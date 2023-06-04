Рейтинг@Mail.ru
Град и ливни обрушились на Кубань: подтоплены пять районов - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230604/grad-i-livni-obrushilis-na-kuban-podtopleny-pyat-rayonov-1129172614.html
Град и ливни обрушились на Кубань: подтоплены пять районов
Град и ливни обрушились на Кубань: подтоплены пять районов - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Град и ливни обрушились на Кубань: подтоплены пять районов
Пять районов Краснодарского края оказались подтоплены из-за обильных ливней, которые обрушились на регион в субботу. Об этом сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T11:10
2023-06-04T11:22
краснодарский край
кубань
погода
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1a/1123658952_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_df0fcd6c88b84f1c8181b554ae4f4646.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Пять районов Краснодарского края оказались подтоплены из-за обильных ливней, которые обрушились на регион в субботу. Об этом сообщает оперативный штаб региона.Отмечается, что в воскресенье ведутся работы по откачке воды из домов и с приусадебных территорий в Лабинском, Новокубанском, Апшеронском и Мостовском районах.В Мостовском районе в поселке Псебай днем 3 июня выпал град диаметром до 20 мм. Непогода побила кровли семи частных домов.Так, в Лабинском районе подтоплены 483 придомовые территории, в том числе 227 домов. Работы по откачке воды продолжаются. Остаются подтоплены 64 придомовые территории и 19 домов.Сложнее всего ситуация в Курганинском районе. Там вода подтопила 1 365 придомовых территорий, в том числе 159 домов.В Новокубанском районе выявлены подтопления 81 придомовой территории, в том числе шести домов. Работы по откачке воды завершены.В Апшеронском районе произошло подтопление 30 придомовых территорий, из них в 23 дома заходила вода. В настоящее время ситуация стабилизировалась - вода сошла. На месте работают оценочные комиссии.В станице Костромская на реке Псефирь и в станице Махошевская на реке Фарс наблюдался подъем уровня воды с достижением опасных и неблагоприятных отметок. Подтоплений пока не зафиксировано.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра. В гидрометцентре предупредили, что 4 и 5 июня в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер приостановил работу Керченской переправыВ Крыму усилится ветерВ Симферополе из-за неработающей ливневки "утонул" поселок ГРЭСовский
https://crimea.ria.ru/20230602/v-krymu-vnedorozhnik-sekhal-v-burnuyu-reku-voditelya-spasali-4-chasa-1129145480.html
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1a/1123658952_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_da4d7b909db2124d4fc023117ccf02d6.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, кубань, погода, общество, новости
Град и ливни обрушились на Кубань: подтоплены пять районов

Оперштаб Кубани: в Краснодарском крае ливни подтопили больше 400 домов и 2 тысячи участков

11:10 04.06.2023 (обновлено: 11:22 04.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодтопление после ливней
Подтопление после ливней - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Пять районов Краснодарского края оказались подтоплены из-за обильных ливней, которые обрушились на регион в субботу. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Отмечается, что в воскресенье ведутся работы по откачке воды из домов и с приусадебных территорий в Лабинском, Новокубанском, Апшеронском и Мостовском районах.
В Мостовском районе в поселке Псебай днем 3 июня выпал град диаметром до 20 мм. Непогода побила кровли семи частных домов.
Так, в Лабинском районе подтоплены 483 придомовые территории, в том числе 227 домов. Работы по откачке воды продолжаются. Остаются подтоплены 64 придомовые территории и 19 домов.
В реке Альма в Симферопольском районе Крыма утонул внедорожник
2 июня, 11:48
В Крыму внедорожник съехал в бурную реку: водителя спасали 4 часа
Сложнее всего ситуация в Курганинском районе. Там вода подтопила 1 365 придомовых территорий, в том числе 159 домов.
В Новокубанском районе выявлены подтопления 81 придомовой территории, в том числе шести домов. Работы по откачке воды завершены.
В Апшеронском районе произошло подтопление 30 придомовых территорий, из них в 23 дома заходила вода. В настоящее время ситуация стабилизировалась - вода сошла. На месте работают оценочные комиссии.
В станице Костромская на реке Псефирь и в станице Махошевская на реке Фарс наблюдался подъем уровня воды с достижением опасных и неблагоприятных отметок. Подтоплений пока не зафиксировано.
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра. В гидрометцентре предупредили, что 4 и 5 июня в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ветер приостановил работу Керченской переправы
В Крыму усилится ветер
В Симферополе из-за неработающей ливневки "утонул" поселок ГРЭСовский
 
Краснодарский крайКубаньПогодаОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:20Без явки в военкомат: в России хотят ставить на воинский учет по-новому
14:54Цех по сборке украинских дронов разбит в Днепропетровске
14:15Армия России нанесла высокоточный удар по военным аэродромам Украины
13:53Бьют по центру города: в Шебекино горят рынок и зернохранилище
13:33Ракетные удары по Украине: поврежден аэродром в Кировоградской области
13:13Работа Керченской паромной переправы возобновлена
12:59Готовят к операции: Гладков рассказал о раненых в Соболевке детях
12:20Армия России пресекла попытки ВСУ форсировать Днепр
11:54Опознание родных и спасение выживших – фото с места катастрофы в Индии
11:32Эрдоган объявил об изменениях в правительстве Турции
11:10Град и ливни обрушились на Кубань: подтоплены пять районов
10:41Левый берег Херсонщины под огнем боевиков: выпущено 83 снаряда
10:19Ветер приостановил работу Керченской переправы
09:53Крым ночью пытались атаковать девять беспилотников - Аксенов
09:17Дети из приграничья Белгородской области отправляются на отдых в Крым
08:56Ограничения в еде и медитация: что поможет работе ЖКТ
08:33Физкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центр
08:02Взгляд изнутри: зачем туристам в Крыму показывают изнанку предприятий
06:34Над Крымом сбит беспилотник - есть разрушения
00:01Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Лента новостейМолния