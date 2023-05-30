https://crimea.ria.ru/20230530/derevya-upali-dorogi-poplyli-posledstviya-nochnogo-livnya-v-sevastopole-1129076756.html

Деревья упали, дороги "поплыли": последствия ночного ливня в Севастополе

Деревья упали, дороги "поплыли": последствия ночного ливня в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Деревья упали, дороги "поплыли": последствия ночного ливня в Севастополе

Из-за сильного ночного ливня, не прекращавшегося несколько часов, городские службы переведены на усиленный режим работы, их сотрудники продолжают устранять... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T13:22

2023-05-30T13:22

2023-05-30T13:44

севастополь

погода

правительство севастополя

павел иено

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Из-за сильного ночного ливня, не прекращавшегося несколько часов, городские службы переведены на усиленный режим работы, их сотрудники продолжают устранять последствия непогоды. Об этом сообщили и. о. замгубернатора Павел Иено и Евгений Горлов, их слова приводит пресс-служба правительства.Последствия непогодыВ ночь на дороги города вышло две бригады рабочих. Одна в аварийном порядке расчистила ливневки на пяти улицах: Октябрьской Революции, Вокзальной, Портовой Родионова и 3-й Бастионной. Другая – от Севавтодора – работала с решетками ливневой канализации на Лиговской, Рыбаков, Рыбацком причале и Троллейбусном спуске."Также был организован водоотвод с проезжей части в местах большого скопления воды", – сообщил и. о. вице-губернатора Павел Иено.Накануне днем в городе также работали несколько бригад. По словам Павла Иено, "на работе общественного транспорта непогода не отразилась".Отмечается, что сейчас очистка ливневок проводится уже в плановом порядке.Кроме того, три бригады на трех машинах направились туда, где деревья рухнули на провода.Власти сообщают, что мониторинг ситуации продолжается, и заверяют, что при ухудшении погодных условий "будут оперативно задействованы дополнительные мощности".До июня – дождиПо словам дежурного синоптика Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Галины Ваховской, майская норма осадков в Севастополе, которая составляет 25,5 мм, уже превышена: к 30 мая их выпало 39,8 мм.И до июня дожди "не отпустят".Ночью 31 мая ожидается юго-западный ветер 5 –10 м/с, с переходом на северо-западный 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью 16 – 18, днем 22 – 24 градуса тепла.Ранее глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил о подтоплениях территорий из-за ливней, которые обрушились на столицу Крыма в понедельник, 29 мая, и в ночь на вторник 30 числа. Читайте также на РИА Новости Крым:Села Симферопольского района обесточены из-за непогоды Шторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участков Сброс воды идет из Симферопольского водохранилища – Аксенов Салгир разольется: в Крыму предупредили о риске подтоплений

https://crimea.ria.ru/20230530/derevo-rukhnulo-na-zhenschinu-v-simferopole-1129072239.html

севастополь

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