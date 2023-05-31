https://crimea.ria.ru/20230531/livni-i-podem-rek-v-krymu-operativnaya-informatsiya-mchs-1129095118.html

Ливни и подъем рек в Крыму: оперативная информация МЧС

Ливни и подъем рек в Крыму: оперативная информация МЧС - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Ливни и подъем рек в Крыму: оперативная информация МЧС

Несмотря на продолжающиеся сильные дожди в Крыму, ситуация в регионе по состоянию на утро среды стабильная и находится на контроле властей и экстренных служб... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T10:24

2023-05-31T10:24

2023-05-31T10:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Несмотря на продолжающиеся сильные дожди в Крыму, ситуация в регионе по состоянию на утро среды стабильная и находится на контроле властей и экстренных служб. Об этом сообщили в МЧС республики.Также в ходе патрулирования сотрудники МЧС мониторят состояние русел рек, фиксируя незначительные спады или подъемы уровня воды в реках. Информация своевременно передается в органы управления. Ситуация стабильна и находится на контроле правительства РК. Силы и средства МЧС находятся в полной готовности к реагированию.В ведомстве напомнили, что 31 мая на полуострове ожидаются кратковременные дожди и грозы, в южных, центральных и восточных районах – сильные ливни. Местами град, шквалистый ветер 15-20 м/с.Накануне председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в трех районах Крыма – Белогорском, Симферопольском и Красногвардейском – из-за проливных и продолжительных дождей зафиксированы подтопления домовладений, откачивать воду пришлось с помощью спасателей и специальной техники. Воду из дворов жителей помогали откачивать 75 спасателей, в том числе "КРЫМ-СПАС".Читайте также на РИА Новости Крым:Улицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогодуСброс воды идет из Симферопольского водохранилища – АксеновСела Симферопольского района обесточены из-за непогоды

https://crimea.ria.ru/20230531/kratkovremennye-dozhdi-grad-i-veter-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1129088060.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс крыма, погода в крыму, новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя