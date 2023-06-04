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Град и ливни обрушились на Кубань: подтоплены пять районов
Град и ливни обрушились на Кубань: подтоплены пять районов - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Град и ливни обрушились на Кубань: подтоплены пять районов
Пять районов Краснодарского края оказались подтоплены из-за обильных ливней, которые обрушились на регион в субботу. Об этом сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T11:10
2023-06-04T11:10
2023-06-04T11:22
краснодарский край
кубань
погода
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Пять районов Краснодарского края оказались подтоплены из-за обильных ливней, которые обрушились на регион в субботу. Об этом сообщает оперативный штаб региона.Отмечается, что в воскресенье ведутся работы по откачке воды из домов и с приусадебных территорий в Лабинском, Новокубанском, Апшеронском и Мостовском районах.В Мостовском районе в поселке Псебай днем 3 июня выпал град диаметром до 20 мм. Непогода побила кровли семи частных домов.Так, в Лабинском районе подтоплены 483 придомовые территории, в том числе 227 домов. Работы по откачке воды продолжаются. Остаются подтоплены 64 придомовые территории и 19 домов.Сложнее всего ситуация в Курганинском районе. Там вода подтопила 1 365 придомовых территорий, в том числе 159 домов.В Новокубанском районе выявлены подтопления 81 придомовой территории, в том числе шести домов. Работы по откачке воды завершены.В Апшеронском районе произошло подтопление 30 придомовых территорий, из них в 23 дома заходила вода. В настоящее время ситуация стабилизировалась - вода сошла. На месте работают оценочные комиссии.В станице Костромская на реке Псефирь и в станице Махошевская на реке Фарс наблюдался подъем уровня воды с достижением опасных и неблагоприятных отметок. Подтоплений пока не зафиксировано.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра. В гидрометцентре предупредили, что 4 и 5 июня в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер приостановил работу Керченской переправыВ Крыму усилится ветерВ Симферополе из-за неработающей ливневки "утонул" поселок ГРЭСовский
https://crimea.ria.ru/20230602/v-krymu-vnedorozhnik-sekhal-v-burnuyu-reku-voditelya-spasali-4-chasa-1129145480.html
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краснодарский край, кубань, погода, общество, новости
Град и ливни обрушились на Кубань: подтоплены пять районов
Оперштаб Кубани: в Краснодарском крае ливни подтопили больше 400 домов и 2 тысячи участков
11:10 04.06.2023 (обновлено: 11:22 04.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Пять районов Краснодарского края оказались подтоплены из-за обильных ливней, которые обрушились на регион в субботу. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Отмечается, что в воскресенье ведутся работы по откачке воды из домов и с приусадебных территорий в Лабинском, Новокубанском, Апшеронском и Мостовском районах.
В Мостовском районе в поселке Псебай днем 3 июня выпал град диаметром до 20 мм. Непогода побила кровли семи частных домов.
Так, в Лабинском районе подтоплены 483 придомовые территории, в том числе 227 домов. Работы по откачке воды продолжаются. Остаются подтоплены 64 придомовые территории и 19 домов.
Сложнее всего ситуация в Курганинском районе. Там вода подтопила 1 365 придомовых территорий, в том числе 159 домов.
В Новокубанском районе выявлены подтопления 81 придомовой территории, в том числе шести домов. Работы по откачке воды завершены.
В Апшеронском районе произошло подтопление 30 придомовых территорий, из них в 23 дома заходила вода. В настоящее время ситуация стабилизировалась - вода сошла. На месте работают оценочные комиссии.
В станице Костромская на реке Псефирь и в станице Махошевская на реке Фарс наблюдался подъем уровня воды с достижением опасных и неблагоприятных отметок. Подтоплений пока не зафиксировано.
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра. В гидрометцентре предупредили
, что 4 и 5 июня в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с.
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