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Шторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участков - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Шторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участков
Шторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участков - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Шторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участков
Из-за сильных ливней, прошедших в Крыму в понедельник, 29 мая, в пяти населенных пунктах подтопило дома и участки. Об этом сообщили в МЧС республики. РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T09:55
2023-05-30T10:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Из-за сильных ливней, прошедших в Крыму в понедельник, 29 мая, в пяти населенных пунктах подтопило дома и участки. Об этом сообщили в МЧС республики."По состоянию на 06:00 30 мая работы по откачке воды из подтопленных домовладений завершены. Всего для ликвидации последствий привлечено от РСЧС: 27 человек, 12 единиц техники и три мотопомпы", - говорится в сообщении. Ночью сотрудники "КРЫМ-СПАС" мониторили обстановку в районах сел Маленькое, Доброе, Заречное Симферопольского района, а также в Бахчисарайском р-не. В селе Нижняя Голубинка под мостом обнаружили навал веток, создающий угрозу выхода реки Бельбек из берегов. Утром русло реки начали расчищать. По информации МЧС, за последние сутки в Ялте выпало 46 мм осадков, на Ангарском перевале - 70, на горе Ай-Петри - 34, в Джанкое - 32, в Нижнегорском - 29, в Раздольном - 23, в Евпатории - 22, в Красноперекопске - 22, в Алуште - 29, в Керчи - 11, в Симферополе - 24, в Бахчисарае - 14, на остальных территориях - от 1 до 8 мм.В течение суток 30 мая в Симферополе ожидаются сильный ливень, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реке Салгир уровень воды может подняться на 1-2 метра, что создаст угрозу подтопления усадьб жителей сел, расположенных выше плотины Симферопольского водохранилища. Ситуация находится на контроле правительства республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Села Симферопольского района обесточены из-за непогодыНад Крымом выпущено больше ста ракет: как работает противоградовая службаСимферополь в эпицентре шторма: объявлен режим повышенной готовности
https://crimea.ria.ru/20230529/simferopol-v-epitsentre-shtorma-obyavlen-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1129047955.html
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мчс крыма, крымская погода, штормовое предупреждение, симферополь, крым, новости крыма, безопасность, юбк, общество
Шторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участков

В Крыму из-за ливней подтопило несколько участков и домов в пяти населенных пунктах

09:55 30.05.2023 (обновлено: 10:41 30.05.2023)
 
© МЧС Республики КрымЛивни подтопили несколько домов и участков в Крыму
Ливни подтопили несколько домов и участков в Крыму
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Из-за сильных ливней, прошедших в Крыму в понедельник, 29 мая, в пяти населенных пунктах подтопило дома и участки. Об этом сообщили в МЧС республики.
Локальные подтопления зафиксированы на территории поселков Гурзуф и Кореиз, в Алуште, Бахчисарае и Белогорске. Пострадали пять приусадебных участков и два дома. Органы местного управления организовали работу по ликвидации последствий происшествий.
"По состоянию на 06:00 30 мая работы по откачке воды из подтопленных домовладений завершены. Всего для ликвидации последствий привлечено от РСЧС: 27 человек, 12 единиц техники и три мотопомпы", - говорится в сообщении.
Ночью сотрудники "КРЫМ-СПАС" мониторили обстановку в районах сел Маленькое, Доброе, Заречное Симферопольского района, а также в Бахчисарайском р-не. В селе Нижняя Голубинка под мостом обнаружили навал веток, создающий угрозу выхода реки Бельбек из берегов. Утром русло реки начали расчищать.
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По информации МЧС, за последние сутки в Ялте выпало 46 мм осадков, на Ангарском перевале - 70, на горе Ай-Петри - 34, в Джанкое - 32, в Нижнегорском - 29, в Раздольном - 23, в Евпатории - 22, в Красноперекопске - 22, в Алуште - 29, в Керчи - 11, в Симферополе - 24, в Бахчисарае - 14, на остальных территориях - от 1 до 8 мм.
По данным крымского гидрометцентра, 30 мая, ночью 31 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни (30-50 мм), грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья и ЮБК вероятны подъемы воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.
В течение суток 30 мая в Симферополе ожидаются сильный ливень, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реке Салгир уровень воды может подняться на 1-2 метра, что создаст угрозу подтопления усадьб жителей сел, расположенных выше плотины Симферопольского водохранилища.
Ситуация находится на контроле правительства республики.
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МЧС КрымаКрымская погодаШтормовое предупреждениеСимферопольКрымНовости КрымаБезопасностьЮБКОбщество
 
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