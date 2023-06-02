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Лето по календарю: прогноз погоды в Крыму на выходные
Лето по календарю: прогноз погоды в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Лето по календарю: прогноз погоды в Крыму на выходные
В Крыму на выходных до +27 градусов и местами скоротечные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T19:19
2023-06-02T19:19
2023-06-02T19:00
радио "спутник в крыму"
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных до +27 градусов и местами скоротечные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье на полуострове прогнозируется небольшое ухудшение погоды, с юго-востока подойдет фронтальный раздел и местами возможны дожди."Облаков прибавится, кое-где могут брызнуть скоротечные дожди. Ночью температура составит +10...15 градусов, а в дневные часы в условиях ограниченного притока солнечной энергии +20…25", - проинформировал Тишковец.В течение следующей недели на полуострове прогнозируется комфортная и солнечная погода, без осадков. В темное время суток до +16 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 27 градусов тепла.Ранее специалисты центра погоды "ФОБОС" предупредили, что в июне среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на градус выше нормы, местами возможно превышение количества осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июнь в КрымуЛетняя жара идет в КрымЛивни и подъем рек в Крыму: оперативная информация МЧС
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погода, погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости крыма
Лето по календарю: прогноз погоды в Крыму на выходные
ФОБОС: в Крыму на выходных до +27 градусов и местами скоротечные дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым.
В Крыму на выходных до +27 градусов и местами скоротечные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
"В субботу фон атмосферного давления будет расти, переменная облачность. В ночные часы +10…15 градусов, днем воздух прогреется до +22…27. Ветер северо-восточный 4-9 м/с", - отметил он.
В воскресенье на полуострове прогнозируется небольшое ухудшение погоды, с юго-востока подойдет фронтальный раздел и местами возможны дожди.
"Облаков прибавится, кое-где могут брызнуть скоротечные дожди. Ночью температура составит +10...15 градусов, а в дневные часы в условиях ограниченного притока солнечной энергии +20…25", - проинформировал Тишковец.
В течение следующей недели на полуострове прогнозируется комфортная и солнечная погода, без осадков. В темное время суток до +16 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 27 градусов тепла.
Ранее специалисты центра погоды "ФОБОС" предупредили, что в июне среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на градус выше нормы
, местами возможно превышение количества осадков.
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