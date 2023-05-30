https://crimea.ria.ru/20230530/derevya-upali-dorogi-poplyli-posledstviya-nochnogo-livnya-v-sevastopole-1129076756.html
Деревья упали, дороги "поплыли": последствия ночного ливня в Севастополе
Деревья упали, дороги "поплыли": последствия ночного ливня в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Деревья упали, дороги "поплыли": последствия ночного ливня в Севастополе
Из-за сильного ночного ливня, не прекращавшегося несколько часов, городские службы переведены на усиленный режим работы, их сотрудники продолжают устранять... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T13:22
2023-05-30T13:22
2023-05-30T13:44
севастополь
погода
правительство севастополя
павел иено
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128986111_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8a06c0d68c63f4112670ab463908f01c.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Из-за сильного ночного ливня, не прекращавшегося несколько часов, городские службы переведены на усиленный режим работы, их сотрудники продолжают устранять последствия непогоды. Об этом сообщили и. о. замгубернатора Павел Иено и Евгений Горлов, их слова приводит пресс-служба правительства.Последствия непогодыВ ночь на дороги города вышло две бригады рабочих. Одна в аварийном порядке расчистила ливневки на пяти улицах: Октябрьской Революции, Вокзальной, Портовой Родионова и 3-й Бастионной. Другая – от Севавтодора – работала с решетками ливневой канализации на Лиговской, Рыбаков, Рыбацком причале и Троллейбусном спуске."Также был организован водоотвод с проезжей части в местах большого скопления воды", – сообщил и. о. вице-губернатора Павел Иено.Накануне днем в городе также работали несколько бригад. По словам Павла Иено, "на работе общественного транспорта непогода не отразилась".Отмечается, что сейчас очистка ливневок проводится уже в плановом порядке.Кроме того, три бригады на трех машинах направились туда, где деревья рухнули на провода.Власти сообщают, что мониторинг ситуации продолжается, и заверяют, что при ухудшении погодных условий "будут оперативно задействованы дополнительные мощности".До июня – дождиПо словам дежурного синоптика Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Галины Ваховской, майская норма осадков в Севастополе, которая составляет 25,5 мм, уже превышена: к 30 мая их выпало 39,8 мм.И до июня дожди "не отпустят".Ночью 31 мая ожидается юго-западный ветер 5 –10 м/с, с переходом на северо-западный 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью 16 – 18, днем 22 – 24 градуса тепла.Ранее глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил о подтоплениях территорий из-за ливней, которые обрушились на столицу Крыма в понедельник, 29 мая, и в ночь на вторник 30 числа. Читайте также на РИА Новости Крым:Села Симферопольского района обесточены из-за непогоды Шторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участков Сброс воды идет из Симферопольского водохранилища – Аксенов Салгир разольется: в Крыму предупредили о риске подтоплений
https://crimea.ria.ru/20230530/derevo-rukhnulo-na-zhenschinu-v-simferopole-1129072239.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128986111_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_cba7719023563c531fcd7f7426f782cb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, погода, правительство севастополя, павел иено
Деревья упали, дороги "поплыли": последствия ночного ливня в Севастополе
В Севастополе устраняют последствия ночного ливня: забитые ливневки и упавшие деревья
13:22 30.05.2023 (обновлено: 13:44 30.05.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Из-за сильного ночного ливня, не прекращавшегося несколько часов, городские службы переведены на усиленный режим работы, их сотрудники продолжают устранять последствия непогоды. Об этом сообщили и. о. замгубернатора Павел Иено и Евгений Горлов, их слова приводит пресс-служба правительства.
Последствия непогоды
"Не только аварийные службы переведены в усиленный режим работы, но и управляющие компании – рабочие осматривают и чистят ливневые системы, также отрабатывают заявки горожан по кровле, деревьям", – сообщил и. о. вице-губернатора Евгений Горлов.
В ночь на дороги города вышло две бригады рабочих. Одна в аварийном порядке расчистила ливневки на пяти улицах: Октябрьской Революции, Вокзальной, Портовой Родионова и 3-й Бастионной. Другая – от Севавтодора – работала с решетками ливневой канализации на Лиговской, Рыбаков, Рыбацком причале и Троллейбусном спуске.
"Также был организован водоотвод с проезжей части в местах большого скопления воды", – сообщил и. о. вице-губернатора Павел Иено.
Накануне днем в городе также работали несколько бригад. По словам Павла Иено, "на работе общественного транспорта непогода не отразилась".
Отмечается, что сейчас очистка ливневок проводится уже в плановом порядке.
Кроме того, три бригады на трех машинах направились туда, где деревья рухнули на провода.
"Учреждение "Горсвет" зафиксировало две аварии – два упавших дерева на линии наружного освещения. Для устранения аварий задействовано три бригады и три единицы техники", – уточнили в правительстве.
Власти сообщают, что мониторинг ситуации продолжается, и заверяют, что при ухудшении погодных условий "будут оперативно задействованы дополнительные мощности".
До июня – дожди
По словам дежурного синоптика Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Галины Ваховской, майская норма осадков в Севастополе, которая составляет 25,5 мм, уже превышена: к 30 мая их выпало 39,8 мм.
И до июня дожди "не отпустят".
"Погода у нас обусловлена прохождением атмосферного фронта с волнами. Поэтому до конца дня 30 мая и ночью 31 мая ожидается кратковременный дождь с грозами. Днем 31 мая интенсивность осадков уменьшится, но еще вероятны небольшие дожди, добавила она. И, будем надеяться, что на 1-2 июня мы уже встретим без осадков с температурой 23-25 градусов", – рассказала эксперт.
Ночью 31 мая ожидается юго-западный ветер 5 –10 м/с, с переходом на северо-западный 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью 16 – 18, днем 22 – 24 градуса тепла.
Ранее глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил
о подтоплениях территорий из-за ливней, которые обрушились на столицу Крыма в понедельник, 29 мая, и в ночь на вторник 30 числа.
Читайте также на РИА Новости Крым: