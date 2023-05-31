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Ливни и подъем рек в Крыму: оперативная информация МЧС - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Ливни и подъем рек в Крыму: оперативная информация МЧС
Ливни и подъем рек в Крыму: оперативная информация МЧС - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Ливни и подъем рек в Крыму: оперативная информация МЧС
Несмотря на продолжающиеся сильные дожди в Крыму, ситуация в регионе по состоянию на утро среды стабильная и находится на контроле властей и экстренных служб... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T10:24
2023-05-31T10:24
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мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Несмотря на продолжающиеся сильные дожди в Крыму, ситуация в регионе по состоянию на утро среды стабильная и находится на контроле властей и экстренных служб. Об этом сообщили в МЧС республики.Также в ходе патрулирования сотрудники МЧС мониторят состояние русел рек, фиксируя незначительные спады или подъемы уровня воды в реках. Информация своевременно передается в органы управления. Ситуация стабильна и находится на контроле правительства РК. Силы и средства МЧС находятся в полной готовности к реагированию.В ведомстве напомнили, что 31 мая на полуострове ожидаются кратковременные дожди и грозы, в южных, центральных и восточных районах – сильные ливни. Местами град, шквалистый ветер 15-20 м/с.Накануне председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в трех районах Крыма – Белогорском, Симферопольском и Красногвардейском – из-за проливных и продолжительных дождей зафиксированы подтопления домовладений, откачивать воду пришлось с помощью спасателей и специальной техники. Воду из дворов жителей помогали откачивать 75 спасателей, в том числе "КРЫМ-СПАС".Читайте также на РИА Новости Крым:Улицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогодуСброс воды идет из Симферопольского водохранилища – АксеновСела Симферопольского района обесточены из-за непогоды
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крым, мчс крыма, погода в крыму, новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя
Ливни и подъем рек в Крыму: оперативная информация МЧС

МЧС Крыма: несмотря на продолжающиеся ливни, обстановка в регионе стабильная

10:24 31.05.2023
 
© РИА Новости КрымВ реке Салгир поднялся уровень воды. Архивное фото
В реке Салгир поднялся уровень воды. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Несмотря на продолжающиеся сильные дожди в Крыму, ситуация в регионе по состоянию на утро среды стабильная и находится на контроле властей и экстренных служб. Об этом сообщили в МЧС республики.
"Обстановка, связанная с прохождением неблагоприятных погодных условий в Крыму, стабильна. Сотрудники "КРЫМ-СПАС" и Пожарной охраны Республики Крым в течение суток осуществляли мониторинг обстановки в селах Маленькое, Доброе, Заречное, Комсомольское, Пионерское, Укромное Симферопольского района, а также в Бахчисарайском районе. Локально была оказана помощь по откачке воды", - говорится в сообщении.
Также в ходе патрулирования сотрудники МЧС мониторят состояние русел рек, фиксируя незначительные спады или подъемы уровня воды в реках. Информация своевременно передается в органы управления. Ситуация стабильна и находится на контроле правительства РК. Силы и средства МЧС находятся в полной готовности к реагированию.
В ведомстве напомнили, что 31 мая на полуострове ожидаются кратковременные дожди и грозы, в южных, центральных и восточных районах – сильные ливни. Местами град, шквалистый ветер 15-20 м/с.
Накануне председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в трех районах Крыма – Белогорском, Симферопольском и Красногвардейском – из-за проливных и продолжительных дождей зафиксированы подтопления домовладений, откачивать воду пришлось с помощью спасателей и специальной техники. Воду из дворов жителей помогали откачивать 75 спасателей, в том числе "КРЫМ-СПАС".
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