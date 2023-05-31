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В Симферополе из-за неработающей ливневки "утонул" поселок ГРЭСовский - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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В Симферополе из-за неработающей ливневки "утонул" поселок ГРЭСовский
В Симферополе из-за неработающей ливневки "утонул" поселок ГРЭСовский - РИА Новости Крым, 31.05.2023
В Симферополе из-за неработающей ливневки "утонул" поселок ГРЭСовский
В поселке ГРЭСовский под Симферополем после выпадения обильных осадков затоплено дорожное полотно в районе разворотного кольца и переулка Марсовый, рассказал... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T16:53
2023-05-31T16:53
погода
погода в крыму
симферополь
происшествия
общество
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В поселке ГРЭСовский под Симферополем после выпадения обильных осадков затоплено дорожное полотно в районе разворотного кольца и переулка Марсовый, рассказал РИА Новости Крым начальник Управления информационной политики администрации Симферополе Андрей Черниченко.В целом по Симферополю подтоплений жилого фонда и других серьезных форсмажорных ситуаций не зафиксировано."Единственное, я видел в СМИ, улица Черноморская. Но люди не обращались в единую диспетчерскую службу или к нам, они почему-то обратились сразу в СМИ. Вместо того, чтобы позвонить напрямую профильным службам, которые приедут и выполнят эту работу", - посетовал Андрей Черниченко.Городские службы также держат на контроле ситуацию на улицах Комсомольская и Ракетная, где возможны подтопления из-за сброса воды по руслу Салгира. С 29 мая там дежурят работники МБУ "Город", заверил Андрей Черниченко, и поддерживается связь с местными жителями.Как сообщил в Telegram-канале городской администрации директор МБУ "Город" Антон Гумен, сегодня аварийно-восстановительные бригады занимаются расчисткой русла рек Салгир, Славянка и Абдалка от сорной растительности и мусора. Кроме того, в столице Крыма зафиксировано несколько случаев обрушения деревьев.По его словам, отдел санитарной очистки сейчас уделяет особое внимание очистке решеток дождеприемников от нанесенного мусора, чтобы вода быстро уходила в ливневую канализацию.Все службы работают в режиме повышенной готовности, информирует Антон Гумен. Мониторинговые группы контролируют уровень воды в Салгире с учетом производимого из Симферопольского водохранилища сброса. На данный момент он увеличен до 10 кубических метров в секунду.Андрей Черниченко напомнил, что при возникновении нештатных ситуаций следует звонить в Единую дежурную диспетчерскую по телефонам: +7 (978) 944 39 59; +7(918) 030 01 12.Ранее о том, что сильные ливни обрушатся на столицу Крыма, предупреждали в МЧС. Сотрудники "КРЫМ-СПАС" и Пожарной охраны Республики Крым в течение суток осуществляли мониторинг обстановки в селах Маленькое, Доброе, Заречное, Комсомольское, Пионерское, Укромное Симферопольского района, а также в Бахчисарайском районе. Локально была оказана помощь по откачке воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Улицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогодуДеревья упали, дороги "поплыли": последствия ночного ливня в СевастополеСброс воды идет из Симферопольского водохранилища - Аксенов
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96
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погода, погода в крыму, симферополь, происшествия, общество, штормовое предупреждение
В Симферополе из-за неработающей ливневки "утонул" поселок ГРЭСовский

В Симферополе коммунальщики устраняют последствия сильных ливней

16:53 31.05.2023
 
© Пресс-служба администрации СимферополяВ районе Евпаторийского шоссе бригада муниципального учреждения "Город" расчищает заторы в русле Славянки.
В районе Евпаторийского шоссе бригада муниципального учреждения Город расчищает заторы в русле Славянки.
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В поселке ГРЭСовский под Симферополем после выпадения обильных осадков затоплено дорожное полотно в районе разворотного кольца и переулка Марсовый, рассказал РИА Новости Крым начальник Управления информационной политики администрации Симферополе Андрей Черниченко.

"Туда поехала "Вода Крыма", их техника, и МБУ "Город" помогает. Проблема в том, что там не просто забитая ливневка, она по трассе самого водоотводящего коллектора в нескольких местах повреждена. Соответственно, просто чисткой там вопрос не решить. Сейчас они воду откачивают, где ее много, а параллельно идет работа по обследованию всей трассы и формируется сметная документация по этой ливневке. И вот когда мы выйдем на понимание, сколько денег для этого нужно, тогда будет приниматься решение", - говорит Черниченко.

В целом по Симферополю подтоплений жилого фонда и других серьезных форсмажорных ситуаций не зафиксировано.
"Единственное, я видел в СМИ, улица Черноморская. Но люди не обращались в единую диспетчерскую службу или к нам, они почему-то обратились сразу в СМИ. Вместо того, чтобы позвонить напрямую профильным службам, которые приедут и выполнят эту работу", - посетовал Андрей Черниченко.
Городские службы также держат на контроле ситуацию на улицах Комсомольская и Ракетная, где возможны подтопления из-за сброса воды по руслу Салгира. С 29 мая там дежурят работники МБУ "Город", заверил Андрей Черниченко, и поддерживается связь с местными жителями.
Как сообщил в Telegram-канале городской администрации директор МБУ "Город" Антон Гумен, сегодня аварийно-восстановительные бригады занимаются расчисткой русла рек Салгир, Славянка и Абдалка от сорной растительности и мусора. Кроме того, в столице Крыма зафиксировано несколько случаев обрушения деревьев.

"Из-за обильных осадков и большого количества воды по улично-дорожной сети у нас очень много наносов грунта, щебня и всего прочего. Мы сейчас их расчищаем, у нас четыре экипажа работает в городе Симферополе, это мини-погрузчики, самосвалы. Два экипажа работает на маршрутах и занимается расчисткой ливневой канализации", - сообщает на видео директор МБУ "Город" Антон Гумен.

По его словам, отдел санитарной очистки сейчас уделяет особое внимание очистке решеток дождеприемников от нанесенного мусора, чтобы вода быстро уходила в ливневую канализацию.
Все службы работают в режиме повышенной готовности, информирует Антон Гумен. Мониторинговые группы контролируют уровень воды в Салгире с учетом производимого из Симферопольского водохранилища сброса. На данный момент он увеличен до 10 кубических метров в секунду.
Андрей Черниченко напомнил, что при возникновении нештатных ситуаций следует звонить в Единую дежурную диспетчерскую по телефонам: +7 (978) 944 39 59; +7(918) 030 01 12.
Ранее о том, что сильные ливни обрушатся на столицу Крыма, предупреждали в МЧС. Сотрудники "КРЫМ-СПАС" и Пожарной охраны Республики Крым в течение суток осуществляли мониторинг обстановки в селах Маленькое, Доброе, Заречное, Комсомольское, Пионерское, Укромное Симферопольского района, а также в Бахчисарайском районе. Локально была оказана помощь по откачке воды.
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