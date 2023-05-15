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Каким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОС
Каким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОС - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Каким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОС
Предстоящим летом среднемесячная температура воздуха в стране будет выше нормы на 1,5 – 2 градуса, местами возможен незначительный дефицит осадков. Такой... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T08:01
2023-05-15T08:01
2023-05-15T08:01
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Предстоящим летом среднемесячная температура воздуха в стране будет выше нормы на 1,5 – 2 градуса, местами возможен незначительный дефицит осадков. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Специалист "ФОБОС" добавил, что распространяющаяся в СМИ информация о якобы экстремальных температурах воздуха этим летом является недостоверной. Ряд изданий заявляет, что в Центральной России ожидается самое жаркое лето за 150 лет, температура воздуха в Москве превысит 40 градусов тепла и якобы такая погода продержится все три месяца.В центре погоды "ФОБОС" спрогнозировали для Крыма приход летнего тепла на следующей неделе. По оценкам метеорологов, столбики термометров поднимутся до +27 градусов, что соответствует климатической норме начала июня.А руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что лето в Крыму ожидается теплым, температурные показатели останутся на уровне нормы и немного превысят таковые. Более того, глобальное потепление может не самым лучшим образом сказаться на количестве осадков в регионе - их станет меньше.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз поменялся: каким будет май в КрымуГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуШтормовой ветер и ливни могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, лето в крыму, погода, общество, новости, новости крыма
Каким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОС
ФОБОС: летом среднемесячная температура будет выше нормы на 1-2 градуса
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Предстоящим летом среднемесячная температура воздуха в стране будет выше нормы на 1,5 – 2 градуса, местами возможен незначительный дефицит осадков. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"По предварительным долгосрочным прогнозам, у нас летний сезон будет всего максимум на 1,5 – 2 градуса выше климатической нормы. Это немного. Дефицит осадков небольшой - порядка 10-20 %, и то основной недобор дождей придется на начало и конце лета", - рассказал он.
Специалист "ФОБОС" добавил, что распространяющаяся в СМИ информация о якобы экстремальных температурах воздуха этим летом является недостоверной. Ряд изданий заявляет, что в Центральной России ожидается самое жаркое лето за 150 лет, температура воздуха в Москве превысит 40 градусов тепла и якобы такая погода продержится все три месяца.
"В плане температуры лето будет умеренное, не вижу никакого экстремального развития ситуации по температуре – ни экстремальный холод, ни экстремальная жара. По осадкам – немного засушливое. Обычное лето, ничего из ряда вон выходящего. Никакого самого жаркого лета за 150 лет не предвидится", - заключил он.
В центре погоды "ФОБОС" спрогнозировали для Крыма приход летнего тепла на следующей неделе. По оценкам метеорологов, столбики термометров поднимутся до +27 градусов, что соответствует климатической норме начала июня.
А руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что лето в Крыму ожидается теплым, температурные показатели останутся на уровне нормы и немного превысят таковые. Более того, глобальное потепление может не самым лучшим образом сказаться на количестве осадков в регионе - их станет меньше.
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