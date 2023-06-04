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Ветер приостановил работу Керченской переправы
Ветер приостановил работу Керченской переправы - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Ветер приостановил работу Керченской переправы
В Керченском проливе в воскресенье объявлено штормовое предупреждение из-за усилившегося ветра. Паромы временно приостановили движение. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T10:19
2023-06-04T10:19
2023-06-04T10:19
крым
керчь
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Керченском проливе в воскресенье объявлено штормовое предупреждение из-за усилившегося ветра. Паромы временно приостановили движение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.Погода в районе Керченского пролива"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 17 м/с) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - сказано в сообщении.Как уточнили в Минтрансе России, существенных осадков 4 июня в проливе не ожидается."Согласно прогнозу Росгидромета, 4 июня ветер северо-восточный 12-17 м/с, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +21…23 градуса, температура воды в море +21…22", - говорится в Telegram-канале ведомства.Работа паромной переправы в значительной степени зависит от погоды, поэтому водителям, которые планируют поездки через Керченский пролив, крайне рекомендуется следить за актуальной остановкой.Как работают паромыПосле запуска морского сообщения через пролив уже перевезено больше 131 тысячи машин.На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Накануне переправа работала в штатном режиме, погода в проливе благоприятствовала судоходству.В воскресенье днем, по прогнозам синоптиков, погода в Крыму будет находиться под влиянием антициклона, осадков не предвидится.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму – АксеновПочему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилейПаром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправе
https://crimea.ria.ru/20230602/leto-po-kalendaryu-prognoz-pogody-v-krymu-na-vykhodnye-1129142142.html
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Керченском проливе в воскресенье объявлено штормовое предупреждение из-за усилившегося ветра. Паромы временно приостановили движение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
Погода в районе Керченского пролива
"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 17 м/с) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - сказано в сообщении.
Как уточнили в Минтрансе России, существенных осадков 4 июня в проливе не ожидается.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 4 июня ветер северо-восточный 12-17 м/с, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +21…23 градуса, температура воды в море +21…22", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Работа паромной переправы в значительной степени зависит от погоды, поэтому водителям, которые планируют поездки через Керченский пролив, крайне рекомендуется следить за актуальной остановкой.
Как работают паромы
После запуска морского сообщения через пролив уже перевезено больше 131 тысячи машин.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 163 975 пассажиров, 131 980 единиц автотранспорта и 16 665 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 044 рейса", - уточнили в пресс-службе.
На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома.
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
Накануне переправа работала в штатном режиме
, погода в проливе благоприятствовала судоходству.
В воскресенье днем, по прогнозам синоптиков
, погода в Крыму будет находиться под влиянием антициклона, осадков не предвидится.
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