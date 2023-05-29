https://crimea.ria.ru/20230529/nad-krymom-vypuscheno-bolshe-sta-raket-kak-rabotaet-protivogradovaya-sluzhba-1129053506.html

Над Крымом выпущено больше ста ракет: как работает противоградовая служба

Над Крымом выпущено больше ста ракет: как работает противоградовая служба - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Над Крымом выпущено больше ста ракет: как работает противоградовая служба

Больше сотни противоградовых ракет было выпущено ГУП РК "Крымская противоградовая служба" по опасным облакам за прошедшую неделю, урожай от града удалось... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T16:59

2023-05-29T16:59

2023-05-29T16:59

андрей савчук

крымская противоградовая служба

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минсельхоз крыма

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Больше сотни противоградовых ракет было выпущено ГУП РК "Крымская противоградовая служба" по опасным облакам за прошедшую неделю, урожай от града удалось защитить на 100%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.По его словам, эффективные и своевременные действия противоградовой службы позволили на 100% защитить от града сады, виноградники и посевы зерновых в Красногвардейском, Первомайском, Нижнегорском, Белогорском, Кировском, Сакском, Симферопольском районах, а также возле Судака.Сотрудники "противоградовой артиллерии" следят за погодой круглосуточно. В Крыму 8 таких стационарных и 28 мобильных пунктов воздействия.Глава республиканского минсельхоза напомнил, что выпадение града может нанести сельскому хозяйству значительный урон, погубить урожай овощей, фруктов, ягод, а также зерновых и зернобобовых культур.Так, в прошлом году те из аграриев, кто заключил договоры на защиту от града, смогли спасти сельхозпродукцию на сумму около 1,5 млрд рублей, обозначил министр.Напомним, ранее сообщалось, что ткущая погодная ситуация, по всей вероятности, осложнит уборку и не самым лучшим образом скажется на грядущем урожае. Проливные дожди, обрушившиеся на полуостров, могут вызывать буйный рост сорняков и болезней сельскохозяйственных культур.Противоградовый ракетный щит: как спасают крымский урожай >>На территории полуострова действует штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о рисках чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможных перебоях с транспортным сообщением. Не исключены подтопления территорий, особенно низменных участков. Кроме того, сотрудники МЧС настоятельно не рекомендуется в непогоду выходить в море, отправляться в походы в лес и горы.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту можно было спасти от разрушений – климатологПротивоградовую службу Крыма обеспечили снарядами на 1,5 годаКрымские аграрии получат более 1,5 млрд рублей господдержки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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