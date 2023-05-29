https://crimea.ria.ru/20230529/salgir-razoletsya-v-krymu-predupredili-o-riske-podtopleniy-1129065552.html

Салгир разольется: в Крыму предупредили о риске подтоплений

Салгир разольется: в Крыму предупредили о риске подтоплений - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Салгир разольется: в Крыму предупредили о риске подтоплений

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за поднятия уровня воды в реках до двух метров и угрозе подтоплений низменных участков выше Симферопольского... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T23:12

2023-05-29T23:12

2023-05-29T23:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за поднятия уровня воды в реках до двух метров и угрозе подтоплений низменных участков выше Симферопольского водохранилища. Об этом предупредили в пресс-службе республиканского МЧС.Отмечается, что 30 мая прогнозируется подъем воды до полутора метров в реках северного предгорья и на Южнобережье Крыма.В связи с угрозой подтоплений в ведомстве призвали заранее переместить в безопасное место продукты питания, ценные вещи, документы, медикаменты, домашних животных и подготовить запасы всего необходимого: еды, питьевой воды, медикаментов, а также запасной одежды. Кроме того, все плавучие предметы на придомовой территории следует закрепить или разместить в подсобных помещениях. Для безопасности жилища надо закрыть окна, а двери дома и подвала укрепить мешками с песком. Важно очистить водоотводные канавы.Ранее в "Крымэнерго" сообщили, что из-за штормового ветра и сильных ливней в Симферопольском районе частично обесточены потребители в селах Петропавловка, Лозовое, Украинка, Константиновка, Залесье, Трудовое, Мазанка, Живописное, Урожайное, Фонтаны, Чистенькое. Восстановить подачу специалисты планируют до конца суток.Днем 29 мая в Симферополе прошел сильный ливень. Власти объявили в городе режим повышенной готовности. В эти дни штормовое предупреждение действует по всему Крыму. В понедельник ливни подтопили дом и четыре приусадебных участка на Южном берегу Крыма.По данным Крымского гидрометцентра, 29, 30 и ночью 31 мая в республике ожидаются местами сильные ливни (30-50мм), грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Села Симферопольского района обесточены из-за непогодыСтихия обрушилась на Крым: подтоплены дом и участкиСимферополь в эпицентре шторма: объявлен режим повышенной готовности

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