Рейтинг@Mail.ru
Лето по календарю: прогноз погоды в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230602/leto-po-kalendaryu-prognoz-pogody-v-krymu-na-vykhodnye-1129142142.html
Лето по календарю: прогноз погоды в Крыму на выходные
Лето по календарю: прогноз погоды в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Лето по календарю: прогноз погоды в Крыму на выходные
В Крыму на выходных до +27 градусов и местами скоротечные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T19:19
2023-06-02T19:00
радио "спутник в крыму"
погода
погода в крыму
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123451706_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_02cad98d803fa74aba826eeaa15bb8c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных до +27 градусов и местами скоротечные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье на полуострове прогнозируется небольшое ухудшение погоды, с юго-востока подойдет фронтальный раздел и местами возможны дожди."Облаков прибавится, кое-где могут брызнуть скоротечные дожди. Ночью температура составит +10...15 градусов, а в дневные часы в условиях ограниченного притока солнечной энергии +20…25", - проинформировал Тишковец.В течение следующей недели на полуострове прогнозируется комфортная и солнечная погода, без осадков. В темное время суток до +16 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 27 градусов тепла.Ранее специалисты центра погоды "ФОБОС" предупредили, что в июне среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на градус выше нормы, местами возможно превышение количества осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июнь в КрымуЛетняя жара идет в КрымЛивни и подъем рек в Крыму: оперативная информация МЧС
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123451706_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_633c3d0d775d7cb36726243cb916a9b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости крыма
Лето по календарю: прогноз погоды в Крыму на выходные

ФОБОС: в Крыму на выходных до +27 градусов и местами скоротечные дожди

19:19 02.06.2023
 
© РИА Новости КрымКаяки на пляже
Каяки на пляже - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных до +27 градусов и местами скоротечные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В субботу фон атмосферного давления будет расти, переменная облачность. В ночные часы +10…15 градусов, днем воздух прогреется до +22…27. Ветер северо-восточный 4-9 м/с", - отметил он.
В воскресенье на полуострове прогнозируется небольшое ухудшение погоды, с юго-востока подойдет фронтальный раздел и местами возможны дожди.
"Облаков прибавится, кое-где могут брызнуть скоротечные дожди. Ночью температура составит +10...15 градусов, а в дневные часы в условиях ограниченного притока солнечной энергии +20…25", - проинформировал Тишковец.
В течение следующей недели на полуострове прогнозируется комфортная и солнечная погода, без осадков. В темное время суток до +16 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 27 градусов тепла.
Ранее специалисты центра погоды "ФОБОС" предупредили, что в июне среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на градус выше нормы, местами возможно превышение количества осадков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каким будет июнь в Крыму
Летняя жара идет в Крым
Ливни и подъем рек в Крыму: оперативная информация МЧС
 
Радио "Спутник в Крыму"ПогодаПогода в КрымуЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:37ВСУ выпустили по Белгородской области 40 снарядов и дрон - есть раненые
20:19Бдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами
19:59Может ли Украина получить ядерное оружие – мнение
19:37В этом году более миллиона крымчан должны пройти профосмотр
19:19Лето по календарю: прогноз погоды в Крыму на выходные
19:02Купе с душем: поезд из Москвы в Керчь продлевают до Симферополя
18:41Новый порыв на водоводе оставил Евпаторию без воды
18:18Запах газа в Симферополе - в чем причина
18:02Больше 850 боеприпасов выпустили ВСУ по Шебекинскому округу
17:39Массовое отключение: где в Симферополе двое суток не будет воды
17:19Сокрыл фиктивный брак: в Крыму полицейского задержали за крупную взятку
17:04В Севастополе мошенник присвоил 8,7 млн рублей дольщиков - приговор суда
16:48Контрнаступление ВСУ: в США сделали разочаровывающее для Киева заявление
16:16Армия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ
16:03В Кремле ответили на призыв Зеленского принять Украину в НАТО в этом году
15:49Поймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступления
15:37Сельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь Крыма
15:14Более 300 убитых боевиков и уничтоженная натовская техника – хроника СВО
15:02Где готовы принять жителей Шебекино из пунктов временного размещения
14:50"Ахмат" наступает: на Марьинском направлении идет зачистка ВСУ
Лента новостейМолния