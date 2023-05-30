https://crimea.ria.ru/20230530/shtorm-v-krymu-livni-podtopili-neskolko-domov-i-uchastkov-1129067325.html

Шторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участков

Шторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участков - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Шторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участков

Из-за сильных ливней, прошедших в Крыму в понедельник, 29 мая, в пяти населенных пунктах подтопило дома и участки. Об этом сообщили в МЧС республики. РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T09:55

2023-05-30T09:55

2023-05-30T10:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Из-за сильных ливней, прошедших в Крыму в понедельник, 29 мая, в пяти населенных пунктах подтопило дома и участки. Об этом сообщили в МЧС республики."По состоянию на 06:00 30 мая работы по откачке воды из подтопленных домовладений завершены. Всего для ликвидации последствий привлечено от РСЧС: 27 человек, 12 единиц техники и три мотопомпы", - говорится в сообщении. Ночью сотрудники "КРЫМ-СПАС" мониторили обстановку в районах сел Маленькое, Доброе, Заречное Симферопольского района, а также в Бахчисарайском р-не. В селе Нижняя Голубинка под мостом обнаружили навал веток, создающий угрозу выхода реки Бельбек из берегов. Утром русло реки начали расчищать. По информации МЧС, за последние сутки в Ялте выпало 46 мм осадков, на Ангарском перевале - 70, на горе Ай-Петри - 34, в Джанкое - 32, в Нижнегорском - 29, в Раздольном - 23, в Евпатории - 22, в Красноперекопске - 22, в Алуште - 29, в Керчи - 11, в Симферополе - 24, в Бахчисарае - 14, на остальных территориях - от 1 до 8 мм.В течение суток 30 мая в Симферополе ожидаются сильный ливень, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реке Салгир уровень воды может подняться на 1-2 метра, что создаст угрозу подтопления усадьб жителей сел, расположенных выше плотины Симферопольского водохранилища. Ситуация находится на контроле правительства республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Села Симферопольского района обесточены из-за непогодыНад Крымом выпущено больше ста ракет: как работает противоградовая службаСимферополь в эпицентре шторма: объявлен режим повышенной готовности

https://crimea.ria.ru/20230529/simferopol-v-epitsentre-shtorma-obyavlen-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1129047955.html

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мчс крыма, крымская погода, штормовое предупреждение, симферополь, крым, новости крыма, безопасность, юбк, общество