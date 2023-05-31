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Сильный ливень обрушится на столицу Крыма в ближайшие часы
Сильный ливень обрушится на столицу Крыма в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Сильный ливень обрушится на столицу Крыма в ближайшие часы
В ближайшие часы и до конца дня в Симферополе ожидается сильный ливень с грозой, сообщает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T12:31
2023-05-31T12:31
2023-05-31T12:47
штормовое предупреждение
симферополь
погода в крыму
мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В ближайшие часы и до конца дня в Симферополе ожидается сильный ливень с грозой, сообщает МЧС Крыма.В ведомстве предупреждают о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения транспорта на дорогах. Кроме того, возможны подтопления территорий, а также происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, отметили в МЧС республики.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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штормовое предупреждение, симферополь, погода в крыму, мчс крыма
Сильный ливень обрушится на столицу Крыма в ближайшие часы
МЧС Крыма: в ближайшие часы на Симферополь обрушится мощный ливень с грозой
12:31 31.05.2023 (обновлено: 12:47 31.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В ближайшие часы и до конца дня в Симферополе ожидается сильный ливень с грозой, сообщает МЧС Крыма.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие один-два часа и до конца дня 31 мая в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза", - говорится в сообщении.
В ведомстве предупреждают о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения транспорта на дорогах.
Кроме того, возможны подтопления территорий, а также происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, отметили в МЧС республики.