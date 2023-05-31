https://crimea.ria.ru/20230531/v-simferopole-iz-za-nerabotayuschey-livnevki-utonul-poselok-gresovskiy-1129111157.html

В Симферополе из-за неработающей ливневки "утонул" поселок ГРЭСовский

В Симферополе из-за неработающей ливневки "утонул" поселок ГРЭСовский - РИА Новости Крым, 31.05.2023

В Симферополе из-за неработающей ливневки "утонул" поселок ГРЭСовский

В поселке ГРЭСовский под Симферополем после выпадения обильных осадков затоплено дорожное полотно в районе разворотного кольца и переулка Марсовый, рассказал... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T16:53

2023-05-31T16:53

2023-05-31T16:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В поселке ГРЭСовский под Симферополем после выпадения обильных осадков затоплено дорожное полотно в районе разворотного кольца и переулка Марсовый, рассказал РИА Новости Крым начальник Управления информационной политики администрации Симферополе Андрей Черниченко.В целом по Симферополю подтоплений жилого фонда и других серьезных форсмажорных ситуаций не зафиксировано."Единственное, я видел в СМИ, улица Черноморская. Но люди не обращались в единую диспетчерскую службу или к нам, они почему-то обратились сразу в СМИ. Вместо того, чтобы позвонить напрямую профильным службам, которые приедут и выполнят эту работу", - посетовал Андрей Черниченко.Городские службы также держат на контроле ситуацию на улицах Комсомольская и Ракетная, где возможны подтопления из-за сброса воды по руслу Салгира. С 29 мая там дежурят работники МБУ "Город", заверил Андрей Черниченко, и поддерживается связь с местными жителями.Как сообщил в Telegram-канале городской администрации директор МБУ "Город" Антон Гумен, сегодня аварийно-восстановительные бригады занимаются расчисткой русла рек Салгир, Славянка и Абдалка от сорной растительности и мусора. Кроме того, в столице Крыма зафиксировано несколько случаев обрушения деревьев.По его словам, отдел санитарной очистки сейчас уделяет особое внимание очистке решеток дождеприемников от нанесенного мусора, чтобы вода быстро уходила в ливневую канализацию.Все службы работают в режиме повышенной готовности, информирует Антон Гумен. Мониторинговые группы контролируют уровень воды в Салгире с учетом производимого из Симферопольского водохранилища сброса. На данный момент он увеличен до 10 кубических метров в секунду.Андрей Черниченко напомнил, что при возникновении нештатных ситуаций следует звонить в Единую дежурную диспетчерскую по телефонам: +7 (978) 944 39 59; +7(918) 030 01 12.Ранее о том, что сильные ливни обрушатся на столицу Крыма, предупреждали в МЧС. Сотрудники "КРЫМ-СПАС" и Пожарной охраны Республики Крым в течение суток осуществляли мониторинг обстановки в селах Маленькое, Доброе, Заречное, Комсомольское, Пионерское, Укромное Симферопольского района, а также в Бахчисарайском районе. Локально была оказана помощь по откачке воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Улицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогодуДеревья упали, дороги "поплыли": последствия ночного ливня в СевастополеСброс воды идет из Симферопольского водохранилища - Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230530/derevo-rukhnulo-na-zhenschinu-v-simferopole-1129072239.html

симферополь

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