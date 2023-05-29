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Села Симферопольского района обесточены из-за непогоды
Села Симферопольского района обесточены из-за непогоды - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Села Симферопольского района обесточены из-за непогоды
В понедельник жители одиннадцати сел в Симферопольском районе остались без электроснабжения из-за аварий на линиях электропередачи. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T22:24
2023-05-29T22:24
2023-05-29T22:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В понедельник жители одиннадцати сел в Симферопольском районе остались без электроснабжения из-за аварий на линиях электропередачи. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго".Как пояснили в компании, причиной повреждений на сетях стала обрушавшаяся на полуостров непогода.Аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий аварии."Специалисты планируют восстановить электроснабжение в населенных пунктах до конца текущих суток", - заверили в "Крымэнерго".Днем 29 мая в Симферополе прошел сильный ливень. Власти объявили в городе режим повышенной готовности. В эти дни штормовое предупреждение действует по всему Крыму. В понедельник ливни подтопили дом и четыре приусадебных участка на Южном берегу Крыма. По данным Крымского гидрометцентра, 29, 30 и ночью 31 мая в республике ожидаются местами сильные ливни (30-50мм), грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Стихия обрушилась на Крым: подтоплены дом и участкиНад Крымом выпущено больше ста ракет: как работает противоградовая службаСимферополь в эпицентре шторма: объявлен режим повышенной готовности
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Села Симферопольского района обесточены из-за непогоды
"Крымэнерго": непогода оставила без света жителей 11 сел Симферопольского района
22:24 29.05.2023 (обновлено: 22:36 29.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В понедельник жители одиннадцати сел в Симферопольском районе остались без электроснабжения из-за аварий на линиях электропередачи. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго".
Как пояснили в компании, причиной повреждений на сетях стала обрушавшаяся на полуостров непогода.
"29 мая в период действия штормового предупреждения (сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с) в электрических сетях Республики Крым фиксируются повреждения линий электропередачи. По состоянию на 21:00 частично обесточены потребители в населенных пунктах Симферопольского района: с. Петропавловка, с. Лозовом, с. Украинка, с. Константиновка, с. Залесье, с. Трудовом, с. Мазанка, с. Живописном, с. Урожайном, с. Фонтаны, с. Чистеньком", - сказано в сообщении.
Аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий аварии.
"Специалисты планируют восстановить электроснабжение в населенных пунктах до конца текущих суток", - заверили в "Крымэнерго".
Днем 29 мая в Симферополе прошел сильный ливень
. Власти объявили в городе режим повышенной готовности. В эти дни штормовое предупреждение
действует по всему Крыму. В понедельник ливни подтопили
дом и четыре приусадебных участка на Южном берегу Крыма.
По данным Крымского гидрометцентра, 29, 30 и ночью 31 мая в республике ожидаются местами сильные ливни (30-50мм), грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности.
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