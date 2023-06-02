https://crimea.ria.ru/20230602/leto-po-kalendaryu-prognoz-pogody-v-krymu-na-vykhodnye-1129142142.html

Лето по календарю: прогноз погоды в Крыму на выходные

Лето по календарю: прогноз погоды в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Лето по календарю: прогноз погоды в Крыму на выходные

В Крыму на выходных до +27 градусов и местами скоротечные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T19:19

2023-06-02T19:19

2023-06-02T19:00

радио "спутник в крыму"

погода

погода в крыму

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных до +27 градусов и местами скоротечные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье на полуострове прогнозируется небольшое ухудшение погоды, с юго-востока подойдет фронтальный раздел и местами возможны дожди."Облаков прибавится, кое-где могут брызнуть скоротечные дожди. Ночью температура составит +10...15 градусов, а в дневные часы в условиях ограниченного притока солнечной энергии +20…25", - проинформировал Тишковец.В течение следующей недели на полуострове прогнозируется комфортная и солнечная погода, без осадков. В темное время суток до +16 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 27 градусов тепла.Ранее специалисты центра погоды "ФОБОС" предупредили, что в июне среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на градус выше нормы, местами возможно превышение количества осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июнь в КрымуЛетняя жара идет в КрымЛивни и подъем рек в Крыму: оперативная информация МЧС

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