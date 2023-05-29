https://crimea.ria.ru/20230529/11-sel-simferopolskogo-rayona-obestocheny-iz-za-nepogody-1129064997.html

Села Симферопольского района обесточены из-за непогоды

Села Симферопольского района обесточены из-за непогоды - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Села Симферопольского района обесточены из-за непогоды

В понедельник жители одиннадцати сел в Симферопольском районе остались без электроснабжения из-за аварий на линиях электропередачи. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T22:24

2023-05-29T22:24

2023-05-29T22:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В понедельник жители одиннадцати сел в Симферопольском районе остались без электроснабжения из-за аварий на линиях электропередачи. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго".Как пояснили в компании, причиной повреждений на сетях стала обрушавшаяся на полуостров непогода.Аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий аварии."Специалисты планируют восстановить электроснабжение в населенных пунктах до конца текущих суток", - заверили в "Крымэнерго".Днем 29 мая в Симферополе прошел сильный ливень. Власти объявили в городе режим повышенной готовности. В эти дни штормовое предупреждение действует по всему Крыму. В понедельник ливни подтопили дом и четыре приусадебных участка на Южном берегу Крыма. По данным Крымского гидрометцентра, 29, 30 и ночью 31 мая в республике ожидаются местами сильные ливни (30-50мм), грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Стихия обрушилась на Крым: подтоплены дом и участкиНад Крымом выпущено больше ста ракет: как работает противоградовая службаСимферополь в эпицентре шторма: объявлен режим повышенной готовности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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