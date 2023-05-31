Рейтинг@Mail.ru
Сильный ливень обрушится на столицу Крыма в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230531/silnyy-liven-obrushitsya-na-stolitsu-kryma-v-blizhayshie-chasy-1129100376.html
Сильный ливень обрушится на столицу Крыма в ближайшие часы
Сильный ливень обрушится на столицу Крыма в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Сильный ливень обрушится на столицу Крыма в ближайшие часы
В ближайшие часы и до конца дня в Симферополе ожидается сильный ливень с грозой, сообщает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T12:31
2023-05-31T12:47
штормовое предупреждение
симферополь
погода в крыму
мчс крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128921079_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6d66dd89be3fb3a145f3a6313df8429f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В ближайшие часы и до конца дня в Симферополе ожидается сильный ливень с грозой, сообщает МЧС Крыма.В ведомстве предупреждают о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения транспорта на дорогах. Кроме того, возможны подтопления территорий, а также происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, отметили в МЧС республики.
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128921079_0:0:1135:851_1920x0_80_0_0_d12ba518fe6b84755dba34ee6b124d2b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
штормовое предупреждение, симферополь, погода в крыму, мчс крыма
Сильный ливень обрушится на столицу Крыма в ближайшие часы

МЧС Крыма: в ближайшие часы на Симферополь обрушится мощный ливень с грозой

12:31 31.05.2023 (обновлено: 12:47 31.05.2023)
 
© РИА Новости КрымДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В ближайшие часы и до конца дня в Симферополе ожидается сильный ливень с грозой, сообщает МЧС Крыма.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие один-два часа и до конца дня 31 мая в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза", - говорится в сообщении.
В ведомстве предупреждают о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения транспорта на дорогах.
Кроме того, возможны подтопления территорий, а также происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, отметили в МЧС республики.
 
Штормовое предупреждениеСимферопольПогода в КрымуМЧС Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:41Около 300 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую область
12:35В Одессе уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины
12:31Сильный ливень обрушится на столицу Крыма в ближайшие часы
12:22В Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратуры
12:09Вывоз патронов и гильз из России временно запрещен – кабмин
11:55Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ
11:44Отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Симферополе
11:27Более 150 тысяч херсонцев получили российский паспорт
11:17Крым вошел в топ-6 регионов с наименьшим давлением на бизнес
11:10ВСУ в оккупированном Херсоне взламывают квартиры в отсутствие хозяев
10:55Порывистый ветер и дожди: как работает Керченская переправа 31 мая
10:34Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло
10:24Ливни и подъем рек в Крыму: оперативная информация МЧС
10:13Крым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
09:56Медведев назвал должностных лиц Британии законной целью для России
09:52На территорию Ильского нефтезавода упал беспилотник
09:42ВСУ накрыло огнем артиллерии 12 городов и сел Херсонщины
09:29Число погибших и раненых при ударе ВСУ по птицефабрике ЛНР выросло
08:45Что делать при нападении агрессивных собак: четкие рекомендации кинолога
08:17Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги
Лента новостейМолния