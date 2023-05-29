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Над Крымом выпущено больше ста ракет: как работает противоградовая служба - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Над Крымом выпущено больше ста ракет: как работает противоградовая служба
Над Крымом выпущено больше ста ракет: как работает противоградовая служба - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Над Крымом выпущено больше ста ракет: как работает противоградовая служба
Больше сотни противоградовых ракет было выпущено ГУП РК "Крымская противоградовая служба" по опасным облакам за прошедшую неделю, урожай от града удалось... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T16:59
2023-05-29T16:59
андрей савчук
крымская противоградовая служба
погода в крыму
минсельхоз крыма
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Больше сотни противоградовых ракет было выпущено ГУП РК "Крымская противоградовая служба" по опасным облакам за прошедшую неделю, урожай от града удалось защитить на 100%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.По его словам, эффективные и своевременные действия противоградовой службы позволили на 100% защитить от града сады, виноградники и посевы зерновых в Красногвардейском, Первомайском, Нижнегорском, Белогорском, Кировском, Сакском, Симферопольском районах, а также возле Судака.Сотрудники "противоградовой артиллерии" следят за погодой круглосуточно. В Крыму 8 таких стационарных и 28 мобильных пунктов воздействия.Глава республиканского минсельхоза напомнил, что выпадение града может нанести сельскому хозяйству значительный урон, погубить урожай овощей, фруктов, ягод, а также зерновых и зернобобовых культур.Так, в прошлом году те из аграриев, кто заключил договоры на защиту от града, смогли спасти сельхозпродукцию на сумму около 1,5 млрд рублей, обозначил министр.Напомним, ранее сообщалось, что ткущая погодная ситуация, по всей вероятности, осложнит уборку и не самым лучшим образом скажется на грядущем урожае. Проливные дожди, обрушившиеся на полуостров, могут вызывать буйный рост сорняков и болезней сельскохозяйственных культур.Противоградовый ракетный щит: как спасают крымский урожай &gt;&gt;На территории полуострова действует штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о рисках чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможных перебоях с транспортным сообщением. Не исключены подтопления территорий, особенно низменных участков. Кроме того, сотрудники МЧС настоятельно не рекомендуется в непогоду выходить в море, отправляться в походы в лес и горы.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту можно было спасти от разрушений – климатологПротивоградовую службу Крыма обеспечили снарядами на 1,5 годаКрымские аграрии получат более 1,5 млрд рублей господдержки
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андрей савчук, крымская противоградовая служба, погода в крыму, минсельхоз крыма, новости крыма, крым
Над Крымом выпущено больше ста ракет: как работает противоградовая служба

Савчук: в Крыму противоградовый ракетный щит работает эффективно и урожай не пострадал

16:59 29.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоПусковая установка крымской противоградовой службы
Пусковая установка крымской противоградовой службы - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Больше сотни противоградовых ракет было выпущено ГУП РК "Крымская противоградовая служба" по опасным облакам за прошедшую неделю, урожай от града удалось защитить на 100%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.

"Наш противоградовый ракетный щит работает эффективно. За 4 дня прошедшей недели, с 24 по 27 мая, сотрудники "ГУП РК "Крымская противоградовая служба" выпустили по опасным облакам больше сотни ракет. Тем самым предотвратив урон от градобития в районах активного земледелия на площади около 3 тысяч гектаров", - написал Савчук в своем Telegram-канале.

По его словам, эффективные и своевременные действия противоградовой службы позволили на 100% защитить от града сады, виноградники и посевы зерновых в Красногвардейском, Первомайском, Нижнегорском, Белогорском, Кировском, Сакском, Симферопольском районах, а также возле Судака.
Сотрудники "противоградовой артиллерии" следят за погодой круглосуточно. В Крыму 8 таких стационарных и 28 мобильных пунктов воздействия.
Глава республиканского минсельхоза напомнил, что выпадение града может нанести сельскому хозяйству значительный урон, погубить урожай овощей, фруктов, ягод, а также зерновых и зернобобовых культур.
Так, в прошлом году те из аграриев, кто заключил договоры на защиту от града, смогли спасти сельхозпродукцию на сумму около 1,5 млрд рублей, обозначил министр.
"Кроме работы на угодьях наших сельхозтоваропроизводителей противоградовая служба выполняет очень важную социальную нагрузку - защищает от града дома, придомовые территории и огороды крымчан на территории около 150 тысяч гектаров", - уточнил он.
Напомним, ранее сообщалось, что ткущая погодная ситуация, по всей вероятности, осложнит уборку и не самым лучшим образом скажется на грядущем урожае. Проливные дожди, обрушившиеся на полуостров, могут вызывать буйный рост сорняков и болезней сельскохозяйственных культур.
Противоградовый ракетный щит: как спасают крымский урожай >>
На территории полуострова действует штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о рисках чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможных перебоях с транспортным сообщением. Не исключены подтопления территорий, особенно низменных участков. Кроме того, сотрудники МЧС настоятельно не рекомендуется в непогоду выходить в море, отправляться в походы в лес и горы.
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Андрей СавчукКрымская противоградовая службаПогода в КрымуМинсельхоз КрымаНовости КрымаКрым
 
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