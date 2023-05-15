https://crimea.ria.ru/20230515/kakim-budet-leto--prognoz-tsentra-pogody-fobos-1128707513.html

Каким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОС

Каким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОС - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Каким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОС

Предстоящим летом среднемесячная температура воздуха в стране будет выше нормы на 1,5 – 2 градуса, местами возможен незначительный дефицит осадков. Такой... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T08:01

2023-05-15T08:01

2023-05-15T08:01

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

лето в крыму

погода

общество

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Предстоящим летом среднемесячная температура воздуха в стране будет выше нормы на 1,5 – 2 градуса, местами возможен незначительный дефицит осадков. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Специалист "ФОБОС" добавил, что распространяющаяся в СМИ информация о якобы экстремальных температурах воздуха этим летом является недостоверной. Ряд изданий заявляет, что в Центральной России ожидается самое жаркое лето за 150 лет, температура воздуха в Москве превысит 40 градусов тепла и якобы такая погода продержится все три месяца.В центре погоды "ФОБОС" спрогнозировали для Крыма приход летнего тепла на следующей неделе. По оценкам метеорологов, столбики термометров поднимутся до +27 градусов, что соответствует климатической норме начала июня.А руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что лето в Крыму ожидается теплым, температурные показатели останутся на уровне нормы и немного превысят таковые. Более того, глобальное потепление может не самым лучшим образом сказаться на количестве осадков в регионе - их станет меньше.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз поменялся: каким будет май в КрымуГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуШтормовой ветер и ливни могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, лето в крыму, погода, общество, новости, новости крыма