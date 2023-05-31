https://crimea.ria.ru/20230531/silnyy-liven-obrushitsya-na-stolitsu-kryma-v-blizhayshie-chasy-1129100376.html

Сильный ливень обрушится на столицу Крыма в ближайшие часы

Сильный ливень обрушится на столицу Крыма в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Сильный ливень обрушится на столицу Крыма в ближайшие часы

В ближайшие часы и до конца дня в Симферополе ожидается сильный ливень с грозой, сообщает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T12:31

2023-05-31T12:31

2023-05-31T12:47

штормовое предупреждение

симферополь

погода в крыму

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В ближайшие часы и до конца дня в Симферополе ожидается сильный ливень с грозой, сообщает МЧС Крыма.В ведомстве предупреждают о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения транспорта на дорогах. Кроме того, возможны подтопления территорий, а также происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, отметили в МЧС республики.

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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