветер, об этом предупредили в главном управлении МЧС по республике.В ведомстве напоминают, что при таких погодных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики и ЖКХ.Жителям и гостям полуострова нужно быть осторожными: возможно падение рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывы линий электропередачи.Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали в воскресенье небольшое ухудшение погоды в Крыму: с юго-востока подойдет фронтальный раздел и местами возможны скоротечные дожди. В течение следующей недели на полуострове прогнозируется комфортная и солнечная погода, без осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОСКаким будет июнь в КрымуЛетняя жара идет в Крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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